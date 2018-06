„Microsoft“ debesijos paslaugų įsigijimo kanalai – ką būtina žinoti?

Programinės įrangos įsigijimo būdai nuolat tobulinami, todėl atsiranda daugiau galimybių lanksčiau ir patogiau įsigyti populiariausio programinės įrangos gamintojo „Microsoft“ debesijos paslaugas. Tiesa, prieš tai būtina susipažinti su kiekvienu iš įsigijimo būdų ir nuspręsti, per kurį kanalą labiau apsimoka įsigyti vienas ar kitas paslaugas. Kaip nepasiklysti debesijos paslaugų licencijavimo labirintuose, pasakoja „Blue Bridge“ Infrastruktūros sprendimų vadovas Algirdas Lunys.

Paslaugos tokios pat, o įsigijimo būdų – net keli

Planuojant įsigyti debesijos paslaugas, svarbu ne tik įsigilinti į tai, ką norima pirkti, bet ir į tai, kaip bus perkama, pabrėžia Algirdas Lunys, pateikdamas populiariausio „Microsoft“ produkto – „Office 365“ – pavyzdį.

„Office 365“ galima įsigyti per 4 pagrindines licencijavimo programas: „Open License Program“ (OLP), „Enterprise Subscription Agreement“ (ESA) – organizacijoms, turinčioms virš 250 kompiuterizuotų vietų, arba „Open Value Subscription“ (OVS) – turinčioms mažiau nei 250 tokių vietų. Galiausiai, „Office 365“ galima įsigyti per „Cloud Solution Provider“ (CSP) – naujausią „Microsoft“ programą, skirtą debesijos paslaugų įsigijimui.

„Egzistuoja keli „Office 365“ įsigijimo variantai ir kiekvienas iš jų turi savo trūkumus ir privalumus, kuriuos reikėtų išanalizuoti. Tiesa, tokia analizė – tik pirmasis žingsnis siekiant įsigyti debesijos paslaugas organizacijai naudingiausiu būdu“, – sako A. Lunys.

Trumpas įsigijimo būdų palyginimas

Lygindamas „Office 365“ įsigijimo kanalus tarpusavyje, ekspertas pastebi, kad nelanksčiausia iš jų yra OPL, per kurią už paslaugas sumokama metams į priekį ir jų kiekio nei didinti, nei mažinti negalima. Kiek lankstesnės – ESA ir OVS programos: pasirašę 36 mėnesių sutartį su gamintoju, licencijas galite neribotai didinti, tačiau mažinti – tik kartą per metus.

Eksperto vertinimu, pati lanksčiausia, ir sparčiai auganti yra CSP programa. „CSP leidžia pirkti tiek ir tokių paslaugų, kokių jums reikia ir mokėti mėnesio pabaigoje tik už tą kiekį, kurį sunaudojote – t. y. naudotis visais debesijos privalumais. Tiesa, kitaip nei kiti kanalai, CSP negarantuoja jums vienodos produkto kainos ilguoju (kelių metų) laikotarpiu. Tad ieškantiems pastovios kainos ir tikslių prognozių dėl išlaidų, geriausia rinktis OPL kanalą“, – paaiškina pašnekovas.

„Paprastai kalbant, kiekvienas kanalas suteikia skirtingas galimybes mažinti arba didinti paslaugų kiekį, taip pat skiriasi apmokėjimo principai“, – pažymi A. Lunys.

Derinti kelias licencijavimo programas

Didžiausia nauda gaunama, kai įsigyjant debesijos paslaugas, derinami skirtingi kanalai – t. y. vienas produktas perkamas per vieną kanalą, o kitas – per kitą, priklausomai nuo organizacijos IT modelio ir debesijos paslaugų naudojimo apimčių.

„Vieno teisingo licencijavimo scenarijaus nėra, nes kiekvienos organizacijos atvejis individualus. Tai reiškia, kad kiekviena organizacija turi analizuoti savo situaciją, poreikius, kanalų privalumus ir susirinkti savo kanalų „meniu“. Nors tai nėra lengva užduotis, tačiau atlikti tokią analizę tikrai apsimoka“, – pažymi A. Lunys, pridurdamas, jog svarbu atsiminti, kad kanalai gali būti derinami, tačiau nedalijami – t. y. vienam produktui įsigyti naudojamas vienas kanalas, o ne keli: „Derinant įsigijimo būdus svarbu įsiminti, kad „kombinuoti“ savo pirkimo būdą iš kelių patraukliausių skirtingų kanalų privalumų, neįmanoma. Jeigu pasirinkote įsigyti tam tikrą produktą per vieną kanalą, gausite visus jo privalumus ir trūkumus.“

Geriausias atspirties taškas – IT modelis

Ieškantiems nuo ko pradėti kanalų pasirinkimą, „Blue Bridge“ ekspertas siūlo pažvelgti į organizacijos IT modelį.

„Jeigu naudojate tik savo IT infrastruktūrą, greičiausiai licencijas pirksite. Todėl tinkamiausios programos jums gali būti OLP ir, pavyzdžiui, EAS. Jeigu jūsų IT ūkis – hibridinis, t. y. gana didele apimtimi naudojate debesijos paslaugas, licencijų nuomai galite naudoti tas pačias programas ir papildomai išbandyti CSP. Tai, kokius konkrečiai produktus ir per kokius kanalus nuspręsite įsigyti – labai subtilus klausimas. Svarbu matyti savo IT ūkį ne kaip atskiras dalis, bet kaip visumą, bei nuspręsti, kokių produktų funkcijų reikia dažniausiai, o kokių – rečiausiai“, – pabrėžia A. Lunys.

Apibendrindamas svarbiausius kanalų pasirinkimo būdus, A. Lunys primena, kad šiuo metu „Microsoft“ debesijos paslaugas galima įsigyti būdais, tinkamais ir stabilumą mėgstančioms organizacijoms, kurios gali planuoti debesijos paslaugų poreikį metams į priekį, ir toms, kurios norėtų nejausti jokių suvaržymų ir didinti bei mažinti debesijos paslaugų apimtis kas mėnesį. „Svarbiausia įsidėmėti, kad visi kanalai išsidėsto gana paprastoje skalėje – nuo daugiausiai pastovumo ir garantijų siūlančio OLP kanalo iki pažangiausio CSP, kuriame negarantuojama paslaugos ilgalaikė kaina, bet leidžiama labai dinamiškai keisti paslaugų kiekį“, – paaiškina pašnekovas.