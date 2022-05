„PR Impact Awards 2022“ konkurse – daugiau nei 100 paraiškų

„PR Impact Awards 2021“. Įmonės nuotr.

Daugiausia paraiškų šiemet buvo pateikta Socialinės atsakomybės ir tvarumo, Viešojo sektoriaus bei Integruotos komunikacijos kategorijose.

Geriausių komunikacijos projektų konkursas „PR Impact Awards 2022“ šiais metais sulaukė 111 paraiškų.

Šias paraiškas jau pradėjo vertinti 16 tarptautinės komisijos narių – į finalą patekę projektai paaiškės birželio pradžioje.

Kaip ir pernai, išmatuoti bei įvertinti įgyvendintų komunikacijos kampanijų sklaidą žiniasklaidoje padės žiniasklaidos analizės bendrovė „Mediaskopas“.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Palyginti su pernai, daugiau paraiškų sulaukta ir Darbdavio įvaizdžio, Inovacijos komunikacijoje bei Nuomonės formuotojų ir virusinės komunikacijose kategorijose.

„Didžiausias augimas pastebimas kategorijose, atliepiančiose populiariausias komunikacijos tendencijas. Tvarumo ir socialinės atsakomybės klausimų sklaida, poreikis rasti darbuotojų per darbdavio įvaizdžio komunikacijai skirtus projektus – tai pagrindinės pastarojo laikotarpio aktualijos. Be to, organizacijos ieško būdų komunikuoti inovatyviai ir toliau eksperimentuoja pasitelkdamos nuomonės formuotojus“, – išplatintame pranešime teigia Donatas Kuras, Lietuvos komunikacijos asociacijos (LTKA) Tarybos pirmininkas, vienas iš „PR Impact Awards 2022“ organizatorių.

„PR Impact Awards 2021“. Įmonės nuotr.