E. varžytynių ir aukcionų portale – proveržio metai parduodant turtą aukcionuose

Praėjusiais metais įvyko simbolinis lūžis: 2013 m. startavęs kaip antstoliams skirtas turto pardavimo įrankis, pernai portalas www.evarzytynes.lt pirmąkart buvo daugiau naudojamas kaip aukcionų platforma – tai rodo didesni skelbimų kiekiai bei pardavimų sumos. Iš viso pernai viešojo ir privataus sektoriaus įmonės ir organizacijos aukciono būdu pardavė ar išnuomojo turto už 99 mln. eurų arba beveik tris kartus daugiau nei portale išvaržė antstoliai. Platformą administruojančio Registrų centro vertinimu, toks aukcionų funkcijos populiarėjimas kuria prielaidas portalu dažniau naudotis ir parduoti turtą siekiančiam privačiam verslui.

2013 m. tinklalapiu www.evarzytynes.lt pirmieji pradėjo naudotis antstoliai, pagal įstatymą turintys išimtinę teisę realizuoti iš varžytynių parduodamą turtą, nuo 2015 m. lapkričio mėn. prie antstolių prisijungė ir nemokumo administratoriai. Vis dėlto nuo 2016 m. www.evarzytynes.lt yra išplėstos papildomu aukcionų funkcionalumu, leidžiančiu valstybės ar savivaldybių turto valdytojams bei kitiems juridiniams asmenims ir verslo subjektams organizuoti elektroninius aukcionus, o nuo 2021 m. balandžio atsirado galimybė organizuoti ir nuomos konkursus. Aukcionai šioje platformoje tampa populiaresni – pernai buvo organizuoti 1904 aukcionai (varžytynių – 1708), o per aukcionus realizuoto turto suma pernai siekė 98,6 mln. eurų ir gerokai viršijo ne tik pernai vykusių varžytynių, bet ir 2020 m. aukcionų kiekį.

Per e. varžytynių ir aukcionų portalą parduodami pačios įvairiausios vertės daiktai bei nekilnojamojo turto objektai – nuo baldų ir buitinės technikos iki transporto priemonių, geležinkelio riedmenų, bankrutuojančių įmonių akcijų, statybinių medžiagų ar įrangos. Visgi įspūdingiausi yra išskirtinio nekilnojamojo turto pardavimai – pastatų kompleksas sostinės Žvėryno rajone, pastatas Gedimino prospekte ir dalis verslo aukciono metu buvo parduoti už daugiau nei 10 mln. eurų.

Aukcionus vykdo per 200 įmonių ir organizacijų

Saulius Grudzinskas, Registrų centro Apribojimų informacinių sistemų skyriaus vadovas, komentuoja, kad daugiausia per aukcionus turtą parduoda valstybės ar savivaldybių turto valdytojai (Turto bankas ir savivaldybių administracijos) ir verslo subjektai, tarp jų – Lietuvos paštas, Lietuvos geležinkeliai, Nacionalinė žemės tarnyba, Policijos komisariatai, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, Valstybės sienos apsaugos tarnyba, daugybės miestų komunalinių paslaugų bei energijos kompanijos ir kiti subjektai.

„Elektroninius aukcionus per šį portalą organizuoja ir vykdo apie 200 aukcionų organizatorių. Pernai šia paslauga pradėjo naudotis per 40 įvairių valstybės ar savivaldybių valdomų įmonių ir įstaigų. Savo ruožtu pirkti ar išsinuomoti turtą gali tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. Nors privatus, su valstybe nesusijęs verslas vis dar nėra dažnas pardavėjas aukcionuose, matome visas prielaidas jam ateityje daugiau naudotis portalu. E. varžytynių ir aukcionų portalas yra populiarus, skaidrus, saugus ir sklandžiai veikiantis, dalyviai saugiai autentifikuojasi per elektroninę bankininkystę arba e. parašą“, – pasakoja S. Grudzinskas.

Pasak jo, paslaugos populiarėjimą rodo ir dar keletas detalių. Pavyzdžiui, pernai itin suaktyvėjus nekilnojamojo turto (NT) rinkai, atitinkamai daugiau dėmesio sulaukė ir NT varžytynės bei aukcionai. Įprastai varžymosi pabaiga yra 14 val., tačiau ji pratęsiama 5 minutėms atsiradus naujai kainai. Tad jei iki pernykščio NT sandorių bumo varžymosi procedūros baigdavosi apie 14:30 val., pernai jos neretai užsitęsdavo ir dar keliomis valandomis ilgiau. Kita aktyvumą liudijanti detalė – vidutinis dalyvių skaičius – istoriškai jis siekė 4 fizinius ar juridinius asmenis, o šiemet vis dažniau pasitaiko aukcionų, kuriuose dalyvauja keliskart daugiau pirkėjų.

„2022 m. vasario pabaigoje Valstybės sienos apsaugos tarnybos organizuotas aukcionas sulaukė rekordinio dalyvių skaičiaus – 185 užsiregistravę dalyviai varžėsi dėl keturračio motociklo. Už jį buvo pasiūlyta net septynis kartus didesnė kaina – pradinė transporto priemonės pardavimo kaina buvo 1000 eurų, o galutinė pardavimo – net 7000 eurų“, – situaciją iliustruoja S. Grudzinskas.

Anot jo, paprastai daug pirkėjų susidomėjimo sulaukia aukcionai, kuriuose pardavinėjamos įvairios transporto priemonės: traktoriai, keturračiai motociklai, nebenaudojami lengvieji automobiliai.

„Šiuose aukcionuose dėl parduodamų transporto priemonių varžosi nuo 50 iki 100 dalyvių, kurie besivaržydami galutinę objekto kainą kilsteli kelis kartus. Tai parodo, kad e. varžytynių ir aukcionų platforma yra naudinga turtą realizuojančioms įstaigoms, įmonėms ir patraukli pirkėjams“, – dėsto Registrų centro atstovas.

Kaip pirkti ir parduoti?

Norint parduoti turtą aukcione ar paskelbti nuomos konkursą, turto valdytojai turi kreiptis dėl e. aukcionų ar nuomos konkursų paslaugų sudarymo į Registrų centrą. Paslaugos teikiamos tik sudarius sutartį ir yra mokamos, tačiau pasirašius sutartį galima skelbti aukcioną tik tuomet, kai atsiranda ką parduoti.

Organizatorius informaciją, reikalingą aukcionui ar nuomos konkursui paskelbti, įveda į sistemą. Užpildžius ir pateikus aukciono ar nuomos konkurso paskelbimo formą, aukcionas ar nuomos konkursas paskelbiamas. Po paskelbimo informacija apie aukcioną ar nuomos konkursą tampa viešai matoma tinklalapyje www.evarzytynes.lt, kuris skirtas asmenims peržiūrėti, registruotis ir tiesiogiai dalyvauti aukcione ar nuomos konkurse.

Savo ruožtu pirkėjams e. varžytynių ir aukcionų portale parduodamas ar nuomojamas turtas yra matomas net be registracijos, o norint realiai dalyvauti konkurse, reikės prisijungti prie portalo, sumokėti garantinį įnašą ir dalyvio registravimo mokestį, pateikti apmokėjimo dokumentų skaitmenines kopijas ir kitus dokumentus.

Asmuo tampa dalyviu ir, prasidėjus aukcionui ar nuomos konkursui, gali siūlyti savo kainą tuomet, kai organizatorius patvirtiną asmens registraciją į aukcioną. Aukcionas ar nuomos konkursas vyksta didinant kainą automatiniu arba rankiniu būdu, tas pats dalyvis gali didinti kainą neribotą skaičių kartų. Laimėtoju pripažįstamas tas dalyvis, kuris pasiūlė didžiausią kainą.

Varžymosi pabaiga nėra ribojama laiko prasme, t. y. jei aukcione ar nuomos konkurse yra atliktas bent vienas kainos siūlymas, aukcionas ar nuomos konkursas pratęsiamas 5 minutėmis. Nors aukcionai ir nuomos konkursai vyksta viešai, tačiau elektroninis procesas užtikriną dalyvių konfidencialumą. Apie tai, kas varžosi, kiti dalyviai nežino. Kiekvienam užsiregistravusiam dalyviui sistema rodo tik jo paties pasiūlytą kainą ir didžiausią pasiūlytą kainą. Dalyvių skaičius taip pat nėra skelbiamas, ši informacija yra konfidenciali, taigi dalyviai nežino, su keliais dalyviais varžosi.

Nepaisant to, kad turto realizavimo procedūros perkeltos į elektroninę erdvę, visi pageidaujantys įsigyti ar išsinuomoti turtą asmenys gali apžiūrėti parduodamą ar išnuomojamą turtą. Turto apžiūros data, vieta ir atsakingo asmens kontaktai yra nurodomi skelbime.

Registrų centro Apribojimų informacinių sistemų skyriaus vadovas Saulius Grudzinskas.