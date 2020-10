VERT patvirtino „Amber Grid“ 229 mln. Eur vertės plėtros planą

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Gamtinių dujų perdavimo bendrovei „Amber Grid“ planuojant per kelerius metus investuoti 229 mln. Eur, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) ketvirtadienį patvirtino įmonės 2020-2029 metų tinklo plėtros planą.

„Amber Grid“ ketvirtadienį pažymėjo, kad per minėtą laikotarpį numatyta įgyvendinti dujų perdavimo sistemos plėtros investicijų projektus, skirtus diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius Lietuvoje ir regione bei užtikrinti dujų perdavimo sistemos patikimumą.

Tarp svarbiausiųjų „Amber Grid“ projektų – iki 2021 metų pabaigos užbaigti dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos GIPL projektą. Kitas uždavinys – padidinti dujų perdavimo pajėgumus tarp Lietuvos ir Latvijos. Taip pat dešimties metų plane skiriamas dėmesys esamo šalies dujų perdavimo tinklo atnaujinimui ir skaitmenizavimui.

Numatoma, kad per ateinančius penkerius metus investicijos į Lietuvos dujų perdavimo tinklą sieks apie 229 mln. Eur, iš jų pusė – GIPL projektui įgyvendinti.

Prisidedant prie žaliosios energijos plėtros skatinimo Lietuvoje, numatomi biometano gamintojų sistemų prijungimai prie bendro dujų perdavimo tinklo. Taip pat vertinamas galimas vandenilio transportavimo technologijų dujų vamzdynais diegimas.

Operatorės teigimu, išliekant stipriai konkurencijai suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) rinkoje, prognozuojama, kad ir toliau didesni dujų kiekiai Lietuvą ir Baltijos šalis pasieks per Klaipėdos SGD terminalą, palyginti su dujų srautu, tiekiamu iš Baltarusijos.

Numatoma, kad šiemet apie 65% dujų bus įleista per Klaipėdos SGD terminalą, likusi dalis – 31% – per sienos su Baltarusijos tašką ir 4% per Latvijos tašką. Pernai dėl itin palankių SGD kainų buvo perduotas istoriškai didžiausias gamtinių dujų kiekis į Latviją. Šiemet jis bus dar didesnis ir sudarys apie 8-9 TWh.

VERT teigimu, „Amber Grid“ plane numatytos investicijos perdavimo pajamų viršutinę ribą didina 24,43% (su ES parama) arba 26,39% (be ES paramos).

Įmonė kasmet teikia 10 metų į priekį numatomas investicijas, koreguodamas ankstesniais metais atliktus ar planuotus darbus.

