Tikroji kibernetinio saugumo padėties analizė: 4 dalykai, nuo kurių reikėtų pradėti

„Blue Bridge“ Tinklų ir saugumo sprendimų skyriaus vadovas Vaidas Virbukas.

Bet kuri įmonė, turinti bent 5 kompiuterines darbo vietas, bevielį tinklą, serverį arba viešai prieinamą svetainę, į kibernetinį saugumą turėtų žiūrėti strategiškai, t. y. pradėti nuo opiausių saugumo spragų lopymo ir tik tada pereiti prie naujų saugumo sprendimų ar paslaugų įsigijimo. „Kibernetinio saugumo pamatas yra tikrosios saugumo padėties analizė. Tokia analizė leidžia susidaryti veiksmų planą, išdėstyti grėsmes pagal svarbą ir paskirstyti visada ribotus resursus taip, kad jie atneštų daugiausiai naudos“, – sako „Blue Bridge“ Tinklų ir saugumo sprendimų skyriaus vadovas Vaidas Virbukas, vienas iš specialistų, sukūrusių „Blue Bridge“ 3 saugumo žingsnių modelį.

3 saugumo žingsniai – tai kovo 21 d. startuojanti „Blue Bridge“ informacinė kampanija, kurios metu bet kurio dydžio verslas galės daugiau sužinoti apie svarbiausius kibernetinio saugumo elementus, lankytis nemokamuose seminaruose internete ir iš arčiau susipažinti su naujausių saugumo sprendimų bei paslaugų pritaikymu savo poreikiams.

1. Automatinis ir rankinis testavimai – skiriasi

Pagal „Blue Bridge“ specialistų parengtą 3 žingsnių modelį pirmasis žingsnis didesnio duomenų saugumo link – tai IT sistemų atsparumo kibernetiniams įsilaužimams įvertinimas. Paprasčiausias būdas atlikti tokį įvertinimą yra galimo įsilaužimo simuliacija. Kaip pasakoja V. Virbukas, tai, kad įsilaužimų testavimas – vienintelė priemonė, numatyta pirmajame žingsnyje, nėra atsitiktinumas. Šiuo metu rinkoje yra jau gana didelis šių paslaugų pasirinkimas, tad išsirinkti tinkamiausią gali būti sudėtinga.

Patardamas, į ką pirmiausia reikėtų atkreipti dėmesį, vertinant skirtingus pasiūlymus, V. Virbukas sako, kad, kalbant apie įsilaužimų testavimą, negalima apsiriboti tik automatiniu pažeidžiamumų skenavimu, nors tokia pagunda yra – būtent automatinio testavimo užtenka norint atitikti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) ir ISO reikalavimus. Be to, automatinis testavimas yra kelis kartus pigesnis nei rankinis.

„Vis dėlto, jeigu mūsų tikslas – ne formaliai atitikti reikalavimus, bet iš tikrųjų pamatyti dabartinę saugumo būklę, rekomenduočiau automatiniais įrankiais atliktą skenavimą apjungti su rankiniu testavimu. Iš esmės tai reiškia, kad automatinio skenavimo duomenis pertikrina specialistai, kurie ne tik nustato, kurios grėsmės tikros, bet ir išrikiuoja jas pagal svarbą. Be to, kibernetinės saugos specialistai parenka unikalius įsilaužimo įrankius ir metodus pagal kliento IT infrastuktūrą lyg tai darytų tikras nusikaltėlis. Tai leidžia parodyti praktinius kliento naudojamų saugumo sistemų trūkumus“, – paaiškina „Blue Bridge“ Tinklų ir saugumo sprendimų skyriaus vadovas.

2. Kurių IT infrastruktūros dalių testavimą rinktis?

Antras aspektas, kuris itin svarbus renkantis įsilaužimų testavimą, – jo apimtis.

„Pavyzdžiui, „Blue Bridge“ siūlo visą IT infrastruktūrą apimantį testavimą, nes manome, kad tai – pats optimaliausias variantas, leidžiantis pamatyti organizaciją įsilaužėlių akimis“, – pastebi pašnekovas ir išvardija, kad į bendrą testavimą įeina įsilaužimo į WEB aplikacijas testavimas, išorinio tinklo perimetro, įsilaužimo iš vidinių tinklų, įsilaužimo į duomenų bazes, įsilaužimo naudojant belaidį ryšį testavimus, įsilaužimo iš/į viešosios debesijos resursus ir netgi įsilaužimo naudojant socialinę inžineriją testavimas.

„Klientams rekomenduojame bent kartą per metus atlikti visus šiuos testavimus, tačiau dėl ribotų resursų gali būti pasirinkti tik keli testavimai, pavyzdžiui, tik WEB aplikacijų arba tik išorinio ir vidinio tinklo saugumo testavimas. Tokia išeitis galima turint nedideles galimybes, tačiau svarbu atsiminti kelis dalykus. Pirma, jeigu niekada iki tol neatlikote jokio testavimo, geriausia įsigyti kuo daugiau infrastruktūros komponentų apimantį testavimą. Antra, įsigijus vieno tipo testavimą, vėliau reikėtų atlikti ir kito tipo testavimą tokiu būdu susidarant pilnesnį saugumo paveikslą“, – pataria „Blue Bridge“ atstovas.

3. Skiriasi ir darbuotojų budrumo virtualioje erdvėje testai

Ypatingą vietą nagrinėjant organizacijos saugumą užima darbuotojų atsparumo socialinei inžinerijai testai. Būtent darbuotojai dažnai yra pažeidžiamiausia saugumo grandis ir vienintelis būdas juos apsaugoti – nuolatinis švietimas bei ugdymas. Dalis šio ugdymo ir yra socialinės inžinerijos testai. Jų metu galima pamatyti, kaip darbuotojai reaguoja į suklastotus el. laiškus su kenkėjiškų programų nuorodomis ar prašymais perduoti svarbius finansinius bei kitus jautrius duomenis.

„Jau porą metų labiausiai paplitęs fišingas (angl. phishing), kai darbuotojams el. laiškai siunčiami „iš išorės“, apsimetant finansinėms institucijoms, advokatais ir t. t., užleidžia vietą tikslingesnėms atakoms, kai taikomasi į konkrečias pareigas einantį asmenį, pavyzdžiui, vadovą, personalo specialistus, finansų direktorių. Dažnai tokie laiškai – vardiniai ir yra siunčiami prisidengiant vadovų bei kolegų vardu. Kadangi tokios atakos ruošiamos ilgiau ir kruopščiau, suklastotus laiškus sunkiau atpažinti“, – pasakoja V. Virbukas ir pabrėžia, kad šią tendenciją svarbu turėti omeny renkantis atsparumo socialinei inžinerijai testavimus bei mokymus.

„Dėl gudrėjančių kibernetinių nusikaltėlių šiandien efektyviausi atsparumo socialinei inžinerijai testai parengimai ne pagal šablonus, kuriuos paprasta atpažinti, o pagal individualius, konkrečiai įmonei pritaikytus scenarijus – taip, kaip tai vis dažniau daro kibernetiniai nusikaltėliai“, – pasakoja V. Virbukas.

4. Už saugumo testą svarbesnė tik jo ataskaita

Galiausiai, įsilaužimų testavimo nauda susijusi ir su tuo, kaip pateikiami šio testo rezultatai. „Jeigu šie rezultatai – tiesiog automatiškai sugeneruotas pažeidžiamumų sąrašas, jo nauda mažesnė nei aiškiai prioretizuotų grėsmių sąrašo. Pavyzdžiui, savo klientams siūlome ataskaitas, kuriose pažeidžiamumai pateikiami kaip rekomendacijos, kas pagreitina ir supaprastina šių rekomendacijų taikymą bei didesnio saugumo užtikrinimą. Taip pat mūsų saugumo specialistai gali patarti, kurias iš aptiktų saugumo spragų reikėtų lopyti skubiausiai“, – pasakoja V. Virbukas ir pažymi, kad prieš įsigyjant saugumo testavimą, patariama pasiteirauti, kokios apimties ir išsamumo bus ataskaita.

„Svarbiausia, kad po testo jūs tiksliai žinotumėte, ką ir po ko daryti, kokius saugumo stiprinimo žingsnius žengti bei kur pirmiausia investuoti savo laiką bei pastangas“, – akcentuoja pašnekovas.

Galimybė įvertinti organizacijos saugumą per porą minučių

Kampanijos „3 saugumo žingsniai“ metu visi norintys taip pat kviečiami atlikti testą, kuris padės įvertinti savo organizacijos saugumo lygį bei suteiks įžvalgų, kaip siekti dar didesnio saugumo. Šį testą „Blue Bridge“ komanda sukūrė vadovaudamasi savo patirtimi ir JAV nacionalinio standartų ir technologijų instituto išskirtomis kibernetines saugos kategorijomis.

„Blue Bridge“ Tinklų ir saugumo sprendimų skyriaus vadovas Vaidas Virbukas.