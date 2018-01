Reklamos receptas: keliolika eurų ir broliai Ballai

Proga išgarsėti gali nukristi iš dangaus arba atskristi iš Los Andželo, tik nereikia jos praleisti. Kuo smulkesnis, lankstesnis ir kūrybingesnis verslas, tuo didesnė tikimybė pasitaikiusią galimybę išnaudoti. Nors kreivų žvilgsnių neišvengsi, rizikuoti verta.

Kol svarstoma, kokios naudos ar žalos Lietuvos įvaizdžiui ar Prienams padarys sporto pasaulio Kardashianų šeima laikomų JAV krepšininkų LiAngelo ir LaMelo Ballų atvykimas žaisti Prienų–Birštono „Vytauto“ krepšinio klube, verslas, atrodytų, turėtų suskubti pasinaudoti proga. Taip, kaip padarė Prienų picerija „Tango Pizza“.

„Reklama išgarsėti visoje Lietuvoje man kainavo 15–20 Eur. Švieslentę turėjome, reikėjo tik pakeisti tekstą, vėliavą iš pradžių pasiskolinau iš feisbuko bičiulio ir pakabinau tą patį vakarą, o meniu papildėme per dieną įklijavę į valgiaraščius porą lapų“, – vardija Jaunius Mališauskas, Prienų UAB „Tango Pizza“ direktorius ir bendraturtis.

Picerijai išgarsėti pavyko ne tik Lietuvoje – devintus metus Prienuose veikianti maitinimo įstaiga su švieslente „Prienai Got Balls!!!“ pakliuvo į „The New York Times“, joje lankosi žymiuosius krepšininkus atlydėjusi realybės šou „Ball in the Family“ filmavimo komanda, išaugo feisbuko paskyros prenumeratorių skaičius, taip pat pavalgyti užsuka daugiau svečių iš kitų Lietuvos miestų.

