Kas paskatina moteris þengti á IT inþinerijos sritá?

Naujausiais vertinimais, moterys IT ir technologijų srityje sudaro 19 proc. darbo jėgos. Moterų vadovių ir technologinių įmonių įkūrėjų dar mažiau – apie 15 proc. Tokią statistiką atskleidė neseniai atliktas tyrimas Europos Sąjungoje, kurį paviešino portalas „Euronews“. Žvelgiant į moterų pasirinktas profesijas IT srityje, matosi, kad nedidelė dalis renkasi darbą IT inžinerijos, o ne IT vadybos, programavimo ar dizaino srityje. Tad kas padeda moterims atrasti būtent IT inžineriją? Kaip atrodo toks karjeros kelias ir ko reikėtų tikėtis pasirinkus šią sritį? Apie visa tai klausiame trijų profesionalių iš vienos didžiausių IT paslaugų įmonių Lietuvoje – „Blue Bridge“, – kurioje moterų darbuotojų procentas siekia 28 proc.

IT – tai ne tik programavimas

Susidomėjimas matematika ir informatika dar nuo mokyklos laikų jungia visas pašnekoves. Bendra ir tai, kad IT sritį, kurioje norėtų specializuotis, jos atrado studijų metais arba jau įsidarbinusios.

„Iki tol, kol įstojau į informatiką, įsivaizdavau, kad IT tai programavimas ir kompiuterių taisymas. Sistemų inžineriją kaip sritį atradau tik pradėjusi praktiką. Nors anksčiau į šią sritį nesigilinau, pradėjus dirbti ji pasirodė įdomi, „užkabino“, – pasakoja „Blue Bridge“ sistemų inžinierė Miglė, jau daugiau nei 5 metų dirbanti duomenų analizės ir technologijų srityse.

Panašią istoriją pasakoja ir „Blue Bridge“ tinklų inžiniere 5 metus dirbanti Erika. Apie tinklų administravimą ji sužinojo studijuodama trečiame kurse ir iškart suprato, kad ši specializacija patraukliausia: „Net nusprendžiau papildomai lankyti kursus, kurie leido tapti profesionalia tinklų administratore. Šia prasme, man pasisekė, nes gan anksti supratau, kur noriu specializuotis ir kryptingai žengiau šiuo keliu. Tačiau, manau, taip pasiseka ne visiems. Didžiausias iššūkis yra tai, kad IT sritis – labai plati ir fragmentuota, čia daug įvairių specialybių. Susiorientuoti tarp gana abstrakčių aprašymų kai kada sunku ne tik srities naujokui, bet ir senbuviams.“

Atrasti savo pašaukimą padėjo darbas IT įmonėje

Po inžinerinės informatikos studijų, kurių metu galėjo susipažinti su įvairiomis IT sritimis, darbą IT įmonėje pasirinko ir IT vadovė Jurgita. Technologijų ir IT srityje ji dirba daugiau nei dešimtmetį. „Iš pradžių išbandžiau save IT aptarnavimo srityje. Šioje pozicijoje sukaupta patirtis bei techninės žinios leido tobulėti ir netrukus imtis vadovaujančių pareigų – tapti IT bei aptarnavimo komandos vadove“, – pasakoja pašnekovė.

Jurgita pasvarsto, kad ieškant savo kelio, itin palankus buvo darbas IT paslaugų įmonėje. Čia, turint techninių žinių, galima keisti sritis. Kaip vieną svariausių IT sektoriaus pranašumų tai įvardija ir Miglė: „IT įmonėje palanki terpė iki galo atrasti, ką tiksliai norėtum dirbti. Ne tik todėl, kad pats gali lengvai keisti profilį, bet ir todėl, kad esi apsuptas skirtų pakraipų IT specialistų, o tai reiškia, gali iš arti stebėti, iš ko susideda konkrečių profesijų darbas ir atsakomybės.“

Būtent tokia dinamiška aplinka paskatino Jurgitą nesustoti ir jau po kelerių metų imtis visiškai naujų pareigų: „Kai pajutau, kad sukaupiau pakankamai patirties, kreipiausi į vadovą. Kadangi esu „skaičių žmogus“, kitos man pasiūlytos pareigos buvo susijusios būtent su jais – prisidėjau prie apskaitos sistemos kūrimo ir pritaikymo įmonės poreikiams. Nors apskaita buvo man nauja sritis, ji iškart įtraukė.“ Po sėkmingo apskaitos sistemos projekto, mergina vėl nusprendė imtis naujų iššūkių – šįkart tapo besikuriančios IT vadovų komandos dalimi.

Iš anksto pasiruošti savo svajonių darbui neįmanoma

Kaip pastebi Jurgita, karjeros posūkiai, kad ir turint techninių žinių, neapsieina be iššūkių: „Nepažįstu nė vieno žmogaus, kuris turėtų visas reikiamas kompetencijas pokyčiams. Tai visuomet augimo procesas, kurio metu turi įveikti savo baimes, stiprinti silpnąsias puses“,–pasakoja pašnekovė ir išvardija, kad dabartinės IT vadovės pareigos apima IT priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimą, resursų poreikio įvertinimą, rekomendacijų bei siūlymų dėl IT ūkio plėtros teikimą ir nuolatinį bendravimą su klientais.

„Nors ankstesnėse pareigose dalykinių susitikimų su klientais buvo mažiau, tapusi IT vadove stengiausi įgauti kuo daugiau patirties ir šiandien pati nustembu – per karantiną spėjau pasiilgti gyvų susitikimų su klientais. Tai tapo viena iš mėgstamiausių mano profesijos dedamųjų“, – neslepia Jurgita.

Sunkumus nugalėti padeda ir noras prisidėti prie didesnių pokyčių

Pasiteiravus, ar pašnekovėms teko susidurti su stereotipiniu mąstymu, kad IT inžinerija – „vyriška profesija“, pašnekovės sako, kad sprendžiant iš jų patirties, IT sektorius – vienas draugiškiausių moterims. Neigiamų nuostatų ar komentarų jos nesulaukia nei iš kolegų vyrų, nei iš klientų. Tiesa, tai nereiškia, kad šis profesinis kelias – lengvas.

Kaip pastebi Erika, net pasiekus tam tikrą meistrystės lygį, darbas IT reikalauja nuolatinių pastangų. „Žinoma, būna ramesnių etapų, tačiau juos keičia gana intensyvus mokymosi, tobulėjimo laikas. Todėl jeigu reikėtų duoti vieną patarimą moterims, kurios nusprendė pasukti į IT, sakyčiau, kad svarbiausias yra įsiklausymas į save, suvokimas, ar kažkas nesiseka, nes nepatinka, ar tik todėl, kad reikalauja daug darbo. IT sritis tikrai ne tiems, kurie yra linkę viską mesti vos tik pasidaro sunku“, – pastebi pašnekovė.

Miglė skaičiuoja, kad per metus vidutiniškai mėnesį skiria įvairiems profesiniams mokymams, dalyvavimui seminaruose bei konferencijose, o galimybes skirti tam laiko ir mokytis suteikia įmonė: „Sritis, kurioje dirbu, labai dinamiška. Tai reiškia, kad reikia būti pasiruošus apdoroti daug informacijos ir spėti su naujovėmis.“

Jurgita atkreipia dėmesį, kad rasti vidinės motyvacijos gilintis į IT, gali padėti perspektyvų įvertinimas: „Kalbu ne tik apie atlygį ar karjeros perspektyvas, bet ir apie bendresnę technologijų įtaką mūsų gyvenimui. Pavyzdžiui, prieš dvidešimt metų mobilieji telefonai buvo tik susisiekimo priemonė, o šiandien juose telpa visas gyvenimas. Kai apninka abejonės dėl savo pasirinkimo, galima savęs paklausti, kokia bus mano pasirinktos srities ateitis? Ar aš noriu įnešti savo indėlį į kažką, kuo kiti vėliau galės džiaugtis ir vertinti?“.