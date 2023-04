Investuojančių per įmonę daugėja, bet nerti stačia galva nereikėtų

Investavimas per bendrovę dažnai patraukia dėmesį dėl mokesčių lengvatų. Be to, jau pastebima, kad investuojančių juridinių asmenų skaičius auga. Tačiau prieš nusprendžiant tai daryti, reikėtų įsivertinti individualią situaciją ir žinoti ne tik apie galimybes bet ir galimus iššūkius.