„Skalvijos“ kino centras. Modesto Endriuškos nuotr.

Birželio 16 d. po trijų mėnesių visuotino karantino atidaromas „Skalvijos“ kino centras Vilniuje. Liepą paprastai atostogaujanti „Skalvija“ šiemet veiks visą vasarą.

Atidarymui pasirinktas šių metų, ko gero, labiausiai apkalbamas ir diskutuojamas filmas „Parazitas“, pelnęs „Auksinę palmės šakelę“, „Auksinį gaublį“ užsienio filmo kategorijoje ir keturis „Oskarus“, tarp jų – ir geriausio filmo kategorijoje. Juokaujama, kad po šio filmo visas pasaulis išmoko ištarti Pietų Korėjos režisieriaus Bong Joon-ho pavardę, o jis pats tapo šalies nacionaliniu didvyriu.

Socialinę atskirtį tyrinėjantį filmą pats jo režisierius vadina „komedija be klounų ir tragedija be blogiukų“. Jo peripetijose klasių skirtumai tampa varomąja veiksmo jėga, vedančia galingo kulminacinio sprogimo link.

Bus ką žiūrėti

Pasak Vilmos Levickaitės, „Skalvijos“ kino centro direktorės, nepaisant vėlesniam laikui nukeliamų filmų premjerų, festivalių ir renginių, kino centras turės ką rodyti autorinio kino pasiilgusiam žiūrovui. Sugrįš „Skalvijos“ filmų ciklas „Kino klasikos vakarai” – birželio 21 d. kino ekrane bus rodomi Akiros Kurosawos „Sapnai“ (Yume, 1990), o liepos sekmadieniais – lenkų režisieriaus Jerzy Skolimowskio „Gilus dugnas“ (Deep End, 1970).

Kai kuriuos klasikinius filmus iš šio ciklo vasarą bus galima nemokamai pamatyti po Liubarto tiltu „Patiltėje“: kino maištininkės Veros Chytilovos „Saulutes“ (Sedmikrasky, 1966), Vincento Gallo režisūrinį debiutą „Buffalo‘66“ (1998), ryškiausią Davido Bowie vaidmenį Nicolaso Roego juostoje „Žmogus, kuris nukrito į žemę“ (The Man Who Fell to Earth, 1976).

Bus parodyti naujausi „Kino pavasario“ filmai, dėl pandemijos rodyti tik virtualioje erdvėje. Tarp jų – žiūroviškiausia juosta išrinktas „Kristaus kūnas“ (rež. Jan Komasa), Jacko Londono ekranizacija „Martinas Idenas“ (rež. Pietro Marcello), filmas-paveikslas „Liepsnojančios moters portretas“ (rež. Celine Sciamma), Berlyne „Auksinį lokį“ pelnę „Sinonimai“ (rež. Nadav Lapid), šeimoms su vaikais skirti filmai „Suteik man sparnus“ (rež. Nicolas Vanier), „Garsioji meškinų invazija į Siciliją“ (rež. Lorenzo Mattotti) ir kt.

Naujiena – virtuali kino salė

Ryškiausia „Skalvijos“ naujiena vadinama vasarą pradėsianti veikti virtuali kino salė, joje bus galima įsigyti filmo peržiūrą internete.

Platų autorinių filmų pasirinkimą paįvairins Tarptautinio Vilniaus dokumentinių filmų festivalio, edukacijos projekto mokykloms „Mokausi iš kino“ ir kiti filmai.

„Virtualios „Skalvijos“ salės atsiradimą lėmė kino teatrų veiklos sustabdymas per karantiną, alternatyvių galimybių paieška. Būtų išties gaila, kad dėl karantino filmai nepasiektų žiūrovų, kad būtume priversti sustabdyti savo edukacinius projektus”, – kino centro pranešime cituojama V. Levickaitė.

Birželį, laikantis saugaus atstumo, viename kino seanse galės apsilankyti iki 40 žiūrovų, liepą – 60.

Daugiau informacijos čia https://skalvija.lt/repertuaras/.