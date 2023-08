Vilniuje įrengtas vienu kartu daug pakuočių apdorojantis taromatas

Įmonės nuotr.

Skandinavijoje pasiteisinusi praktika atkeliavo į Lietuvą. Ne po vieną, o dešimtis užstato pakuočių iškart galintis priimti ir nuskaityti „Tomra R1“ taromatas pradėjo veikti Vilniuje, prie prekybos centro „Rimi Šiaurės miestelis“ Žirmūnuose.

Atliekų surinkimo ir perdirbimo technologijų bendrovė „Tomra“ taromatais Lietuvoje rūpinasi nuo pat užstato sistemos pradžios 2016 m. Užstato sistemą Lietuvoje administruojanti VšĮ „Užstato sistemos administratorius“ (USAD) šiemet su šia partnere nusprendė įrengti pirmą R1 modeliotaromatą, kuris išsiskiria tuo, jog vienu metu priima didelį kiekį pakuočių.

Pasak Gintaro Varno, USAD vadovo, naujas taromatas įrengtas atsižvelgiant į taros surin kimo vietų rezultatus ir lokaciją mieste. Naują technologiją pirmieji galės išbandyti Vilniaus gyventojai, kurie tarą yra įpratę grąžinti Žirmūnuose, greta „Rimi“ parduotuvės esančiame taromate.

Per plačią angą į naują taromatą vienu kartu galima sukrauti per 100 skardinių ir PET plastiko butelių. Greičiau negu per minutę įranga užstato pakuotes nuskenuoja ir suskaičiuoja, o tada atspausdinamas kvitas. Greta veikia ir įprastas „Tomra T9“ taromatas, į kurį gyventojai gali grąžinti stiklo butelius, o taip pat PET ir metalines pakuotes mažesniais kiekiais.

Pažymima, kad į naująjį R1 modelio įrenginį galima priduoti tik užstato pakuotes iš PET plastiko ir metalo skardines.

„Tikiuosi, kad pirmasis naujo modelio taromatas Vilniuje pakartos Skandinavijoje jau užfiksuotą sėkmę – ši naujovė žmones paskatino aktyviau dalyvauti užstato sistemoje ir grąžinti daugiau pakuočių. O daugiau grąžintų pakuočių – tai švaresnė gamta ir didesnės perdirbimo apimtys, nes kiekviena grąžinta pakuotė netrukus virsta vertinga antrine žaliava, iš kurios galima pagaminti naują produktą“, – sako G. Varnas.

„Užstato sistema yra svarbi mūsų tvarumo kelionės dalis. Visi kartu siekiame, kad gėrimų pakuočių perdirbimo rodikliai būtų dar geresni. Todėl naujovės startas čia, Žirmūnuose, mus labai džiugina,“ – teigia Eglė Krasauskienė, „Rimi Lietuva“ ryšių su visuomene vadovė.

PET plastiko buteliai ir aliuminio skardinės sudaro didžiąją dalį visų grąžinamų pakuočių. USAD duomenimis, pernai Lietuvoje žmonės grąžino daugiau negu 672 mln. vienetų užstato pakuočių, iš jų daugiau negu 93% sudarė PET plastiko buteliai ir aliuminio skardinės. Iš viso taros surinkimo vietas pernai pasiekė 345,4 mln. PET plastiko pakuočių ir 281,7 mln. aliuminio skardinių.

Įmonės nuotr.