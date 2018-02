„Google“ naršyklė „Chrome“ automatiškai blokuos įkyrias reklamas

Naujausia interneto naršyklės „Chrome“ versija „Windows“, „Mac OS“, „Linux“ ir „Android“ įrenginiams nuo šiandien (vasario 15 d.) automatiškai blokuos įkyrias reklamas.

JAV milžinės pranešime apie įjungiamą reklamų blokavimo įrankį žodis raktas yra būtent „įkyrios“. Kitaip nei trečiųjų šalių įrankiai, „Google“ visų reklamų neblokuos, nes įmonė pati gyvena iš interneto reklamos. Statistikos bendrovės „Statista“ duomenimis, pernai „Google“ pajamos iš viso siekė beveik 111 mlrd. USD. Pajamos iš reklamos bendroje sumoje sudaro apie 95 mlrd. USD.

„Google Chrome“ blokuos tik pačias įkyriausias reklamas: mirgančias animacijas, visą ekraną užimančias reklamas, iššokančius langus, reklamas su garsu ir tas, kuriose sunku rasti uždarymo mygtuką. Blokuojamos bus ir įprastos reklamos tose svetainėse, kuriose bendras reklamos tankis viršija 30%, rašo „The Guardian“.

Rahulis Roy-Chowdhury, „Google“ viceprezidentas, atsakingas už „Chrome“, patikslina, kad svetainėse, kurios per 30 dienų neatsisakys aukščiau išvardintų įkyrių reklamų, automatiniai „Chrome“ įrankiai ims blokuoti absoliučiai visas reklamas. Teigiama, kad pirmiausia „Google“ atstovai tokių svetainių valdytojams praneš apie netinkamą reklamos praktiką ir pasiūlys ją pakoreguoti. Jei valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo – to nepadarys per 30 dienų, reklamos jo valdomoje svetainėje bus visiškai užblokuotos. Vartotojams, besilankantiems svetainėje, kurioje užblokuotos visos reklamos, „Google“ apie tai praneš ir internautas galės reklamas vėl įsijungti.

Imtis priemonių prieš daugelį internautų nervinančias reklamas nutarė organizacija „Coalition for Better Ads“ (CBA), kuriai priklauso žiniasklaidos ir technologijų kompanijos, tokios kaip „Google“, „Facebook“, „Microsoft“, „Proctor & Gamble“, „Unilever“, „Thomson Reuters“, „The Washington Post“ ir kitos.

Beje, dar prieš įsiūnant reklamos blokavimo įrankius į „Chrome“, „Google“ įspėjo keleto puikiai žinomų svetainių savininkus, kad jų reklamos praktika neatitinka naujų CBA standartų. Tarp tokių minimi „LA Times“, „Forbes“ ir „Chicago Tribune“ naujienų portalai.

Reklamos blokavimo įrankių kūrėjai, tarp jų ir „Adblock Plus“ kūrėja „Eyeo“ kritikuoja „Google“ ir visą CBA susitarimą. Esą didžiausios pasaulyje reklaminės lentos savininkė („Google“) elgiasi kaip vyriausybė ar tarptautinė institucija ir pati imasi spręsti, kas interneto reklamos rinkoje yra priimtina, o kas ne. Anot „Eyeo“, įmonė, gyvenanti iš reklamos, neturėtų to daryti. „Eyeo“ atstovai priduria, kad iš už CBA susitarimo jau dabar kyšo „Google“ ir kitų panašių kompanijų interesų ausys, mat į erzinančių sąrašą nėra įtrauktos reklamos „YouTube“ ir „Facebook“ vaizdo įrašuose.