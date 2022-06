JAV: G7 juda į priekį derybose dėl rusiškos naftos kainų „lubų“

Jonathano Ernsto („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Didžiojo septyneto (G7) šalys pirmadienį tariasi dėl ekonominio spaudimo Maskvai didinimo, siekdamos pasistūmėti derybose dėl rusiškos naftos kainų ribojimo ir naujų sankcijų Rusijos gynybos pramonei.

Vienas aukšto rango JAV pareigūnas žurnalistams teigė, kad derybos dėl to, kaip apriboti pinigų srautus, kuriuos rusai gali gauti už naftos eksportą, stumiasi į priekį.

„Vis dar diskutuojame su kitomis partnerėmis iš G7, bet esame labai arti taško, kai G7 lyderiai skubiai nurodys atitinkamiems ministrams sukurti mechanizmus, kaip nustatyti pasaulinės kainų „lubas“ rusiškai naftai“, – žurnalistams teigė pareigūnas, pageidavęs išlaikyti anonimiškumą.

Plano tikslas – nutraukti svarbų „grynųjų pinigų šaltinį Kremliui ir sumažinti rusiškos naftos kainą“.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Baltieji rūmai taip pat pristatė naujas priemones, skirtas apsunkinti Rusijai galimybes apsirūpinti ginkluote, naudojama jos puolimui prieš kaimyninę Ukrainą.

„G7 lyderiai suderins ir išplės tikslines sankcijas, kad dar labiau suvaržytų Rusijos prieigą“ prie vakarietiškų technologijų, galinčių sustiprinti Rusijos ginkluotės pramonę, nurodė Baltieji rūmai.

Be to, JAV „agresyviai taikysis į Rusijos gynybos tiekimo grandines ir apribos Rusijos gebėjimą pakeisti karinę įrangą, jau prarastą per šį brutalų karą“, sakoma pranešime.

Dar viena priemonė, skirta nubausti prezidentą Vladimirą Putiną ir padidinti pagalbą provakarietiškai Ukrainai, gali būti lėšų, surinktų per neseniai įvestus prekybos muitus Rusijos eksportui, skyrimas Ukrainai padėti.

JAV prezidentas Joe Bidenas ir kiti G7 lyderiai „sieks parengti mechanizmus, skirtus panaudoti pajamas, surinktas taikant bet kokius naujus muitus Rusijos prekėms, padėti Ukrainai ir užtikrinti, kad Rusija apmokėtų jos sukelto karo išlaidas“, žurnalistams teigė aukštas JAV pareigūnas.

„Tiesioginis pajamų siekis“

Vakarai jau įvedė kelių lygių sankcijas Maskvai, reaguodami į Rusijos pajėgų įsiveržimą į Ukrainą vasario mėnesį, tačiau priemonės prieš naftos eksportą turi didžiausią ekonominį poveikį.

Energijos eksportas yra didžiausias Rusijos pajamų šaltinis, o Vakarų šalys yra vienos labiausiai priklausomų nuo importuojamos naftos ir dujų iš Rusijos.

Kadangi JAV ir kitose G7 šalyse kylančios degalų kainos sukėlė rekordiškai didelės infliacijos bangą, J. Bidenas ypač kruopščiai vertina politines rizikas, susijusias su priemonėmis šiam sektoriui.

Aukšto rango JAV pareigūnas teigė, jog „dvejopi G7 lyderių tikslai apima tiesioginį pajamų siekį, ypač iš energijos, bet taip pat siekiama sumažinti šalutinį poveikį ir padarinius G7 šalių ekonomikai ir likusiam pasauliui“.

„G7 lyderiai aptars šiuos du tikslus ir taip pat įvertins tai, jog kelias į priekį yra skubiai nukreipti ministrus parengti kainų „lubų“ mechanizmus, kurie, mūsų nuomone, gali geriausiai sudaryti galimybę pasiekti abu šiuos tikslus vienu metu“, – pažymėjo pareigūnas.

Idėją apriboti Rusijos naftos, taip pat dujų, kainas palaiko Italija ir Prancūzija.

Šis principas veiktų šalyse, kurios ir toliau importuotų joms reikalingą energiją iš Rusijos, bet kurios atsisakytų mokėti didesnę nei nustatyta kainą.

Manoma, kad tai sumažintų infliacijos spaudimą šalyse bei sumažintų Rusijos pelnus.

Laikomasi nuomonės, kad Maskvai neliks kitos išeities, kaip tik sutikti, nes jai labai reikia pajamų.

Visgi ES Tarybai pirmininkaujanti Prancūzija mano, kad ši priemonė būtų „daug veiksmingesnė, jei ją taikytų ir naftą išgaunančios šalys“ ir kad būtina bendradarbiauti su OPEC+ bei kitomis naftos gamintojomis visame pasaulyje.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Jonathano Ernsto („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.