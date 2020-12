„Auga group“ pajamos ūgtelėjo trečdaliu

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

AB „Auga group“ 9 mėn. pardavimo pajamos šiemet sudarė 62,38 mln. Eur ir buvo 33% didesnės nei per tą laikotarpį pernai, kai pajamos siekė 47,05 mln. Eur.

Patikslinta: „Auga group“ patikslino EBITDA, per tris ketvirčius buvo 15,94 mln. Eur.

Bendrasis pelnas per 9 mėn. pasiekė 11,88 mln. Eur ir buvo 48% didesnis, lyginant su 2019 m. 9 mėn., kai bendrasis pelnas siekė 8,00 mln. Eur, skelbia

Per tą 2020 m. laikotarpį bendrovė uždirbo 0,44 mln. Eur grynojo pelno, pernai per tą laikotarpį buvo patyrusi 1,28 mln. Eur nuostolių. „Auga group“ EBITDA per tris 2020 m. ketvirčius siekė 15,94 mln. Eur ir buvo 28% didesnė, pačiu laikotarpiu pernai – 12,43 mln. Eur.

Veiklos sąnaudos per 2020 m. tris ketvirčius buvo didesnės ir sudarė 7,26 mln. Eur, per tą patį laikotarpį pernai veiklos sąnaudos siekė 6,83 mln. Eur.

„Džiaugiamės, kad šių metų rezultatai žemės ūkio sektoriuje yra kur kas geresni nei ankstesnių dvejų metų“, — pranešime 9 mėn. rezultatus komentuoja Kęstutis Juščius, „Auga group“ generalinis direktorius.

Anot jo, svarbu ir tai, jog gerėjantys rezultatai bei besikeičiantis bankų požiūris į žemės ūkio sektorių, leido pagerinti paskolų sąlygas.

„Nauji susitarimai suteiks daugiau lankstumo ir galimybių įgyvendinti mūsų strateginius tikslus,” – teigia K. Juščius.

VŽ rašė, kad „Auga group“ įmonės pasirašė susitarimus dėl paskolų refinansavimo ir papildomų limitų suteikimo su bankais „Citadele“, „Luminor“ bei „Swedbank“.