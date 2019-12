Startuolis „Lympo“ sukirto rankomis su Pietų Korėjos biofarmacijos milžine

Lietuvos startuolis „Lympo“ ir Pietų Korėjos biofarmacijos milžinė „GC Pharma“ (anksčiau „Green Cross Corporation“) imasi kartu kurti mobilų sveikatos priežiūros produktą – indvidualizuotas dietų ir mankštų programas.

„Lympo“ atskleidė mankštos motyvacijos efektą, tad nutarėme bendradarbiauti kurdami labiau suasmenintas ir veiksmingesnes sveikatos priežiūros paslaugas“, – sako Dokyu Jeon, antrinės „GC Pharma“ bendrovės „GC Healthcare“ generalinis direktorius.

Sutarties suma nenurodoma ir veikiausiai priklausys nuo minimo produkto populiarumo. Bendrai „Lympo“ vartotojų skaičius nėra mažas. Programėlę yra įsidiegę daugiau nei 350.000 vartotojų JAV ir Pietų Korėjoje. Toks rezultatas pasiektas per 12 mėnesių nuo bendrovės veiklos pradžios šiose rinkose.

„Lympo“ atstovai skaičiuoja, kad nutukusių žmonių skaičius pasaulyje siekia apie 2,1 mlrd., t. y., apie 30% pasaulio gyventojų, ir didėja. Taip pat teigiama, kad nutukimo sukeliamos ligos yra pagrindinė mirties priežastis pasaulyje. Todėl startuolio kūrėjai įsitikinę, kad rinka tiek šiam, tiek kitiems sveikatingumo produktams yra pakankamai didelė.

Individualizuotos dietos ir mankštos programos nėra naujiena. Tačiau asmeninės trenerių ir dietologų konsultacijos paprastai kainuoja daugokai. Be to, žmonės dažnu atveju greitai praranda motyvaciją. Dėl to „Lympo“ sveikatos programa (prieinama programėlėje) bus padalyta į mažas kasdienes užduotis. Šios užduotys bus pateikiamos kaip iššukiai, už kurių įveikimą vartotojai gaus įvairius apdovanojimus. O „GC Pharma“ (tiksliau „GC Healthcare“) rūpinsis programų susasmeninimu.

Pirmąją produkto versiją planuojama išleisti 2020 m. pradžioje.

Apie „GC Pharma“

„GC Pharma“ yra biofarmacijos įmonė, teikianti baltymų sveikatingumo terapiją bei vakcinas. „GC Pharma“, kurios būstinė yra Pietų Korėjoje, yra didžiausia plazmos baltymų produktų gamintoja Azijoje, veikianti daugiau nei pusę amžiaus. „Green Cross Corporation“ atnaujino savo įmonės prekės ženklą persivadindama „GC Pharma“ 2018 m. pradžioje. „Green Cross Corporation“ išlieka bendrovės registruotu juridiniu vardu.

Antrinė bendrovė „GC Healthcare“ teikia įvairias medicinos paslaugas Pietų Korėjoje, įskaitant medicinos patikrinimus verslo klientams.