Kauno stiklas stabdo gamybą, kad pasistatytų naują lydymo krosnį už 8 mln. Eur

Tautvydo Lukaševičiaus (VŽ) nuotr.

Vienintelė Baltijos šalyse spalvoto stiklo butelių gamintoja bendrovė „Kauno stiklas“ nuo rugpjūčio porai mėnesių sustabdys gamybą, nes keis pagrindinį savo įrenginį – stiklo lydymo krosnį. Investicijų projektas vertinamas apie 8 mln. Eur, iš kurių apie 80% sudaro Medicinos banko paskola.

Bendrovės vadovas Evaldas Sauliūnas sako, kad keliolika metų įprastai tarnaujanti stiklo lydymo krosnis per tiek laiko susidėvi fiziškai dėl itin aukštos lydymo temperatūros, siekiančios 1.600 laipsnių C. Be to, kartu su nauja stiklo lydymo krosnimi, bus pakeista ir jos kompiuterizuoto valdymo įranga, sumontuoti du nauji stiklo lašotiekiai su naujausia degimo valdymo sistema.

„Mes stiklo lydymo krosnį naudojome išties labai intensyviai, ji mums atitarnavo apie 12 metų. Dėl proceso specifikos stiklas lydomas ištisą parą be sustojimo apie 10-14 metų ir krosnis yra sustabdoma tik tam, kad naujam gamybos ciklui būtų pastatyta nauja“, – bendrovės pranešime cituojamas E. Sauliūnas.

„Kauno stiklas“ konkurso būdu generaliniu rangovu pasirinko Lenkijos įmonę „Techglass“, kuri bus atsakinga už stiklo lydymo krosnies pakeitimą ir su tuo susijusius darbus bei procesų sklandumą.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Krosnies keitimui pasirinktas laikas išnaudojant sezoniškumo faktorių. Rugpjūtį alaus sezono pikas jau būna praėjęs, o putojančio vyno sezonas dar neprasidėjęs.

„Laikotarpis, kol bus pastatyta ir paruošta veiklai nauja stiklo lydymo krosnis, bus išnaudotas kitiems būtiniems darbams, tarp jų ir atnaujinimams, kurie gamybos proceso metu negalimi. Kartu šis metas palankus darbuotojų poilsiui, kurie galėjo susiplanuoti savo kasmetines atostogas. Esame sustygavę procesus ir pasiruošę pakankamas produkcijos atsargas, todėl mūsų verslo partnerių šis laikinas gamybos sustabdymas nepaveiks“, – aiškina vadovas.

Įmonė maksimaliai gali sandėliuoti apie 30 mln. butelių, ji gamybai naudoja du energetikos šaltinius – elektrą ir dujas. Šiuo metu „Kauno stiklas“ per parą gali išlydyti virš 130 tonų stiklo, o su naujos technologijos krosnimi galės būti pasiektas 160 tonų stiklo lydymo našumas, tačiau ženkliai sumažinant CO2 pėdsaką kiekvienam išlydomo stiklo kilogramui.

Antra pagrindinė įmonės veikla yra stiklinės pakuotės atliekų, duženų sutvarkymas, prisidedantis prie šalies žiedinės ekonomikos. „Kauno stiklas“ stiklo duženas superka iš depozito sistemos, komunalinių įmonių, gautas duženas išrūšiuoja pagal stiklo spalvas, atskiria priemaišas, susmulkina ir paruošia jas stiklinės pakuotės gamybai. Pažymėtina ir tai, kad stiklinės pakuotės gamybos metu susidarančios stiklo duženos surenkamos ant transporterių ir iš karto perlydomos, tokiu būdu nesugeneruojant jokių gamybinių atliekų. Spalvoto stiklo duženas naudoja pats „Kauno stiklas“, o skaidraus stiklo duženos tiekiamos „Panevėžio stiklui“, gaminančiam stiklinę pakuotę iš bespalvio stiklo.

Lietuvos kapitalo „Kauno stikle“ dirba apie 200 darbuotojų.

2022 m. finansinės atskaitomybės dokumentų Registrų centrui stiklinės taros gamintoja nėra pateikusi. 2021 m. įmonė baigė su 1 mln. Eur nuostoliu.

Tautvydo Lukaševičiaus (VŽ) nuotr.