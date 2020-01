Moderni gamyba ir sustyguota logistika augina „Rivonos“ produkcijos pranašumą

„Rivonos“, pagrindinės „Norfos“ tinklo tiekėjos, gamybiniuose padaliniuose vyksta nenutrūkstamas automatizavimo procesas, leidžiantis pasiekti maksimalaus efektyvumo gamyboje. Visgi tai ne vienintelis būdas, padedantis išsikovoti vietą parduotuvių lentynose ir auginti pardavimus.

„Prieš porą metų įsigijome itališką lietinių kepimo įrenginį, kuris per valandą iškepa 1000 blynų. Palyginimui – su prieš tai turėtu agregatu kepdavome 200 per valandą, o dar anksčiau, kai tik startavo kulinarijos padalinys, kepėja rankiniu būdu per dieną iškepdavo 400 blynų. Dabar visą lietinių blynų poreikį išsikepame per 4 valandas“, – automatizacijos pavyzdį pateikia Antanas Šiuša, „Rivonos“ konditerijos ir kulinarijos padalinio vadovas.

Tokių pavyzdžių visuose „Rivonos“ gamybos padaliniuose yra ne vienas. Automatizacija leidžia gaminti daugiau per tą patį laiką, sutaupyti darbo jėgos kaštus. Ir ne tik: „Automatizacijos plėtra yra esminis gamybos iššūkis šiandien.

Jos dėka stabilizuojasi gaminių kokybė, mažėja savikaina, o tai, savo ruožtu, pirkėjui leidžia pasiūlyti žymiai geresnę kainą parduotuvėje. Aukštesnė kokybė ir mažesnė kaina didina pardavimus“, – komentuoja Dainius Dundulis, „Rivonos“ generalinis direktorius ir „Norfos“ įmonių grupės savininkas.

Geresnė kokybė

Kėdainiuose įsikūrusiame „Rivonos“ kulinarijos ceche gaminami daržovių, žuvies, mėsos ir miltiniai patiekalai, taip pat mišrainės. Cechas „Norfos“ prekybos tinklui tiekia ir šviežią bei nuosavose rūkyklose rūkytą žuvį bei sūdytą silkę.

Per kiek daugiau nei šešerius metus – tiek laiko cechas veikia Kėdainiuose – modernizuoti dauguma gamybos procesų visuose jo padaliniuose, tad rankinio darbo praktiškai nebeliko. Šiandieniniai atnaujinimai susiję su tebeaugančiu produkcijos poreikiu, kurį tampa sunku išpildyti su esamais pajėgumais.

Visgi p. Šiuša akcentuoja ir kitą, ne mažiau svarbų modernizacijos aspektą: pažangiausi įrengimai paprastai leidžia ne tik sutaupyti, bet ir gaminti sveikesnį, geresnių skonio savybių turintį produktą, taigi prisidedama prie tvarios gamybos.

Jis pasakoja apie naujausią pirkinį, kuris miltinių gaminių padalinį turėtų pasiekti vasario viduryje – tunelinę skrudintuvę. Moderniame agregate produktai bus ne panardinami į aliejų, kaip standartinėse tunelinėse keptuvėse, o apipurškiami verdančiu aliejumi. Dėl to riebalai mažiau įsigers į maistą, o ir pats aliejus, atnaujinamas kas valandą, nesuskrus nuolat deginamas.

Tad naujasis įrenginys pagerins ir gaminių skonio savybes. Ir, žinoma, pareikalaus mažiau darbo jėgos: šiuo metu 8 keptuves prižiūri 6 darbuotojai, o tunelinės priežiūrai užteks dviejų.

Kokybę turėtų pagerinti ir planuojamas įsigyti modernus žuvies defrostavimo aparatas, kuris leis darbą, trunkantį 3-4 valandas atlikti per 15 minučių. „Jis ypač aktualus sezono piko metu, kai per mėnesį tenka atšildyti apie 500 t šaldytos žuvies – kone septyniskart daugiau nei vasaros mėnesiais“, – aiškina padalinio vadovas.

Šviežumas ir gera kaina

Ne visas gamybos sritis įmanoma vienodai automatizuoti – imlūs rankų darbui procesai sunkiai pasiduoda modernizavimui. Pavyzdžiui, „Rivonos“ pieninėje gaminant varškės sūrius dirba trečdalis visų darbuotojų, nors šios produkcijos dalis bendrame padalinio „pyrage“ – vos 7 procentai. Pilnai automatizuoti negalima ir daržovių apdirbimo konservuojant – ant konvejerio patekusias nuvalytas daržoves visada patikrina žmogus.

Konditerijoje, p. Šiušos teigimu, rankų darbo sunku atsisakyti gaminant tortus – tai „gyvas“ produktas, kurio galutinis rezultatas priklauso nuo daugelio dedamųjų, todėl juos sudėtinga kepti pagal šabloną.

„Rivonos“ konditerijos ceche tortai iki šiol gimsta žmogaus rankų pagalba, bet automatizuotos atskiros gamybos proceso dalys. Darbą ypač paspartino biskvitų pjaustymo aparatas, šokolado liejimo mašina. Mažiau reiklus produktas – tartaletės, kurias formuoja ne rankomis, o specialiu presu.

Vis dėlto net su ribotomis automatizavimo galimybėmis konditerijos padalinys per 5 metų išaugino gamybos apimtis nuo 3 iki 30 tonų per mėnesį ir jau dešimčia procentų viršijo planuotą 50 proc. „Norfos“ lentynų užimtumą.

Tokių rezultatų pasiekti leido pagrindinis „Rivonos“ gamybos principas – operatyvumas, užtikrinantis, kad produkcija parduotuvių lentynose būtų itin šviežia. Gaminama tik pagal kasdien atsiunčiamus užsakymus, o produkcija į parduotuves iškeliauja tą pačią arba kitą dieną. O greta cecho esantys centriniai „Rivonos“ sandėliai leidžia sutaupyti logistikos kaštus, tad kokybiška produkcija parduotuvėse siūloma už itin konkurencingą kainą.