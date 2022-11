Sukrėtimai drebina kriptorinką: kaip ir kur saugiai laikyti kriptovaliutas

Kriptovaliutų biržos FTX bankrotas – dar vienas sukrėtimas kriptorinkoje, paskui save nusinešęs investuotojų lėšas. „Ne tavo raktai, ne tavo pinigai“ (angl. not your keys, not your coins) – tikriausiai esate girdėję šią kriptorinkoje galiojančią taisyklę. Kriptovaliutų laikymas keitykloje – tik vienas iš būdų. Ekspertai aiškina, kur saugiausia jas laikyti siekiant išvengti nuostolių.