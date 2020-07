„Linas Agro“ prognozė: grūdų supirkimo kainos pasiekė piką

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Liepos pradžioje Lietuvos ir pasaulio rinkose keletą savaičių iš eilės buvo stebimas grūdų kainų kilimas. Pasak grūdų prekybos AB „Linas Agro“, šiuo metu grūdinių kultūrų supirkimo kainos pasiekė piką ir, tikėtina, per artimiausias keletą savaičių kainų kreivės rodyklė kryptelės žemyn.

„Ūkininkams šiuo metu – geriausias momentas fiksuoti grūdų supirkimo kainas. Stebint situaciją tarptautinėse biržose, o taip pat Rusijoje, Ukrainoje, kur jau pradedamas imti kviečių derlius ir jų derliaus prognozės gali būti pagerintos, tikėtina, kad artimiausiu metu kainos gali smuktelt žemyn“, – išplatintame pranešime sako Svajūnas Banelis, AB „Linas Agro“ grūdų prekybos vadovas.

Kaina išaugo

Lietuvoje ir Latvijoje šiemet nusimato geras derlius, tačiau kitos Europos rinkos – Ukraina, Vokietija, Prancūzija, Jungtinė Karalystė – savo žieminių kultūrų derliaus prognozes šiomis dienomis sumažino. Ypač sunkūs šie metai bus Prancūzijos ūkininkams – čia kviečių derliaus prognozė palyginus su praėjusiais metais sumažinta 21%, o rapsų derliaus prognozė 29,5% mažesnė nei įprastas vidurkis.

„Tokie pranešimai lėmė grūdų supirkimo kainų augimą pastarosiomis savaitėmis. Kviečių supirkimo kaina EuroNext (MATIF) biržoje pasiekė piką –190 Eur už toną – ir jau ėmė leistis žemyn. Aukštesnės kainos, tikėtina, nebus, nes pasaulinės kviečių atsargos metų pabaigai prognozuojamos didžiausios per pastarąjį dešimtmetį. Be to, šios kultūros pasiūla iš JAV, Australijos, Rusijos, Ukrainos labai didelė, ir šios šalys bus pagrindinės kviečių eksportuotojos. Nors kai kurie Rusijos ir Ukrainos regionai ir nukentėjo dėl nepalankių gamtos reiškinių – sausrų ir potvynių – šį sezoną jos bus agresyviausios rinkos žaidėjos“, – tvirtina S.Banelis.

Rapsų kainos MATIF biržoje pastarosiomis savaitėmis kilo iki 382–383 Eur už toną. Pagrindinė kainų kilimo priežastis, pasak eksperto, optimistiniai pranešimai, susiję su COVID-19.

„Pastarosiomis savaitėmis stebimas ne tik grūdų, bet ir naftos kainų kilimas rinkose, kurios sureagavo į pranešimus apie vakcinos nuo koronaviruso sukūrimą“, – pažymi S.Banelis.

Pigiems rusiškiems grūdams — žalia šviesa

Praėjusią savaitę AB „Linas Agro“ į laivą Klaipėdoje pakrovė paskutinius pernykščio derliaus kviečius, kurie iškeliavo į Afriką, ir jau priima naują derlių.

Pirmoji žieminių miežių partija pasiekė bendrovės elevatorių Vilkaviškyje daugiau kaip prieš dvi savaites, o pirmieji rapsai atvežti į elevatorių Lukšiuose, Šakių rajone prieš savaitę, praneša bendrovė.

Artimiausiomis savaitėmis visose trylikoje „Linas Agro“ Lietuvoje ir Latvijoje valdomų grūdų saugyklų virs grūdų priėmimo darbai, o pirmieji laivai su šių metu derliumi į užsienio rinkas išplauks rugpjūčio viduryje.

Pasak AB „Linas Agro“ ekspertų, eksporto rinkose konkurencinė aplinka – labai įtempta. Aukštos kokybės, didelio baltymingumo lietuviški kviečiai pastaraisiais metais buvo paklausūs Ispanijos ir Pietų Afrikos šalyse, o antros kategorijos kviečiai – Saudo Arabijoje. Konkurencija pastarojoje rinkoje, o taip pat ir Egipte šiais metais taps itin įtempta, nes į ją agresyviai skverbiasi Rusija.

„Per pastaruosius keletą mėnesių Rusija išsiuntė du kviečių laivus į Saudo Arabiją. Šią savaitę paskelbta žinia, kad du dideli valstybiniai Saudo Arabijos malūnai privatizuoti ir perėjo į privačias rankas, o kitų dviejų malūnų perdavimo privačioms kompanijoms procesai dar tebevyksta. Gali būti, kad privačios kompanijos sušvelnins reikalavimus perkamų grūdų kokybei ir tuomet prekių aukcione, kuris turėtų būti paskelbtas artimiausią savaitę Saudo Arabijoje, laimėtoja vėl taps Rusija su pigesniais ir prastesnės kokybės kviečiais. Tarp kitų potencialių rinkų lietuviškiems grūdams šiemet matome Pietų Afrikos respubliką bei Alžyrą, kuris taip pat kelia labai aukštus kokybės reikalavimus. Ispanijoje šiemet tokios didelės paklausos gali ir nebūti, nes kviečių derlingumas šioje šalyje šiemet taip pat gana aukštas“, – sako S. Banelis.