Įranga, fiksuojanti ir automobilio vietą, ir temperatūrą jo šaldytuve

Dainius Kerevičius, UAB „Fleet Complete Lietuva“ projektų vadovas.

Jūros gėrybės, šaldyta mėsa ir daržovės, kiti maisto produktai kasdien turi įveikti ilgesnį ar trumpesnį kelią nuo gamintojo iki vartotojo. Ir pasiekti jį privalo tokios pačios kokybės, kokie buvo palikdami gamintoją. Nesvarbu, kas bus tas vartotojas – restorano šefas ar namų šeimininkė.

Didžioji dalis tokių krovinių po visą Europą keliauja kompanijos NNL automobiliais. Lietuvoje, Latvijoje jai atstovauja UAB „Nordnet“, kurios veikla – šviežių maisto produktų logistika. Bendrovė perveža ir sausus krovinius, ir šaldytą bei atvėsintą produkciją, taip pat – šviežią žuvį ant ledo. Kasdien produktai pasiekia 1150 pristatymo taškų.

nuotrauka::1 nocrop

Logistikos paslaugas teikiančių įmonių vadybininkams turbūt nesunku įsivaizduoti, koks iššūkis sudaryti kiekvieną dieną automobilių maršrutus, kad ne tik klientai laiku sulauktų užsakytų prekių, bet ir automobiliai būtų išnaudojami kiek galima efektyviau. Įvertinus pristatymo laikus, kilometražą, automobilių parką, akivaizdu, kad vadybininkui tenka spręsti sudėtingą lygtį su keliais nežinomaisiais. Situaciją dar labiau komplikuoja faktas, kad automobiliuose keliauja greitai gendantys produktai, kuriems būtina užtikrinti nustatytą temperatūrą.

Transporto kontrolė – vadybininko pagalbininkė

nuotrauka::2 left

„Tiesą sakant, net neįsivaizduoju, kaip būtų galima dirbti neturint automobiliuose bent paprasčiausios transporto kontrolės įrangos. Šiais laikais privalai matyti, kur yra konkretus automobilis, gi neskambinsi kiekvieną kartą vairuotojui. Be to, kaip be tokios įrangos būtų galima efektyviai sudaryti maršrutą“, – kalbėjo Marius Tamošiūnas, UAB „Nordnet“ transporto parko vadovas.

Jo atstovaujama bendrovė jau nuo 2005 metų bendrauja su UAB „Fleet Complete Lietuva“ ir naudojasi jos sukurtais transporto kontrolės ir valdymo sprendimais: transporto kontrole su temperatūros matavimu ir

duomenų kaupimo serveriu, klientui prieinamu per WEB ir mobilią aplikacijas.

Pasak UAB „Nordnet“ transporto parko vadovo, „Fleet Complete Lietuva“ pasiūlyti sprendimai ir technologijos labiausiai gelbsti trijose srityse: planuojant maršrutus, stebint automobilių buvimo vietą ir temperatūrą juose įrengtuose šaldytuvuose.

Kilus klausimams, vadybininkas bet kurią akimirką gali matyti, kur konkretus automobilis yra, patikslinti klientui, kada krovinys jį pasieks ir pan. Transporto kontrolės įranga fiksuoja ir visus sustojimus, durų atidarymus, per nuotolį nuskaito ir perduoda visą vairuotojo kortelės informaciją. Tai reali pagalba už maršrutų planavimą, klientų aptarnavimą atsakingiems vadybininkams.

Technologijos leidžia lengviau atsikvėpti ir tiems, kurie rūpinasi automobilių parku – įranga fiksuoja nuvažiuotus kilometrus, primena, kada reikia atlikti techninę automobilio priežiūrą.

Temperatūra šaldytuve gali stebėti ir vežėjas, ir jo klientai

Ne mažiau nei efektyviai parengtas maršrutas bendrovei UAB „Nordnet“ svarbu, kokiomis sąlygomis yra pervežamas krovinys, nes net menkiausi temperatūros pokyčiai gali gerokai pakenkti šaldytų ar atvėsintų produktų kokybei, o kartais net visiškai juos sugadinti. Prisiminkime, šiais automobiliais vežami ir valgomieji ledai, ir jūros gėrybės.

nuotrauka::3 nocrop

„Tokiems netikėtumams išvengti automobilių šaldytuvuose sumontavome daviklius, kurie fiksuoja temperatūrą ir sistema iškart reaguoja į jos pokyčius, vadybininkas gali tuoj pat susisiekti su vairuotoju. Jei tik kiltų kokių klausimų, vienu mygtuko paspaudimu galime ištraukti visą informaciją apie krovinio vežimo temperatūrą ir perduoti ją užsakovui“, – komentavo šio sprendimo privalumus M. Tamošiūnas.

Pasak pašnekovo, laba patogu, kad padedant APĮ įrankiui visą „Fleet Complete Lietuva“ įranga užfiksuotą informaciją labai lengva eksportuoti į „Nordnet“ turimą programą ir naudoti visus duomenis pagal bendrovės vidinius poreikius.

nuotrauka::4

Eliminuojamos žmogiškos klaidos

Bendrovė „Nordnet“ turi septyniasdešimt automobilių Lietuvoje, Latvijoje – dar dvidešimt. Ir visuose juose sumontuota „Fleet Complete Lietuva“ transporto kontrolės įranga. Dar maždaug tiek automobilių pasitelkiama iš rangovų. Pagrindinis reikalavimas – juose turi būti „Fleet Complete Lietuva“ įranga, kad visa informacija iš jų galėtų būti perduodama į bendrą „Nordnet“ sistemą.

Pasak UAB „Fleet Complete Lietuva“ projektų vadovo Dainiaus Kerevičiaus, visi šie sprendimai ne tik palengvina transporto vadybininkų darbą, leidžia efektyviai sudaryti maršrutus, saugiai pervežti krovinius, bet ir padeda išvengti klaidų.

„Kuo didesnis įmonės valdomas automobilių parkas, tuo geriau turėti sprendinius, kurie padėtų jį valdyti. Be to, kai eliminuojamas žmogiškasis faktorius, sumažėja ir klaidų“, – komentavo situacija D. Kerevičius.

Internetu sąveikaujančių daiktų paslaugos visoms verslo sritims

„Fleet Complete Lietuva“ yra tarptautinės kompanijos „Fleet Complete“ dalis. Kanadoje 2000 m. įkurta kompanija šiandien turi daugiau kaip 40 tūkst. klientų – įmonių įvairiose pasaulio šalyse, tarp jų 6 tūkst. – Baltijos šalyse.

„Fleet Complete“ teikia IoT (Internet of Things, internetu sąveikaujančių daiktų) paslaugas automobilių parkui, užduotims, įrangai, prekių ir siuntų pristatymui valdyti; kuria bendrinamų automobilių rezervacijos sistemas ir kitas paslaugas.

Šie sprendimai gali būti pritaikomi praktiškai visose verslo srityse: statyboje, gamyboje, energetikoje, žemės ūkyje, biudžetinėse įstaigose, gali būti naudojami kelių priežiūrai, siuntų pervežimui ir pan.

Marius Tamošiūnas, UAB „Nordnet“ transporto parko vadovas. „Fleet Complete Lietuva“ transporto kontrolės sistema.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose Tema „Paslaugos“