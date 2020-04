„Klaipėdos nafta“: pavyko stabilizuoti veiklos rezultatus  

Mildos Ancevičės nuotr.

Valstybės valdoma naftos ir suskystintų gamtinių dujų (SkGD) terminalų operatorė „Klaipėdos nafta“ pirmąjį 2020 m. ketvirtį uždirbo 3,9 mln. Eur koreguotojo grynojo pelno. Tai yra 30% daugiau nei pirmąjį ketvirtį prieš metus.

Įmonės EBITDA (koreguota) buvo 7 mln. Eur, arba 7% didesnė nei prieš metus, kai siekė 6,5 mln. Eur. Per pirmąjį ketvirtį „Klaipėdos nafta“ (KN) uždirbo 20 mln. Eur pajamų.

Remiantis nekoreguotu rezultatu, bendrovės pardavimo pajamos pirmąjį šių metų ketvirtį sumažėjo 24%, grynieji nuostoliai sudarė 0,4 mln. Eur (2019 m. pirmąjį ketvirtį uždirbta 1,3 mln. Eur pelno). EBITDA buvo 45% mažesnė, lyginant su 2019 m. 3 mėn. (12,8 mln. Eur).

„Finansiniam (apskaitiniam) KN rezultatui įtakos turi praėjusiais metais įsigaliojęs 16-asis Tarptautinės finansinės atskaitomybės apskaitos standartas „Nuoma“. Šis standartas gerokai išbalansuoja skelbiamus finansinius rezultatus, kadangi rezultatas fiksuojamas atsižvelgiant į valiutos kurso įtaką paskutinę ataskaitinio ketvirčio dieną ir nesuteikia galimybės palyginti realių veiklos rezultatų. Rodant vadybinį (koreguotą) rezultatą, investuotojams ir besidomintiems įmonės veikla lengviau ir tiksliau suprasti, kaip ataskaitiniu laikotarpiu sekasi įmonei, eliminuojant tokių veiksnių įtaką, kurios įmonė realiai nepatiria“, – pranešime spaudai akcentuoja operatorė.

2020 m. pirmąjį ketvirtį pasaulio naftos pramonei daugiausiai sunkumų kėlė rekordiškai šilta žiema, plintantis COVID-19 ir nesėkmingos OPEC derybos. Baltijos šalims daugiausiai įtakos turėjo strigusios derybos dėl naftos tiekimo tarp Baltarusijos ir Rusijos. Dėl to Baltarusijos naftos perdirbimo gamyklos, pagrindinės naftos terminalų Baltijos šalyse klientės, dirbo minimaliais pajėgumais ir atitinkamai mažėjo eksportui jūriniu keliu nukreipiami naftos produktų kiekiai.

KN naftos terminalai per pirmąjį ketvirtį uždirbo 1,8 mln. Eur grynojo pelno, kuris buvo 12% didesnis nei atitinkamu laikotarpiu prieš metus. Naftos terminalų veiklos EBITDA (koreguota) išliko panašiame lygmenyje kaip pernai – 3,6 mln. Eur (prieš metus – 3,5 mln. Eur). KN naftos terminalų veiklos pajamos per 2020 m. pirmąjį ketvirtį buvo 7,5 mln. Eur.

„Nepaisant išties sudėtingos metų pradžios, KN sugebėjo užsitikrinti finansiškai stiprų rezultatą. Per pirmąjį ketvirtį KN naftos terminalas veikė kaip visapusiškas – naftos produktų importo ir eksporto – terminalas. Tokias galimybes galėjome išnaudoti tik dėl anksčiau atliktų investicijų į infrastruktūrą, kuri padidino mūsų lankstumą ir galimybes diversifikuoti paslaugas, priklausomai nuo paklausos“, – sako Darius Šilenskis, AB „Klaipėdos nafta“ generalinis direktorius.

Klaipėdos SGD terminalas ir toliau išlaiko rekordiškai aukštas išdujinimo apimtis – šiemet per pirmąjį ketvirtį SGD terminale buvo išdujinta 5,2 TWh dujų. Nepaisant to, Klaipėdos SGD terminalo pajamos mažėjo 37% iki 11,4 mln. Eur – SGD terminalo pajamose šiemet jau atsispindi 2019 m. sprendimai, leidę optimizuoti SGD terminalo Klaipėdoje infrastruktūros kaštus ir atitinkamai sumažinti saugumo dedamąją Lietuvos dujų vartotojams.

Grynasis šios KN veiklos pelnas išlieka iš esmės nepakitęs – šiemet per pirmąjį ketvirtį uždirbta 2,4 mln. Eur grynojo koreguotojo pelno, atitinkamai prieš metus grynasis koreguotasis pelnas buvo 2,39 mln. Eur.

„SGD terminalas Klaipėdoje toliau tęsia rekordiškai aktyvią veiklą – šiemet pirmąjį ketvirtį per Klaipėdos SGD terminalą tiekiamos dujos nukonkuravo vamzdynais tiekiamas dujas. Net 74% dujų, patiektų per Lietuvos dujų perdavimo tinklą, buvo importuota per Klaipėdą. Tą lemia itin palankios SGD kainos pasaulinėse rinkose, daugeliu atvejų nukonkuruojančios vamzdynais tiekiamas dujas“, – atkreipia dėmesį D. Šilenskis.

SGD komercinės veiklos, apimančios Klaipėdos SGD paskirstymo stotį ir tarptautinius SGD projektus, pajamos 2020 m. pirmąjį ketvirtį pasiekė 1 mln. Eur. Tam įtakos turėjo ir suaktyvėjusi SGD paskirstymo veikla, nes dėl palankių dujų kainų 37% augo krovos į SGD autocisternas paklausa, ir pajamos iš tarptautinės veiklos.