Prabanga nuvažiuoja nuo kelio: pasaulį apėmė visureigių karštinė

Net pačių prabangiausių automobilių gamintojai nebeturi kur dėtis: jų klientams reikia visureigių. Tai – pasaulį apėmusios visureigių karštinės atspindys.

Rinkos tendencijos ir prognozės rodo, kad SUV ir krosoverių segmentas jau artimiausiais metais gali užimti pusę pasaulinės lengvųjų automobilių rinkos. Be to, šis segmentas žada nepertraukiamai augančią paklausą ir didžiausią pridėtinę vertę. Kuris gamintojas to nenori?

Šie motyvai lėmė, kad pastaruoju metu visureigius ėmė leisti niekada iki tol to nedarę elitiniai gamintojai – „Porsche“, „Jaguar“, „Maserati“, „Bentley“.

O dabar serijinei gamybai paruoštus visureigius pristatė italų „Lamborghini“ ir britų „Rolls-Royce“.

Nesigilinant į tai, kad abi pastarosios markės priklauso galingiems vokiečių koncernams (atitinkamai „Volkswagen“ ir BMW), jos abi su naujaisiais produktais sieja dideles viltis. Pavyzdžiui, „Lamborghini“ tikisi, kad jų visureigis „Urus“ padvigubins gamybos mastą. Kitaip tariant, tikimasi, kad jo pardavimai pranoks visų dabar gaminamų modelių pardavimo apimtį. Todėl „Lamborghini“ nedvejodamas investavo į „Urus“ gamybą ir gerokai išplėtė senąją gamyklą.

„Rolls-Royce“ taip pat leidžia suprasti, kad jo pirmajam istorijoje visureigiui „Cullinan“ prognozuojama tapti populiariausiu markės modeliu, kurio gamyba turėtų prilygti visų esamų modelių metinei gamybos apimčiai.

Pirmieji – britai

Pirmasis prabangą bekelėje pasiūlė „British Leyland“. Šis gamintojas 1970 m. į pasaulį išleido visureigį „Range Rover“, kuris visureigio rėmą suderino su komfortabiliu lengvojo automobilio kėbulu.

„Range Rover“ sėkmingai gaminami iki šių dienų ir juos vertina ne tik Stasys Brundza ar Arvydas Sabonis. Įžymybių gyvenimu besidomintys interneto portalai sutartinai skelbia, kad šis aukštos klasės britų visureigis yra populiariausias SUV modelis Holivude.

Tačiau „Range Rover“ vaidmuo vis blanksta, nes jis jau kurį laiką nebėra brangiausias pasaulyje masinės gamybos visureigis. Jo titulą neseniai paveržė koncernui „Volkswagen“ priklausantis britų „Bentley“, 2016 m. pradėjęs gaminti visureigį „Bentayga“. Į akį nekrentantis, tačiau per 170 000 eurų kainuojantis SUV automobilis su 12 cilindrų turbokompresoriniu varikliu yra ir greičiausias serijinis visureigis pasaulyje – jo maksimalus greitis siekia 301 km/val.

Bet ir „Bentaygos“ karaliavimas jau beveik baigėsi, nes greičiausio SUV automobilio titulą perims artimiausiais metais laukiamas „Lamborghini Urus“ (305 km/val.), o brangiausio – „Rolls-Royce Cullinan“ (spėjama, kad kainuos nuo 285 000 eurų).

Konkurentų pasispardymas

Prieš pat pastarojo visureigio pristatymą gegužę buvo galima stebėti, kaip į save dėmesį bandė atkreipti du potencialūs „Cullinan“ konkurentai.

Pirmasis buvo „Range Rover“, kovą Ženevos automobilių parodoje pristatęs itin mažos, 999 vienetų, serijos gamybai paruoštą trejų durų „Range Rover SV Coupe“. Skelbiama, kad jis kainuos per 240 000 eurų, todėl bent pagal kainą galėtų būti arčiausiai „Cullinan“.

Kitas siekis išnaudoti momentą prieš „Rolls-Royce“ naujienos pristatymą buvo balandį Pekino automobilių parodoje parodytas koncepcinis „Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury“. Šis modelis atskleidžia, kokiomis priemonėmis vokiečiai norėtų nutraukti britų pasikėsinimą į brangiausių SUV automobilių segmentą. Akivaizdu, kad siekiant prisigretinti prie „Rolls-Royce“ kategorijos, šis projektas pavadintas ne „Mercedes-Benz“, o „Mercedes-Maybach“.

Ryškios spalvos, milžiniškais 24 colių ratais į žemę įsirėmęs padidinto pravažumo sedanas turi nuo salono atskirtą bagažinę. „Mercedes“ nusprendė, kad prabangaus automobilio salonas neturėtų būti nepageidaujamai vėdinamas kaskart atidarius bagažinę.

Tik prototipas

Taikantis į Kinijoje dominuojantį stilių, koncepcinio „Mercedes-Maybach“ salonas dekoruotas aukščiausios kokybės oda, medžiu ir rožiniu auksu. Toks dėmesys Kinijai turi rimtą pagrindą, nes ši šalis jau kurį laiką yra didžiausia pasaulyje automobilių rinka, labai vertinanti prabangias europietiškas transporto priemones. Be to, SUV automobiliai Kinijoje 2017 m. užėmė 43 proc. rinkos, o 2027 m. jau turėtų užimti 49 proc. naujų automobilių rinkos.

„Vision Ultimate Luxury“ varomas keturių motorų elektros pavaros sistemos, perimtos iš 2013 m. pristatyto „Mercedes-Benz SLS Electric Drive“. Bendra šios sistemos galia siekia 750 AG, o maksimalus automobilio greitis ribojamas iki 250 km/val.

Tačiau „Ultimate Luxury“ tėra koncepcinis modelis ir kol kas nėra jokių žinių, kad „Mercedes“ ketintų pradėti jį gaminti.

O „Rolls-Royce Cullinan“ turi visas galimybes užimti prabangiausio pasaulyje serijinio visureigio poziciją. Pirmiesiems klientams jis turėtų būti pristatytas 2018 m. gruodį.

Ne visureigis ir ne SUV

Įdomu tai, kad britai griežtai atsiriboja nuo visureigio ar SUV tipo automobilio sąvokos. Jie „Rolls-Royce Cullinan“ vadina „aukštesnio kėbulo automobiliu“, galinčiu užtikrinti didžiausią komfortą ir prabangą bet kokiame kelyje. Tiesa, gamintojai deklaruoja, kad „Cullinan“ pravažumo ypatybės nebus prastesnės nei „Range Rover“. Todėl visureigio sąvoka čia atrodo tinkama, nes „Range Rover“ laiko garbės reikalu net savo prabangiausiems modeliams suteikti gėdos nedarantį pravažumą.

„Cullinan“ sumontuotas BMW konstrukcijos 6,75 l darbinio tūrio benzininis V12 variklis su dviem turbokompresoriais, pasiekiantis 563 AG ir 850 Nm sukimo momentą. Jis varomas visais keturiais ratais, šie yra dar ir vairuojami. Tai užtikrina manevringumą važiuojant nedideliu greičiu ir stabilumą važiuojant užmiestyje. Maksimalus automobilio greitis siekia 250 km/val.

Gamintojas skelbia, kad pagrindinis automobilio kūrėjų tikslas buvo išsaugoti „Magic Carpet Ride“ vadinamą (supraskite – lyg stebuklingas kilimas sklendžiantį) „Rolls-Royce“ važiavimo komfortą ir pritaikyti jį įvairiausioms dangoms – užtikrinti maksimalų patogumą žvyrkeliuose ir kituose prastuose keliuose.

Tai buvo pasiekta, panaudojant lengvą konstrukciją su daug aliuminio detalių ir naujausios kartos pneumatinę pakabą, taip pat priekyje įmontuotas dvi kameras, skenuojančias kelią ir iš anksto nustatančias artėjančius nelygumus. Tokia įranga, pristatyta pernykščiame „Phantom“, leidžia pakabos veikimo ypatybes paruošti dar tik artėjant prie nelygaus kelio ruožo.

Papildomai sustiprinti važiuoklės elementai – pusašiai, kardaninis velenas – buvo pritaikyti dar didesnėms apkrovoms ir prastiems keliams.

„Nesikuklinkite!“

„Šis automobilis sukurtas atsižvelgiant į klientų poreikius. Jie mums pasakė: nesikuklinkite! Nekurkite krosoverio, nekurkite „shooting brake“ universalo, nesistenkite visko padaryti gražiai ir elegantiškai. Padarykite jį didelį“, – pasakojo Gilesas Tayloras, „Rolls-Royce“ vyriausiasis dizaineris. Tai paaiškina didžiąją šio automobilio filosofijos dalį.

Brangiausias pasaulyje visureigis yra 400 mm trumpesnis ir beveik 200 mm aukštesnis už naująjį „Rolls-Royce Phantom“ limuziną. Kaip ir „Mercedes-Maybach“, jis yra gerokai didesnis už „Bentley Bentaygą“ ar „Range Rover“ su pailginta ratų baze.

„Cullinan“ sveria 2660 kg, arba yra 100 kg sunkesnis už „Phantom“ ir 200 kg sunkesnis už „Bentaygą“.

Tarp vairuotojui skirtų pagalbinių sistemų yra naktinio matymo įranga (su naktine laukinės gamtos funkcija), nuovargio nustatymo sistema, keturių kamerų statymo įranga su panoraminiu vaizdu, „Wi-Fi“ belaidis interneto ryšys ir pramogų sistemos.

Atskirai nuo bagažo

Galinė „Rolls-Royce“ dalis yra išskirtinė ne tik segmente, bet ir nauja pačiam gamintojui. Pirmą kartą „Rolls-Royce“ modelyje su stiklu pakeliamas visas bagažinės dangtis. Todėl atsiranda galimybė tokiam pat nepatogumui, nuo kokio „Mercedes“ gelbėjosi, kai savo „Vision Ultimate Luxury“ pasirinko sedano kėbulą: atidarius bagažinę, į saloną gali plūsti per šiltas arba per šaltas oras.

Dėl to bagažo skyrius nuo keleivių salono yra atskirtas stikline siena, kuri kartu leidžia pagerinti garso izoliaciją.

„Nors ir galėsite naudotis SUV automobilio pranašumais, jūs neturėsite sėdėti su savo bagažu“, – pristatydamas automobilį pabrėžė Torstenas Mülleris-Ötvösas, „Rolls-Royce Motor Cars“ vadovas.

Bagažo skyriuje siūloma įranga – dvi sudedamos odinės kėdutės, o tarp jų įmontuotas staliukas gėrimams ar užkandžiams. Tai „Rolls-Royce“ visureigį paverčia iškylų automobiliu.

„Šis automobilis labiau orientuotas į laisvalaikį, – sakė T. Mülleris-Ötvösas. – Todėl jis tinkamas ne tik polo varžyboms ar žirgų lenktynėms žiūrėti. Juo galite atvažiuoti pažiūrėti savo vaiko futbolo varžybų. Jis tinkamas įvairaus gyvenimo būdo žmonėms, o mes rūpinamės, kad nieko netrūktų.“

Klientai gali rinktis dviejų tipų galinę „Cullinan“ sėdynių eilę. „Lounge Seat“ versija su trimis sėdimomis vietomis yra funkcionalesnė, nes talpesnė, ir gali būti nulenkiama. Toks sprendimas taip pat pirmasis „Rolls-Royce“ istorijoje. Sunku įsivaizduoti, ką taip galėtų vežioti „Cullinan“ šeimininkai, bet tikėtina, kad papildoma funkcinė galimybė jiems gyvenimo negadins.

„Individual Seat“ konfigūracija skirta norintiems maksimalios prabangos. Dvi visiškai reguliuojamos galinės sėdynės yra atskirtos centrine konsole, kurioje įrengtas šaldytuvas, laikomos stiklinės įvairiems gėrimams ir dekanteris.

Naujos galimybės

Prieš keleiviams sėdant į vidų, dėl pneumatinės pakabos kėbulas nuleidžiamas 40 mm. Galinės durys, kaip ir kituose „Rolls-Royce“ modeliuose, atsidaro priešinga važiavimui kryptimi – taip įlipti tampa dar lengviau. Tai – įprastas sprendimas „Rolls-Royce“ modeliuose, tačiau vienintelis toks sprendimas prabangių visureigių segmente.

Plačiai atsidarančios durys atveria erdvų saloną visiškai lygiomis grindimis – labai reta ypatybe automobilyje su visų ratų pavara.

Paleidus variklį, brangiausio pasaulyje visureigio kėbulas vėl pakyla 40 mm.

„Cullinan“ gamybą ketinama pradėti šių metų antrojoje pusėje, o pirmieji automobiliai klientams bus pristatyti prieš Kalėdas.

Tiek geografiniu, tiek demografiniu požiūriu šis automobilis atvers visiškai naujas „Rolls-Royce“ rinkas. Pasaulyje yra daugybė augančių rinkų, kuriose keliai prasti, todėl iki šiol jais važinėti šios markės automobiliais buvo neįmanoma. Manoma, kad „Cullinan“ atvers naujas rinkas didelėse Azijos dalyse, Rusijoje ir, pavyzdžiui, Brazilijoje. Taip pat jį gali įvertinti atšiauraus klimato arba kalnuotos šalys.

Tačiau T. Mülleris-Ötvösas tvirtina, kad didžiausia numanoma rinka bus JAV, sėkmės tikimasi ir Kinijos rinkoje. Planuojama metinė gamyba turėtų siekti apie 4000 automobilių per metus – tai prilygtų visos markės prekybos rezultatams 2016-aisiais.

Kas toliau?

Planus gaminti SUV automobilius paskelbė ir „Aston Martin“ bei „Ferrari“. Britai nusprendė tai daryti su atgaivinamos itin aukštos klasės automobilių „Lagonda“ markės vėliava. Futuristinis „Lagondos“ SUV elektromobilis rinkoje pasirodys 2021-aisiais, metais vėliau už hibridinį „Ferrari“ SUV modelį.

