VU Švietimo politikos centras – tarp geriausių pasaulyje

Pensilvanijos universiteto J. H. Lauderio institutas kasmet sudaro „Global Go To Think Tank Index“ sąrašą, kuriame reitinguojami pirmaujantys pasaulio mąstymo centrai – „idėjų kalvės“. Pastaraisiais metais Vilniaus universiteto (VU) Filosofijos fakulteto Ugdymo mokslų instituto Švietimo politikos centras nuolat patenka į šį reitingą, o 2020 m. jis yra 25 vietoje „2020 Top Education Policy Think Tanks“ kategorijoje, praneša VU.