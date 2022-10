„Ltintus“ baigiamai statyti gamyklai pasiskolino 8 mln. Eur

Bendrovės nuotr.

Praėjusiais metais pradėtai langų gamyklos statybai UAB „Ltintus“ pasiskolino 8 mln. Eur. Šiaulių pramoniniame parke statomoje gamykloje numatoma gaminti energiškai efektyvius ir pasyvaus namo standartus atitinkančius polimerinius langus ir duris. Gamyklos statybas planuojama užbaigti 2023 m. pradžioje.

„Ltintus“ gamykloje pagaminta produkcija atitiks LEED ir „Passive House“ energinio efektyvumo standartus ir bus eksportuojama į JAV, kur jos pirkėja taps amerikiečių įmonė „Intus Windows“. Lietuvoje pagaminti langai bus skirti viešbučiams, biurams, mokykloms ar kitiems didelio ploto pastatams.

„Finansavimas, kurį suteikė „Swedbank“, padės įgyvendinti mūsų naujos gamyklos statybų projektą, aprūpinti ją reikiama įranga ir gerokai išplėsti dabartinius gamybos pajėgumus. Turime tikslą per artimiausius kelerius metus smarkiai išplėsti savo gamybos ir pardavimų apimtis bei tapti lyderiaujančiu PVC langų ir durų gamintoju Baltijos šalyse“, – pranešime cituojamas „Ltintus“ atstovas.

Investicijos į gamyklą, kaip buvo nurodoma 2021 m. metiniame pranešime, planuojamos tokiu santykiu: 30 nuosavos ir 70 skolintos lėšos.

Įmonė sparčiai didina darbuotojų skaičių – šiuo metu joje dirba 300 žmonių. Pardavimo pajamos per 2021 m. didėjo nuo 10,8 iki 16,5 mln. Eur. Šiemet bendrovės apyvartą planuota padidinti 40%, pelningumą – 5%.

JAV veikianti „Intus Windows“ yra ekologiška įmonė, kuri už kiekvieną pagamintą produktą per „One Window One Tree“ programą įsipareigoja pasodinti po medį ir per ateinančius 20 metų siekia išsaugoti 5 mlrd. medžių.

Bendrovės nuotr.