„Samsung“ tikisi sulankstomų išmaniųjų telefonų išpopuliarėjimo

„Samsung Galaxy Z Fold“ telefonas. Pau Barrena (AFP / „Scanpix“) nuotr.

Pietų Korėjos technologijų milžinė „Samsung“ tikisi, kad sulankstomi telefonai pagal pardavimus ateityje pralenks kadaise populiarius dabar jau nutrauktos „Note“ serijos išmaniuosius.

Pirmasis „Samsung“ sulankstomas telefonas „Galaxy Fold“ buvo išleistas 2019 m. – nuo to laiko bendrovė į rinką paleido ir daugiau perlenkiamų ar sulankstomų įrenginių.

Tačiau žiūrint į bendrą išmaniųjų telefonų rinkos paveikslą, sulankstomi ir perlenkiami įrenginiai tebėra nišinė kategorija, rašo CNBC.

„Samsung“ tikisi, kad tai pasikeis – tikslą padidinti sulankstomų telefonų populiarumą bei išmaniųjų telefonų padalinio pelningumą bendrovė deklaravo šią savaitę pristatydama finansinius rezultatus.

„Antrąją metų pusę išlaikysime „S“ serijos telefonų pardavimų pagreitį bei taip pat panaudosime naująją sulankstomų telefonų seriją. Sieksime, kad (sulankstomų telefonų – VŽ) pardavimai būtų didesni nei būdavo „Galaxy Note“, – sakė Sung Koo Kimas, „Samsung“ mobiliųjų įrenginių padalinio viceprezidentas.

Kol kas nėra aišku, kada „Samsung“ tikisi, jog sulankstomi telefonai pralenks nutrauktos „Note“ serijos pardavimus. Minėtųjų įrenginių pardavimai, tyrimų bendrovės IDC duomenimis, iš viso siekė apie 150 mln. vnt. Sulankstomų telefonų „Samsung“ iki šiol yra pardavę apie 10 mln.

„Galaxy Note“ telefonai kadaise buvo populiarūs bei sulaukdavo teigiamų atsiliepimų – ši serija, pasižymėjusi telefonais su dideliais ekranais, buvo savotiškas tiltas tarp „Galaxy“ flagmanų bei planšetinių kompiuterių.

Tačiau šiemet „Note“ serija buvo oficialiai nutraukta, „Samsung“ deklaravus tikslą dėmesį sutelkti į sulankstomus įrenginius.

Viena to priežasčių – flagmanų ekranai pagal savo dydį priartėjo prie „Note“ telefonų. Be to, šiam prekės ženklui prieš keletą metų skaudų smūgį sudavė smarkiai kaistančios (kai kuriais atvejais net užsidegančios) „Galaxy Note 7“ baterijos.

