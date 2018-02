„Telia“ plečiasi Šiauliuose, atidaro IT centrą

Pirmadienį „Telia“ Šiauliuose atidarė atnaujintą biurą „IT dvaras“. Tai vienas moderniausių Šiaurės Lietuvoje biurų. Jame įsikūrė antras pagal dydį Lietuvoje „Telia“ IT kompetencijų centras.

Per artimiausius metus Šiauliuose bendrovė ketina papildomai sukurti dar apie 50 naujų darbo vietų ir IT komandą išplėsti iki 200 darbuotojų.

„Telia Lietuvos“ ir visos „Telia Company“ grupės mastu integruojame ir plečiame savo paslaugas, todėl technologijų srities specialistų reikia ne tik Vilniuje, ar Stokholme, bet ir Šiauliuose. Saulės mieste matome didelį potencialą, nes nuo seno esame stiprus vietinis žaidėjas ir turime daug kompetencijų sukaupusias komandas. Todėl toliau investuojame Šiauliuose. Čia netrukus prasidės ir „Telia“ IT akademijos“ projektas, kuris leis šiauliečiams įgyti naujų IT kompetencijų, stažuotis „Telia“ ar iš karto tapti mūsų komandos nariais“, – sako Kęstutis Šliužas, „Telia“ vadovas.

Šiauliuose „Telia“ IT kompetencijų centras veikia jau 20 metų. Artimiausiu metu bendrovė Šiauliuose plės IT padalinio komandas, kurios bus atsakingos už „Telia“ tinklo gedimų registravimą, techninių problemų sprendimą ir klientų aptarnavimą. Visos komandos mieste dirbs po vienu stogu iš esmės atnaujinus 1300 kv. metrų užimančias buvusio telekomunikacijų pastato, esančio Dvaro g. 88, erdves. Į naujo „Telia“ IT kompetencijų centro patalpų remontą bendrovė iš viso investavo apie 1 mln. eurų.

„Per pastaruosius penkerius metus „Telia“ Šiaulių padalinio IT komanda išaugo daugiau kaip du kartus – nuo 60 iki beveik 150 specialistų. Dauguma jų sėkmingai kilo karjeros laiptais ir yra ilgamečiai mūsų komandos nariai. Taip pat turime specialistų, į Šiaulius grįžusių iš užsienio, kur dirbo didelėse tarptautinėse bendrovėse. Matome, kad jauni žmonės nori dirbti ir realizuoti save Šiauliuose, todėl čia toliau didinsime karjeros galimybes technologijų srities specialistams“, – teigia Vytis Lembutis, „Telia“ Šiaurės regiono padalinio vadovas.

Iki šiol Šiauliuose veikė programavimo, IT pagalbos, serverių administravimo, duomenų analitikos komandos, o nuo metų pradžios į Šaulius buvo perkelta ir dar viena svarbi IT darbų sritis – nuotolinis viso „Telia“ paslaugų tinklo veiklos stebėjimas.

„Naujasis „Telia“ IT „dvaras“ Šiauliuose yra viena iš įdomiausių architektūrinių konversijų, kurią esame įgyvendinę, – „Telia“ pranešime cituojamas Viačeslavas Malenko, buvusio telekomunikacijų stoties pastato pritaikymo biurui projektą sukūrusios architektų dirbtuvės A2SM partneris. – Apjungę pramoninių loftų ir senųjų dvarų architektūros paveldą, sukūrėme naują interjerą“.

Anot pranešimo, architektai panaudojo senųjų dvarų kilimų raštų fragmentus ir senovines keramikos plyteles suderino su pramonės patalpoms būdingais betono paviršiais. Susitikimų ir darbo kambariams suteikti dvylikos Šiaulių miesto ir apskrities dvarų pavadinimai – nuo Chaimo Frenkelio vilos iki Burbiškio, Kurtuvėnų ir Ginkūnų dvarų.

Sename pastate per rekonstrukciją buvo įrengtos modernios vėdinimo, apšvietimo, šildymo sistemos, šiuolaikiškos darbo ir poilsio zonos.