Naujas investuotojas: į Kauną atėjo Olandijos programinės įrangos kūrėja

Olandijos duomenų valdymo sistemų kūrėja „Hyarchis“ įsikūrė Kaune ir pradeda samdyti darbuotojus.

Finansinių paslaugų sričiai programinę įrangą kurianti bendrovė Lietuvoje sutelks produktų kūrimo ir rinkodaros Šiaurės ir Baltijos šalims kompetencijas. Iki metų pabaigos „Hyarchis“ ketina pasamdyti pagrindinę 10-15 žmonių komandą, kuri turėtų ūgtelti iki 30 žmonių ateinančiais metais.

„Pastebėjome, kad Olandijoje mums vis sunkiau pritraukti tinkamus talentus, kurie leistų išlaikyti inovacinį pranašumą. Kelis pastaruosius metus eksperimentavome su idėja burti projektų komandas užsienyje. Keldami šiuos projektus iš vienos šalies į kitą, mes susidūrėme su Lietuvos talentais, kurie paliko didelį įspūdį. Visą šį laiką mes ieškojome aukštos kvalifikacijos talentų, kurie aktyviai prisidėtų prie mūsų produktų kėlimo į aukštesnį lygį. Kaune mes radom būtent tokius žmones”, – investicijų pritraukimo VšĮ „Investuok Lietuvoje“ išplatintame pranešime komentuoja Andre van der Doelenas, „Hyarchis“ vadovas.

Pasak jo, Lietuva patraukli ir dėl besiplėtojančios finansinių bei teisės technologijų ekosistemos.

1958 m. Įkurta bendrovė taip pat turi savo biurus Olandijos miestuose Amsterdame ir Eindhovene. Teigiama, kad bendrovės programine įranga naudojasi daugiau nei 55.000 klientų. Tarp jų yra ir tokios kompanijos kaip „Suzuki“ bei bankas ING.

„Hyarchis“ bus ketvirta inovatyvi Olandų IT įmonė įsikūrusi Kaune per kiek daugiau nei metus. „GeoPhy“ ir „Meridia“ jau įsitvirtino laikinojoje sostinėje, o „Centric“ neseniai paskelbė apie IT centro atidarymą.