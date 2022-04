„Ramirent“ specialistai Lietuvoje: tokioje aplinkoje negali dirbti blogai

„Ramirent“ Lietuvoje turi 18 padalinių, o juose dirba per 100 specialistų.

Didžiausios statybinės įrangos nuomos kompanijos Baltijos šalyse „Ramirent“ Vilniaus filialui suteiktas sertifikatas „Great Place To Work“ (liet. „Puiki vieta dirbti“). Tai vienas iš 10.000 įvairių pasaulinių kompanijų padalinių, kurio veiklą analizavo ir tokiu sertifikatu įvertino tarptautinė žmogiškųjų išteklių tyrimų organizacija „Great Place To Work“.

Tyrimas sertifikatui „Great Place To Work“ gauti atliekamas anonimiškai apklausiant įmonių darbuotojus. Aiškinamasi, koks yra vadovybės ir darbuotojų bendravimas bei tarpusavio supratimas, kaip skirtingi kolegos bendradarbiauja ir komunikuoja vieni su kitais. Šie ir daugybė kitų aspektų matuojami remiantis kompanijos „Great Place To Work“ 30 metų patirtimi ir metodiniu bendradarbiavimu su keturiais pasaulyje lyderiaujančiais universitetais

Sertifikatas – individualiam padaliniui

„Great Place To Work“ pripažinimą ypač vertingu daro tai, kad jo negalima gauti korporatyviniu principu, o remiamasi tik įmonės konkrečiame padalinyje atliktos apklausos darbuotojų rezultatais. Todėl, pavyzdžiui, ne visa DHL buvo automatiškai sertifikuota kaip „Great Place To Work“, o tik tiekimo padalinys JAV Ohajo valstijoje ir „DHL Express“ padalinys Floridoje. Taip pat tik kelios „Hilton“, „Cisco“ ir „American Express“ antrinės įmonės yra įvertintos tokiu sertifikatu. Beje, šiemet tyrime atskirai dalyvavo visos trys bendrovės „Ramirent Baltic“ šalys. Lietuvai, Latvijai ir Estijai atskirai buvo suteikti „Great Place To Work“ sertifikatai.

Remiantis apklausos rezultatais sudaromas pasitikėjimo indeksas, kuris parodo, kaip darbuotojas vertina vadybą, kaip pagarbiai su juo bendrauja darbdavys, ar su darbuotojais elgiamasi sąžiningai, koks yra komandos jausmas, kiek darbuotojai didžiuojasi savo komanda ir darbdaviu apskritai. Taigi, apklausoje vertinama vadovybė, kolegos ir pats darbas.

Kiekvienai įmonei, pretenduojančiai į „Great Place To Work“ pripažinimą, nustatomi asmeniniai slenksčiai, priklausomai nuo darbuotojų skaičiaus ir teigiamų atsakymų proporcijos. „Ramirent Baltic“ šalims būtina sertifikavimo sąlyga buvo, kad į apklausos klausimus atsakytų ne mažiau kaip 73% darbuotojų (Lietuvoje atsakė 92,1%), o teigiamų atsakymų dalis – pasitikėjimo indeksas – būtų ne mažesnis kaip 65% (buvo 81% – nedaug mažesnis už aukščiausią pasaulyje įvertinimą – 87%).

„Ramirent“ darbdavys: kas labiausiai vertinama?

Apklausa atskleidė, kad „Ramirent“ kompanijoje be rūpesčio darbuotoju, darbdavio teikiamo sveikatos draudimo ir bendrų įmonių tarptautiškumo naudos, labiausiai vertinama komanda, t. y. žmonės, su kuriais kasdien kartu dirbama.

Atsakant į klausimą, kodėl „Ramirent“ yra puiki vieta dirbti, buvo atkreiptas dėmesys, kad visi įmonės darbuotojai turi galimybę laisvai reikšti savo idėjas ir nuomonę, dalintis rūpesčiais įvairiomis temomis nebijodami paniekos, geba derinti darbą ir privatų gyvenimą. Tai vertinimas žmonių, kurie didžiąją dalį darbo dienos praleidžia vadinamojoje pirmojoje fronto linijoje: aptarnaudami klientus, dirbdami sandėlyje ar remontuodami įrankius bei techniką.

Geriausi tarp geriausių

„Ramirent“ Lietuvoje turi 18 padalinių, o juose dirba per 100 specialistų. Vidutinis darbuotojų stažas 5 m., o ilgiausiai dirbančio – 20 m. Eligijus Baikauskas, „Ramirent Baltic“ Vilniaus filialo vadovas, teigia, kad sertifikatas „Great Place To Work“ dar kartą įrodo, kad „Ramirent“ Lietuvoje sukurtos geros sąlygos dirbti kiekvienam specialistui ir augti visai kompanijai.

„Mes nuolat patys tiriame darbo aplinką bei vidinį klimatą. Ir iki šiol rezultatai būdavo geri, o išaiškintus trūkumus siekdavome kuo operatyviau spręsti. Išorės specialistų – „Great Place To Work“ – tyrimas patvirtino, kad einame teisingu keliu ir turime kuo didžiuotis. Tai tarptautinis pripažinimas, kad pagrįstai lygiuojamės su geriausių pasaulio kompanijų geriausiais padaliniais“, – pasakoja „Ramirent Baltic“ Vilniaus filialo vadovas.

Romualdas Linkelis, Vilniaus padalinio mechanikas, pažymi, kad per 20 m. darbo įmonėje nei karto nevėlavo atlyginimas, kolektyvas draugiškas, vadovai operatyviai sprendžia iškilusius klausimus, o kolegos dažniausiai keičiasi, kai ilgamečiai darbuotojai išeina į pensiją.

Atsakomybė lemia pasitikėjimą

Stanislav Žilinski, dirbantis elektriku mechaniku kovą sostinės M. Lietuvio g. 6 atidarytame padalinyje, akcentuoja, kad prieš daugiau kaip 11 m. atėjęs į „Ramirent“ pajuto ypatingą aurą: „Toks jausmas, lyg čia dirbčiau ne pirmi metai – kolektyve nuo pirmų dienų sulaukiau kolegų pagalbos, vyresniųjų patarimų“.

„Jau nuo pirmų dienų pagalvojau – čia bus malonu dirbti. Gal tokį jausmą kėlė ir tai, jog mūsų brigada buvo panašaus amžiaus, turėjome panašų požiūrį į gyvenimą. Ne mažiau svarbu, kad nuo tų laikų iki dabar vadovai stengiasi, jog kiekvienam darbuotojui būtų patogu dirbti, pasitiki specialistais ir mūsų atsakingumu. Įrodę savo gebėjimus ir atsakomybę, mes patys reguliuojame darbo dieną, kad padarytume tuos darbus, kurie šiuo metu svarbiausi. O už pastangas ir rezultatus visuomet sulaukiame ne tik atitinkamo finansinio įvertinimo, bet ir paskatinimo kvietimais į renginius, netikėtais pietumis ar kitais apdovanojimais, – privalumus dirbti „Ramirent“ atskleidžia ilgametis darbuotojas. – Kai pažįstamiems pasakoju apie savo darbą, jie stebėdamasis klausia: ar aš dirbu Lietuvoje, ar užsienyje. Tokioje aplinkoje negali dirbti blogai.“

Valerijus Andrijevskis, „Ramirent Baltic“ Vilniaus filialo Utenos padalinio vadovas, teigia, kad tarptautinio darbdavio stabilumas, jo požiūris į darbuotoją ir įvairiapusis rūpinimasis lėmė, jog įmonėje dirba jau 14 m.

„Atrodo, kad šie metai bėgte prabėgo. Darbas nemonotoniškas, kasdien bendraujame su skirtingais žmonėmis, sulaukiame įvairių klientų, ieškome sprendimų patenkinti ir sudėtingiausius jų poreikius, – pasakoja V. Andrijevskis. – Šiemet jau antri metai dirbame naujose patalpose, kuriose žymiai geresnės sąlygos darbuotojams ir patogiau klientams. Gal daugiau kaip pusė visų padalinių Lietuvoje per pastaruosius keletą metų persikėlė į naujas patalpas – tai rodo darbdavio rūpestį darbuotojais, požiūrį į klientą.“

„Ramirent“ grupės įmonės priklauso „Loxam Group“ – pirmai pagal dydį įrangos nuomos kompanijai Europoje ir ketvirtai pasaulyje. „Ramirent Baltic“ yra didžiausia statybinės įrangos nuomos ir pardavimo įmonė trijose Baltijos šalyse, kuri veiklą pradėjo prieš 25 metus. Lietuvoje „Ramirent“ veiklą plėtoja nuo 1999 m., turi 18 padalinių. Dabar Baltijos šalyse dirba 430, o antrinėje įmonėje „Ramirent Modular Factory“ Estijoje – 145 darbuotojai. Darbuotojų kaita organizacijoje nesiekia 10%.

