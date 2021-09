„Lavango“ nusipirko pramoninės robotikos įmonę Islandijoje

Bendrovės nuotr.

Maisto pramonės įrangos projektavimo ir gamybos įmonių grupė „Lavango“ užbaigė investicinį sandorį Islandijoje, už neskelbiamą sumą įsigydama dalį pramoninės robotikos bendrovės „Samey“ akcijų. Islandijos įmonės sukurtos robotizuotos gamybos linijos veikia daugiau nei 20 šalių, su „Samey“ sistemomis pasaulyje dirba daugiau kaip 600 žuvies, mėsos, bakalėjos ir kitų produktų gamintojų.

„Lavango“ atstovų teigimu, šis investicinis sandoris yra didelis žingsnis link dar glaudesnės partnerystės su „Samey“, su kuria „Lavango“ intensyviai bendradarbiavo pastaruosius 5 m., atlikdama šios komandos specialistų suprojektuotų maisto pramonės įrenginių gamybą.

„Matome, kad šiandien maisto pramonė išgyvena, viena vertus, stiprų pakilimą, kita vertus, didžiulį poreikį kaip įmanoma greičiau automatizuoti gamybą mažinant sveikatai pavojingų darbo vietų skaičių bei darbuotojams tenkantį fizinį krūvį, todėl esame tikri, kad geresnio laiko tokiam pečių surėmimui ir negali būti“, – pranešime cituojamas Jevgenijus Sakovskis, UAB „Lavango Engineering LT“ vadovas.

„Samey“ inžinierių ir IT specialistų komanda turi išskirtinę patirtį pramonės robotizavimo srityje. Jų „arkliukas“, pasak J. Sakovskio, gebėjimas išnaudoti maksimalų robotų potencialą jį pritaikant daugybei skirtingų užduočių gamyboje. Būtent dėl to jų sukomplektuojami ir į esamus gamybos procesus įdiegiami robotai yra itin efektyvūs. Visa tai jie užtikrina patys juos programuodami, instaliuodami bei prižiūrėdami per nuotolį.

„O tuo tarpu mes puikiai gebame analizuoti gamybos procesus, projektuoti ir gaminti automatizuotas gamybos linijas maisto pramonei. Todėl jau kurį laiką buvome „Samey“ technologiniai partneriai. Sinergija yra akivaizdi“, – sako pabrėžia „Lavango Engineering LT“ vadovas.

Islandų bendrovėje šiuo metu dirba 22 aukštos kvalifikacijos specialistai. Jie teikia robotizacijos, projektavimo, instaliavimo ir techninio aptarnavimo paslaugas. Susidomėjimas bendrovės kuriamasis sprendimais sparčiai auga. Planuojama, kad šiemet „Samey“ apyvarta pasieks 10 mln. Eur.

„Lavango“ grupei priklauso du gamybos padaliniai Lietuvoje ir už Europos Sąjungos ribų. Grupė turi atstovybes Norvegijoje, Švedijoje bei Eurazijoje. Joje iš viso dirba daugiau nei 80 darbuotojų.

Įmonių grupei šis investicinis sandoris – naujas vertikalios strateginės plėtros ir integracijos etapas. Anksčiau investavę į gamybinių pajėgumų didinimą bei pasistatę papildomą gamybos cechą Lietuvoje, šiemet pirmą kartą investavo į kompetencijas aukštųjų technologijų srityje.

„Jei ankstesniuose plėtros etapuose augome labiausiai į plotį, kad galėtume imtis didesnių projektų ir juos įgyvendinti klientui patraukliais terminais, dabar dedame pamatus, kad dėl savo pažangių kompleksinių gamybos robotizavimo ir automatizavimo sprendimų būtume ketvirtosios pramonės revoliucijos priešakyje“, – aiškina verslininkas.

Įmonės atstovai atskleidžia, jog toliau plėtros strategijoje yra numatytos investicijos į maisto pramonės sektoriuje pripažintus prekės ženklus, tai yra, sudėtingas, dažnai patentuotas technologijas kuriančias įmones ar jų gaminius.

„Lavango“ įmonių grupė, kurią sudaro „Lavango Engineering LT“, „Lavango Engineering BY“, „Lavango Ehf“ bei „CTi Process“, gamina konvejerius, sraigtines sistemas, pakėlimo mechanizmus, robotizuoto pakavimo, šaldymo ir terminio apdorojimo įrenginius bei kitą įrangą maisto pramonei.

Eksportas sudaro 90%, tarp įmonės klientų – tarptautinės korporacijos „Unilever“, „Mars“, produktų iš surimio gamintoja „Vičiūnai Group“ ir kitos.

Šiuo metu „Lavango“ dirba per 80 darbuotojų.

