Kaip 1969-aisiais pasiekėme Mėnulį? 

Žinią apie žmonių nusileidimą Mėnulyje Amerikoje supo audringi dešimtmečiai: šeštasis protestų ir rasinės segregacijos dešimtmetis, septintasis seksualinės revoliucijos, nužudymų ir riaušių dešimtmetis, aštuntasis Vietnamo karo atomazgos dešimtmetis.

Tais neramiais laikais misija „Apollo 11“ ir istorinis pasivaikščiojimas Mėnulyje tapo vienintele vienijančia akimirka. Atrodo, tarsi „vieną 1969 m. vasaros dieną trys vyrai sulipo į raketą, nuskrido į Mėnulį, apsivilko skafandrus, žengė žingsnelį, įsmeigė Jungtinių Amerikos Valstijų vėliavą ir grįžo namo“. Taip savo knygoje „Didžiulis šuolis“(angl. One GiantLeap) rašo Charlesas Fishmanas.

Iš tikrųjų, kaip tvirtina autorius, tas žingsnelis, kurį per televiziją stebėjo apie 600 mln. žmonių, buvo neįtikimos misijos, per kurią 400 tūkst. žmonių sprendė 10 tūkst. techninių problemų, kulminacija. Jo išsamus ir įtraukiantis aprašymas, kuriame vietoj astronautų į prožektorių šviesą patenka inžinieriai ir mokslininkai, galynėjęsi su skaičiais ir statę įrangą, yra viena iš keleto šią vasarą pasirodančių knygų apie Mėnulį, minint 50-ąsias misijos „Apollo 11“ ir nusileidimo Mėnulyje 1969 m. birželio 20 d. metines.

Tai puiki proga iš naujo įvertinti vienintelio gamtinio mūsų planetos palydovo žavesį – kankinančiai artimo pasaulio, savaime suprantamos stotelės tyrinėjant kosmosą. NASA teigia norinti, kad iki 2024 m. Mėnulyje išsilaipintų moteris. Mėnulis, kadaise buvęs tolimas, bet pažįstamas, keri tokius vizionierius kaip Elonas Muskas, „Teslos“ savininkas, įkūręs ir vadovaujantis privačiai bendrovei „SpaceX“. Tolimoji riba traukia ir prezidentus, žadėdama visiškai kitokį palikimą nei darbai ant terra firma. Neseniai Donaldas Trumpas socialiniame tinkle „Twitter“ paragino NASA ruoštis kelionei į Marsą. Žinutės potekstė: kelionės į Mėnulį – jau pasenęs reikalas. Liūdna!

Neminint dabar jau nutrauktos programos „SpaceShuttle“, nuo „Apollo“ laikų žmonija beveik nesistengė tobulinti žmonių skrydžių į kosmosą. Jeigu norime, kad kelionės į kosmosą ateityje taptų kasdienybe, praėjo pakankamai laiko, kad galėtume deramai įvertinti, kaip programoje „Apollo“ dalyvavusiems žmonėms pavyko pasivaikščioti Mėnulyje – atlikti žygdarbį, kuris taip ir nebuvo pakartotas. Apie tai rašoma toliau apžvelgiamose knygose. Jos yra vienos iš daugelio šią vasarą išleidžiamų puikių darbų šia tema.

Neskaičiavau, ar žurnalistas Ch. Fishmanas, laikraščiui „The Washington Post“ atlikęs erdvėlaivio „Challenger“ katastrofos tyrimą, iš tikrųjų aprašo 10 tūkst. ruošiantis skrydžiams kilusių problemų. Jeigu tai ir padaryčiau, nutolčiau nuo knygos esmės. JAV prezidentas Johnas F. Kennedy 1961 m. pažadėjo, kad dešimtmečiui dar nepasibaigus pirmasis žmogus išsilaipins Mėnulyje. Ši amerikiečių užgaida buvo tokia drąsi, tokia nutolusi nuo tikrųjų to meto JAV techninių galimybių, kad net ir užkietėjęs lošėjas nebūtų rizikavęs savo pinigais.

Nežinantiems pasakysiu, kad Sovietų Sąjunga skynė visus svarbiausius kosmoso pasiekimus. 1957 m. SSRS į orbitą paleido pirmąjį dirbtinį palydovą „Sputnik“, o vėliau ir pirmuosius gyvūnus (įskaitant šunį Laiką, kuris netrukus, kai raketa pakilo, nugaišo nuo perkaitimo). 1961 m. Jurijus Gagarinas erdvėlaiviu „Vostok 1“ pirmasis pakilo į kosmosą ir vienąkart apskriejo Žemę.

Palyginkime: pirmasis rimtas JAV bandymas paleisti palydovą 1957 m. baigėsi gėdingai – dėl gedimo raketa „Vanguard“ nukrito ant žemės netoli paleidimo aikštelės. „Na ir Šnipštnikas!“ – pajuokė Londono laikraštis „DailyHerald“.

Politinę valią skatinti amerikiečių keliones į Mėnulį sužadino J. Gagarino odisėja. Prezidentas J. F. Kennedy sakė Kongresui, kad triumfavimas kosmose padės Vakarams „laimėti mūšį, šiuo metu vykstantį tarp laisvės ir tironijos“. Tačiau NASA neturėjo tinkamų raketų, kompiuterinio valdymo sistemų, stebėjimo stočių ir skafandrų. O ar nusileisti Mėnulyje apskritai įmanoma? Kas jo paviršiuje – uolos ar slankusis smėlis? Paaiškėjo, kad Žemės palydovo paviršius uolėtas ir pilnas kraterių. Sprendimai buvo rasti įgyvendinant programas, kurių tikslas – iškelti žmones į kosmosą: „Mercury“ (ją vykdant į kosmosą pakilo pirmasis amerikietis Alanas Shepardas), vėliau „Gemini“ ir galiausiai „Apollo“.

Ch. Fishmano požiūriu, svarbiausią vaidmenį atliko žmonės, dirbę už kadro. Tarp jų – MIT profesorius Charlesas Starkas Draperis, tobulinęs „Apollo“ valdymo sistemas, bendrovės „Grumman“ vyriausiasis Mėnulio modulio inžinierius Thomas J. Kelly ir NASA mokslininkas Johnas C. Houboltas, kovojęs už susijungimo Mėnulio orbitoje (angl. lunar orbit rendezvous) idėją.

Taikant šį būdą, viena raketa į Mėnulio orbitą siunčiami trys erdvėlaiviai: valdymo modulis (pagrindinis erdvėlaivis), tarnybinis modulis ir nedidelis nusileidimo modulis. Degalų pripildyti valdymo ir tarnybinis moduliai su įtaisytomis apsaugomis nuo karščio, būtinomis norint grįžti į Žemę, paliekami suktis Mėnulio orbitoje, o lengvesnis nusileidimo modulis gali atsiskirti ir nutūpti ant Mėnulio paviršiaus. Toks būdas yra geresnis nei kelionė viena didele raketa iki pat Mėnulio paviršiaus ir atgal į Žemę, nes tam reikėtų daug daugiau degalų.

Įgyvendinant susijungimo Mėnulio orbitoje metodą, statomas erdvėlaivis, kurio moduliai gali atsiskirti ir vėl susijungti. Kaip rašo Ch. Fishmanas, J. C. Houboltas manė, kad susijungimas Mėnulio orbitoje yra „visiškai akivaizdus“ būdas. 1962 m., dar eidamas gana žemas pareigas, J. C. Houboltas nusiuntė raštą NASA vadovams, kuriame teigė, kad jam „įgriso kvailumas“ tų, kurie nepritaria šiai idėjai: „Tai norite pakilti į Mėnulį, ar ne?“ J. C. Houboltas pabrėžtinai išliejo savo susierzinimą ir pridūrė, kad jis nėra ekscentrikas. Susijungimas orbitoje išlieka plačiai naudojamas ir vienintelis išmėgintas būdas, kai norima nusileisti kito dangaus kūno paviršiuje ir sugrįžti į Žemę.

Kai kurie kiti ruošiantis kelionei iškilę sunkumai atrodo beveik komiškai, pavyzdžiui, pasiūlymas, kad pirmieji žmonės iš nusileidimo modulio į Mėnulio paviršių 3 metrus nusirangytų virve. Virve? O jeigu astronautams tektų skubiai grįžti į nusileidimo modulį? Galiausiai buvo įrengtos kopėčios. Žodžiai „didelis pasisiūbavimas žmonijai“, kaip šmaikštauja Ch. Fishmanas, būtų skambėję ne taip gerai.

Šioje knygoje, primenančioje valdymo vadovėlį, autorius nešykšti smulkmenų, nors jos skaitytoją kartais ir vargina. Visgi tik puse lūpų užsimenama apie siaubingą incidentą, kuris iš tikrųjų galėjo sužlugdyti misiją: gaisrą, per kurį žuvo visa „Apollo 1“ įgula. 1967 m. sausį Gusui Grissomui, Edui White’ui ir Rogeriui Chaffee paleidimo aikštelėje atliekant bandymus, kapsulėje kilo gaisras. Vyrai užduso savo skafandruose, o jų paskutines akimirkas girdėjo valdymo centro darbuotojai.

nuotrauka::1

Ši tragedija privertė NASA apgalvoti savo veiklą. Darbas sustojo metams. Pasirodė, kad ši pertrauka ir vėliau įgyvendinti atnaujinimai buvo reikšmingi. Netgi Ch. Fishmanas apibūdina tai taip: „Pakeitimai, po gaisro atlikti „Apollo“, – nuo to, kaip valdymo plokštės laidais prijungiamos prie skafandrų medžiagos, iki erdvėlaivyje leistino lipukų skaičiaus – buvo būtini ir išgelbėjo programą.“

Valstybių mūšis ir žmonių gyvybė

Gerokai išsamesnis tragedijos aprašymas pateikiamas Davido Whitehouse’o knygoje „Misija „Apollo 11“ iš arčiau“ (angl. Apollo 11: TheInside Story). Autorius pasakoja, kad gaisras kilo po G. Grissomo kėde, bet „viskas buvo dokumentuojama taip prastai, kad niekas nežinojo, kokie daiktai per nelaimę buvo erdvėlaivyje“. Paskui atliekant tyrimą nustatyta, kad kapsulė buvo tarsi parako statinė: joje, be kita ko, tvyrojo gryno deguonies atmosfera, o tai reiškia, kad įsižiebus kibirkščiai astronautai neturėjo jokių galimybių išgyventi.

Po gaisro NASA skrydžių vadovas Gene’as Kranzas liepė darbuotojams ant savo rašomųjų lentų užsirašyti žodžius „Tvirtas ir kompetentingas“. G. Kranzas teigė, kad žodis „tvirtas“ reiškia, kad jie amžinai atsakingi už tai, ką padarė arba ko nepadarė, o „kompetentingas“ – kad niekada nieko nelaikys savaime suprantamu dalyku. „Kasdien įžengus į kabinetą, – rimtai jiems pareiškė G. Kranzas, – šie žodžiai jums primins, ką paaukojo G. Grissomas, E. White’as ir R. Chaffee.“

Tuo metu, kai NASA gedėjo mirusiųjų, Sovietų Sąjunga beatodairiškai standartų neatitinkančiomis raketomis kėlė geriausius savo specialistus į kosmosą. Praėjus mėnesiui nuo „Apollo 1“ katastrofos, žuvo kosmonautas Vladimiras Komarovas, nes kapsulės „Sojuz“ parašiutai grįžtant į Žemę neišsiskleidė ir ji sudužo. Buvo suplanuota, kad šioje kelionėje dalyvaus J. Gagarinas, bet artimas jo draugas V. Komarovas, bijodamas, kad paleidimas gali būti kelionė, iš kurios negrįžtama, įsiprašė skristi pats.

Sovietų bandymams užkariauti kosmosą vadovavo Mėnulio pažinimo taryba, kuri beveik nusikalstamai nekreipė dėmesio į kosmonautų saugumą – nepaisydama V. Komarovo mirties, Sovietų valdžia vis tiek norėjo, kad 1967 m. lapkritį įvyktų įspūdingas kosminis reginys ir taip būtų atšvęstos 50-osios Spalio revoliucijos metinės. Entuziazmas blėso skverbiantis žinioms apie „Apollo“ sėkmę, ypač 1968 m. misiją „Apollo 8“ – pirmąją, per kurią žmonės apskriejo Mėnulį ir sugrįžo į Žemę (kelionė buvo transliuojama tiesiogiai, o įgulos nariai deklamavo ištraukas iš Pradžios knygos).

D. Whitehouse’as, buvęs BBC mokslo skilties redaktorius, jau išleidęs kelias knygas apie kosmosą, pasitelkdamas žurnalisto talentą kuria nesudėtingą pasakojimą ir nukelia skaitytojus į SSRS ir JAV, kai dvi supervalstybės kariavo dėl viešpatavimo kosmose ir politinėje arenoje. Jis įtikinamai parodo, kaip logiškesnis ir sistemingesnis amerikiečių požiūris galų gale atsipirko.

Kosmoso lenktynės labai priklausė nuo raketų mokslininkų, kurių žinios pravertė projektuojant raketas. Sovietų Sąjungoje dirbo Sergejus Koroliovas, talentingas raketų mokslininkas, išgyvenęs kalinimą priverstinio darbo stovykloje per Stalino rengtus valymus. JAV didžiavosi vokiečiu, anksčiau naciams dirbusiu Wernheriuvon Braunu, V-2 raketos, Antrojo pasaulinio karo trofėjaus, išradėju. Abu jie buvo paliesti konflikto, o pirmyn juos vedė aistra kosmosui.

D. Whitehouse’as savo įtaigiame pasakojime atranda vietos detalėms apie „Apollo 11“ asmenybes: Neilą Armstrongą, ramų, nesavanaudį ir populiarų civilį, kurį NASA pasirinko pirmuoju žmonijos ambasadoriumi Mėnulyje, Buzzą Aldriną, greitai įsižeidžiantį, irzlų oro pajėgų pulkininką, maniusį, kad dėl rango jis turi teisę išlipti iš nusileidimo modulio „Eagle“ pirmas.

Ko mums reikia Mėnulyje?

Knygoje „Mėnulis“ (angl. The Moon) savaitraščio „The Economist“ redaktorius Oliveris Mortonas išsilaisvina nuo gravitacinės „Apollo“ traukos ir skaitytojams pateikia poetiškų pamąstymų apie žmonijos ryšį su šiuo nuostabiu dangaus kūnu. Mėnulis, kaip jis rašo, „yra Žemės vergas. Jo veidą taip stipriai sugriebusi gravitacijos ranka, kad jis negali nukreipti savo žvilgsnio nuo mūsų... Jeigu jo nebūtų, dangui kažko trūktų. Jis papildo Žemę.“

Autorius lyriškai aprašo su Mėnuliu susijusius meno kūrinius, religiją, muziką ir literatūrą, ypač daug dėmesio skiria mokslinei fantastikai ir nepraleidžia keistų faktų. Pasigėrėkite mėnuliškos išminties kruopele: liuteronų teologas Johannas Andreasas Schmidtas 1679 m. rašė, jog sąlygos Mėnulyje per daug atšiaurios, kad jame augtų vynuogynai, todėl būtų neįmanoma suteikti Komunijos. Vadinasi, ten negali gyventi sielas turintys žmonės.

Knygoje yra ir keletas moksliškesnių skyrių apie Mėnulį, pavyzdžiui, aprašoma jo orbita, paviršius ir fazės. Būtent šiuose skyriuose patyręs rašytojas apie mokslą, anksčiau išleidęs knygų apie Marsą ir geoinžineriją, geriausiai atskleidžia savo meistriškumą. Gamtinio mūsų palydovo masė yra 73 milijonai trilijonų tonų – tai sudaro kiek daugiau nei 1 procentą Žemės masės. Didžiąją dalį Mėnulio paviršiaus sudaro uolos. Jeigu retą jo atmosferą pavyktų suspausti iki Žemės slėgio, ji užpildytų parapijos bažnytėlę. Tamsios, žemos Mėnulio lygumos vadinamos jūromis, o šviesesnės dalys – aukštumomis. Žemės palydovas skrieja už 348 000–399 000 km nuo mūsų, atsižvelgiant į tai, kuriame elipsės formos orbitos taške jį aptiksime.

Taip pat labai svarbu, kad O. Mortonas svarsto ir apie ateitį: jis neabejoja, jog sugrįšime, net jeigu didįjį sugrįžimą suplanuos ne valstybės, o tokie verslininkai kaip E.Muskas. Nors E. Muskas ir vadovauja sėkmingiausiai erdvėlaivių kūrimo programai nuo „Apollo“ laikų, jis vis tiek „tikras šmikis, nors bent jau ne beviltiškas mulkis“. Autorius nerimauja, kad bendrovės gali suteršti kosmoso kelionių idėją.

Aš pati nesu taip tvirtai įsitikinusi, kad dar pamatysiu sugrįžimo piligriminę kelionę. Kaip pripažįsta O. Mortonas: „Vieną kartą ten jau buvome. Niekas ten nelaiko ir neįpareigoja grįžti.“

Iš viso Mėnulyje vaikščiojo 12 žmonių. Visi jie dalyvavo „Apollo“ misijose. Šiandien gyvi tik keturi. Kuo labiau istorinis „Eagle“ nusileidimas tolsta, tuo labiau šios misijos pasiekimai iš tikrųjų traukiasi į vieną nerealią akimirką prieš 50 metų, kai trys žmonės vieną vasaros dieną sulipo į raketą ir išskrido į Mėnulį.

Anjana Ahuja yra mokslo apžvalgininkė.

1969 m. rugpjūčio 13 d.: Niujorkas pasitinka „Apollo 11“ astronautus po nusileidimo Mėnulyje. „Akgimages“ nuotr.