Teismas uždraudė „Lex Ano“ prekiauti „Berlin-Chemie“ vaistu

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Teismas uždraudė Lietuvos vaistų didmenininkei „Lex Ano“ šalyje prekiauti iš Vengrijos importuojamais vaistais „L-Thyroxin Berlin-Chemie“, kuriuos gamina Vokietijos vaistų gamintoja „Berlin-Chemie“.

Lietuvos apeliacinis teismas gruodžio 14 d. iš dalies patenkino Vokietijos bendrovės skundą ir panaikino dalį įmonei nepalankaus Vilniaus apygardos teismo (VAT) gegužę priimto sprendimo.

Pasak Apeliacinio teismo, rinkoje esant ne vienam, o keliems tiekėjams, vartotojai neabejotinai turėtų didesnę pasirinkimo galimybę, tačiau „Lex Ano“ pasirinkta verslo taktika, kai ji kelis kartus pigiau įsigytą preparatą pardavinėja už tą pačią kainą, kaip ir „Berlin-Chemie“, nėra naudinga galutiniams vartotojams.

„Atsakovė („Lex Ano“ – BNS), perpakuodama ir pervadindama vaistinius preparatus, neabejotinai siekė ekonominio pranašumo, todėl tokie jos veiksmai pripažįstami nesąžiningais ir pažeidžiančiais apeliantės („Berlin-Chemie“ – BNS), prekės ženklo savininkės, teises“, – rašoma nutartyje.

Teismas, be to, bylos dalį dėl žalos atlyginimo perdavė nagrinėti pirmos instancijos teismui, kuris anksčiau dėl to nepasisakė.

„Berlin-Chemie“ prašė, kad „Lex Ano“ padengtų visus įmonės nuostolius dėl neteisėtos prekybos vaistiniais preparatais – ne mažiau kaip 32.400 Eur ir 6% metines palūkanas.

Ginčas tarp vaistų gamintojos ir didmenininkės kilo paaiškėjus, kad „Lex Ano“ 2020 m. liepą nusprendė lygiagrečiai importuoti iš Vengrijos į Lietuvą vaistus „Letrox“ nauju pavadinimu – „L-Thyroxin Berlin-Chemie“. Jis nėra registruotas kaip prekės ženklas, nes žodis ,,L-Thyroxin“ yra hormono levotiroksino trumpinys vokiečių kalba, tačiau žodžių junginys „Berlin-Chemie“ yra užregistruotas kaip Vokietijos įmonės prekės ženklas.

„Berlin-Chemie“ teismams nurodė, kad ji gamina ir Rytų Europoje platina vaistus su veikliąja medžiaga levotiroksino natrio druska, skirta atstatyti skydliaukės hormono levotiroksino trūkumą.

Rytų Europos valstybėse jie yra registruojami ir platinami skirtingais pavadinimais, pavyzdžiui, Lietuvoje – „L-Thyroxin Berlin-Chemie“, o Vengrijoje – „Letrox“. Tiek „Berlin-Chemie“, tiek „Letrox“ yra Vokietijos įmonės prekės ženklas.

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.