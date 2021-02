Programuotojų ir kitų IT specialistų paieškos užkniso juodai? Mus irgi, todėl radome sprendimą

Jei esate įmonės vadovas ar personalo atrankų specialistas, tikriausiai net nereikia pasakoti, kaip sunku rasti ir išlaikyti gerą programuotoją. Patyrusių programuotojų nuolat trūksta, todėl, net perėjus kryžiaus žygius primenančias darbuotojų atrankas, mūšis dėl nusamdyto specialisto nesibaigia – jį persivilioti siekia ne viena jūsų konkurentų įmonė.

Konkurentai siūlo didesnę algą ir sporto salę, todėl jūsų ofise kaip atsvara ilgainiui atsiranda masažo kabinetas, bufetas su užkandžiais be gliuteno ir gyvūnėlių terapijos diena. Nežinote, kada visa tai sustos, bet nuoširdžiai baiminatės, kad programuotojai neįsinorėtų, jog jiems kasdien šoktumėte lambadą, nes nujaučiate – jei jie panorės, teks. Na, gerai, ironizuojame, tačiau nejau išties turi būti taip sunku?

Panašu, kad genialų sprendimą programuotojų trūkumo problemai, pats to nežinodamas, prieš gerą dešimtmetį pasufleravo vienas vyrukas iš JAV. Pasaulio žiniasklaidoje 2013 metais garsiai nuskambėjo istorija apie JAV įmonės „Verizon“ programuotoją, vardu Bobas. Šis specialistas visus savo, kaip vyresniojo įmonės programuotojo, darbus deleguodavo programuotojų komandai iš Kinijos, kuri juos atlikdavo vos už penktadalį Bobo atlyginimo. Tuo tarpu Bobas dienas darbe leisdavo naršydamas socialinį tinklą Reddit ir žiūrėdamas kačiukų memus. Beje, tai tęsėsi net kelis metus – Bobas buvo laikomas vienu geriausių „Verizon“ programuotojų, o jį pagavo tik todėl, kad įmonės saugumo skyrius pastebėjo įtartinų IP adresų prisijungimus prie savo sistemų.

Nors toks darbuotojo poelgis, be abejo, buvo neetiškas ir Bobas buvo atleistas, tačiau reikia pripažinti, kad genialumo šiam vyrukui nestigo. Mes taip ir manėme, kad neilgai trukus kažkas Bobo idėją pavers sėkmingai funkcionuojančiu, oficialiu verslo modeliu. Ir taip iš tiesų įvyko – šiuo metu visame pasaulyje sparčiai populiarėja naujovė – dedikuotos komandos.

Atsakas į jūsų (ir mūsų) maldas – dedikuotos IT komandos

Geroji žinia ta, kad dabar ir jūs galėsite būti tas laimingasis, kuris savo dienas darbe leis žiūrėdamas kačiukų memus, užuot vykdęs nesibaigiančias IT darbuotojų atrankas. Mes, „Synergy Effect“, pristatome profesionalių dedikuotų komandų paslaugas Lietuvoje.

Tad, kas gi ta dedikuota komanda, ir kodėl ji turėtų išspręsti visus jūsų IT darbuotojų paieškos rūpesčius? Dedikuota komanda yra visa, pilnai sukomplektuota, jums reikalingų IT specialistų komanda, kurią pasirinktam laikotarpiui galite „išsinuomoti“ iš profesionalias IT paslaugas teikiančios įmonės (iš mūsų – „Synergy Effect“). Be abejo, galite samdyti ir pavienius specialistus, tačiau, prireikus visos komandos, nereikia atskirai ieškoti jos narių – kad ir ko prireiktų, visus specialistus gaunate vos per 48 valandas!

Dedikuotų komandų atradimas mus pačius privertė ne kartą sušukti „Eureka!“. Mes ne tik teikiame dedikuotų komandų paslaugas, bet ir patys jaučiamės užtikrintai, jas kasdien naudodami savo IT projektuose. Dažnai, kai Lietuvoje pristatome dedikuotų komandų darbo modelį, išgirstame skeptiškų nuomonių, esą tai nesiskiria nuo laisvai samdomų specialistų, vadinamųjų freelancerių, paslaugų. Tačiau, turime nesutikti – dedikuotos komandos visai kas kita, o jei tai ir galima pavadinti freelanceriais, tai nebent freelancerių versija 2.0 arba net 3.0.

Nuosavų specialistų kokybė už freelancerių kainą

Dedikuoti specialistai yra savotiškas aukso vidurys tarp jūsų nuosavų darbuotojų ir laisvai samdomų specialistų – freelancerių. Kitaip nei freelanceriai, dedikuoti specialistai praktiškai visada geba užtikrinti darbų kokybę bei sėkmingai įsilieti į įmonės veiklą, nes yra perimami iš profesionalios IT įmonės, kurioje jau yra perėję ne tik visas atrankas, bet ir įgiję reikalingos patirties.

Samdyti dedikuotą komandą taip pat kainuoja pigiau, nei tokius pačius specialistus išlaikyti patiems. Šių specialistų valandinis darbo įkainis dažnai kainuoja mažiau, nei nuosavų, be to, pasirinkus dedikuotus darbuotojus, jums nebereikės sukti galvos dėl įvairių kitų išlaikymo išlaidų.

Nuo darbuotojų socialinio draudimo iki aukščiau minėtųjų užkandžių be gliuteno – viskuo pasirūpinsime mes.

Dedikuotus specialistus teikianti įmonė pasirūpins ir daugeliu kitų jums įprastai galvos skausmą keliančių aspektų. Pavyzdžiui, niekada neteks nerimauti, kas bus, jei dėl kažkokių priežasčių darbuotojo neteksite – jį kitu atitinkamos kvalifikacijos specialistu pakeisime vos per 48 valandas.

