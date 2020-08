UAB „NAVITUS LT“ pajamos pernai augo 75 proc., įmonė elektra aprūpino net Australijos aborigenus

UAB „NAVITUS LT“ direktorius Mindaugas Lapkus.

Lietuvių energijos valdymo sprendimų bendrovės UAB „NAVITUS LT“ pajamos praėjusiais metais augo 75 proc., o per šių metų pirmąją pusę beveik pasiekė praėjusių metų lygį. Kompanija aktyviai plėtėsi ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje – duomenų perdavimo valdiklius tiekia į Estiją, Italiją, Paragvajų, Boliviją ir net Australiją. Pastarojoje „NAVITUS LT“ tapo atsakinga už vietos gyventojų – aborigenų – gyvenvietės aprūpinimą elektra.

Praėjusiais metais „NAVITUS LT“ pajamos išaugo kone dvigubai – iki 2,2 mln. eurų, palyginti 2018 m. jos siekė 1,3 mln. eurų. Šiemet per pirmąjį pusmetį „NAVITUS LT“ pajamos jau beveik pasiekė praėjusių metų lygį.

„Praėję metai buvo itin sėkmingi, šiemet, nepaisant pandemijos iššūkio, toliau augame. Džiugu, kad apie 90 proc. kompanijos pajamų sudaro mūsų kurti gaminiai ir sprendimai bei tiekiamos paslaugos – tai rodo, kad čia, Lietuvoje, esame pajėgūs ne tik diegti, bet ir sukurti visame pasaulyje naudojamus sprendimus“, – sako UAB „NAVITUS LT“ direktorius Mindaugas Lapkus.

„NAVITUS LT“ orientuojasi į nuotolinį duomenų iš įvairių energijos apskaitos prietaisų surinkimą, apdorojimą ir vizualizacijų pateikimą klientams – dažniausiai energetikos įmonėms. Taip pat kuria energijos taupymo sprendimus.

Siekia tapti geriausiais Pietų Amerikoje

Didžiausią dėmesį ir daugiausiai resursų kompanija skiria darbui užsienio rinkose – iš jų bendrovė gauna 65 proc. pajamų. Užsienyje bendrovė daugiausia dirba Pietų Amerikoje. Čia „NAVITUS LT“ siekia patekti tarp 5 geriausių elektros apskaitos kompanijų.

„Prieš ateidami į šį regioną jau turėjome patirties Kolumbijos rinkoje. Be to, Pietų Amerikos šalyse elektros tinklų išsivystymo lygis žemesnis nei Europoje, todėl ten egzistuoja didelis poreikis modernizacijai ir mūsų gaminamai produkcijai. Dar vienas privalumas – ilgą laiką žemesnes kainas siūlančios Kinijos bendrovės vengė šio regiono dėl didesnės rizikos ir kultūrinių skirtumų. Mes surizikavome ir sugebėjome pasiūlyti patrauklesnę kainodarą ir didesnį technologinį lankstumą nei kitos Europos įmonės, todėl šiandien čia jau užimame reikšmingą rinkos dalį“, – sako M. Lapkus.

Elektra aprūpina aborigenus

Bendrovės produktai tiekiami į Latviją, Estiją, Ukrainą, , Lenkiją, Ispaniją, Graikiją, Italiją, Boliviją, Kolumbiją, Malaiziją ir net Australiją. Pastarojoje „NAVITUS LT“ rūpinasi aborigenų gyvenviečių aprūpinimu elektra.

„Australijos valdžia siekia elektrifikuoti nuo civilizacijos atskirtus vietinių gyventojų kaimelius – šiam projektui kaip partnerius pasirinko mus. Ten diegiame elektros skaitiklius, kurie leidžia namuose automatiškai ar nuotoliniu būdu valdyti ir paskirstyti elektros srautus. Taip saugiai ir patikimai žmonėms tiekiama elektra, o su ja – ir ryšys su civilizuotu pasauliu. Džiaugiamės, kad būdami čia, Lietuvoje, sprendimus galime pasiūlyti ir kitame pasaulio gale esančioms valstybėms“, – pasakoja M. Lapkus.

Bendrovės patirtis rodo, kad lietuviai vertinami visame pasaulyje, tačiau kartais nedrįsta veržtis į globalias rinkas, bijodami didžiųjų pasaulio bendrovių konkurencijos, pastebi M. Lapkus. Vis tik konkuruoti padeda įgimtas lietuvių darbštumas, užsispyrimas ir atsidavimas, kuris suteikia konkurencinį pranašumą prieš pigesnę darbo jėgą turinčioms ir mažesnę kainą pasiūlyti galinčioms kompanijoms.

„Didžiausias iššūkis dirbant su klientais tolimose šalyse yra ne atstumas, bet kultūriniai skirtumai – darbo etikos standartai, laiko valdymo gebėjimai, poreikių, galimybių, tikslų sudarymas. Sugebėjus kai kuriuos kultūrinius neatitikimus peržengti ir dirbti išvien, galima pasiekti stulbinančių rezultatų“, – sako M. Lapkus.

Aktyvūs ir Lietuvoje

Bendrovė moderniausius sprendimus ne tik eksportuoja, bet siekia pritaikyti ir Lietuvoje. Šių metų pradžioje kartu su „Vilniaus vandenimis“ ir „Bitė Lietuva“ pirmą kartą Baltijos šalyse, Lenkijoje ir kitose regiono valstybėse bendrovė panaudojo naują siaurajuosčio daiktų interneto (angl. Narrowband Internet of Things – NB-IoT) technologiją. Su ja Vilniuje į daiktų interneto tinklą bus prijungta daugiau nei 8 tūkst. pastatų įvadinių šalto vandens skaitiklių, kurie nuotoliniu būdu seks vandens sunaudojimo rodmenis.

„Visas sprendimas – suprojektuotas ir gaminamas Lietuvoje. Esame pirmieji ne tik mūsų, bet ir aplinkinėse šalyse komerciniam projektui pasitelkę siaurajuosčio daiktų interneto technologiją. Pastaroji ypatinga tuo, kad duomenų perdavimui naudoja itin mažai elektros energijos. „Vilniaus vandenų“ atveju kiekvieną skaitiklį baterijos aprūpins ne trumpiau nei šešis metus“, – pastebi M. Lapkus.

Tarp kitų kompanijos klientų Lietuvoje – „Vilniaus Paukštynas“, „Lietuvos ryto spaustuvė“, „Retal Lithuania“, „Indorama Ventures“.

Planuoja plėtrą

Rinkoje energijos valdymo sprendimų įgyvendinimo poreikis didelis, tačiau didesnė kompanijos plėtra kol kas neįmanoma dėl per mažų patalpų, sako M. Lapkus. Bendrovė jau įsigijo naują, penkis kartus didesnį biurų kompleksą Vilniuje, kurį ruošiasi atnaujinti, kad jis atitiktų šiuolaikinio biuro ir gamybinių patalpų standartus ir būtų pasiekta A+ energinė klasė. Be to, ant pastato stogo planuojama įrengti reikšmingą dalį bendrovės elektros energijos poreikių tenkinančią saulės elektrinę, o kieme – elektromobilių įkrovimo stotelę.

„Jau rengiame naujo mūsų biuro Vilniuje projektą, tad tikimės, kad kitąmet jau dirbsime didesnėse patalpose ir galėsime plėsti veiklos apimtis. Vis tik esame gamybinė įmonė, tad vieta mus labai apriboja – turime sutalpinti ne tik darbuotojus, bet ir visą įrangą. Todėl erdvesnės ir modernesnės patalpos leis padidinti apsukas ir sėkmingai augti“, – sako M. Lapkus.

Bendrovėje šiuo metu dirba 24 specialistai – šiemet komandą planuojama papildyti keliais programuotojais ir gamybos padalinio darbuotojais.