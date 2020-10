Kaip priimti teisingą sprendimą dėl paskolos: svarbu aiškus tikslas

Daugelis esame susidūrę su būtinybe pasiskolinti būstui pirkti ar atnaujinti, automobiliui, tačiau kartais mintis apie banko paskolą kyla ir susiklosčius kitokioms gyvenimo situacijoms. Pavyzdžiui, kai laukia didelės išlaidos dėl šeimos pagausėjimo, studijų, vestuvių ir daugybės kitų priežasčių. Platų spektrą tokių asmeniniams poreikiams skirtų tikslinių paskolų teikia GENERAL FINANCING BANKAS.

GENERAL FINANCING BANKO ekspertai pažymi – kiekvieno vartotojo, kuris kreipiasi paskolos, situacija vertinama individualiai. Kaip pabrėžia GENERAL FINANCING BANKO Rizikos valdymo departamento direktorius Justinas Muleika, banko sprendimui suteikti paskolą ar ne daugiausia įtakos turi keletas pagrindinių kriterijų, apibrėžiančių žmogaus mokumą. Tačiau tikslas, kuriam skolinamasi – taip pat svarbi informacija, papildanti kliento dosjė.

Kokiu tikslu skolinuosi?

Pasak J. Muleikos, klientus tiesiogiai konsultuojantys banko specialistai dažniausiai gan detaliai sužino apie vartotojų skolinimosi motyvus, aplinkybes ir planus. Kita vertus, ir Lietuvos bankas rekomenduoja prieš skolinantis atsakyti sau į keletą klausimų, tarp jų – ir kokiu tikslu imama paskola, kiek ji kainuos ir ar žmogui būtina tai, kam ketinama skolintis.

Vartotojams pravartu žinoti, kad, priklausomai nuo paskolos tikslo, gali keistis jos kaina. Tarkime, tikslinės paskolos, tokios, kaip skolinimasis automobiliui ar būsto remontui, dažnai būna pigesnės, o tiesiog vartojimo poreikiams skirtos paskolos – brangesnės.

„Žmonės, apsisprendę kreiptis banko paskolos, dažniausiai turi konkrečių su šia paskola susijusių planų. Niekas nesiskolina vien tam, kad tuos pinigus tiesiog pasidėtų namie. Bankui, priimant sprendimą, svarbiausia įvertinti vartotojo finansinę padėtį. Tarkime, žmogaus finansinė padėtis – stabili, ir jis panoro pasiskolinti būsto atnaujinimui. Toks klientas bus vertinamas vienaip, o štai finansinių sunkumų slegiamas interesantas – jau kitaip. Nėra taip, kad pastaruoju atveju pasiskolinti – neįmanoma, tačiau skolinimo sąlygos bus kitokios“, – pažymi J. Muleika.

Poreikiai – patys įvairiausi

Jo teigimu, kad ir kokį skolinimosi tikslą įvardytų klientas, bankas kiekvienu atveju į tai pažvelgs individualiai ir rimtai. Tai gali būti išaugę ką tik pagausėjusios šeimos poreikiai, reikšmingos asmeninės sukaktys ir jų minėjimas, vestuvės, išleistuvės, krikštynos ar sužadėtuvės, vaikų studijos ar net augintinio įsigijimas.

„Bankas į visus šiuos poreikius žvelgia normaliai ir vertina, kokią papildomą finansinę naštą skolininkui lemtų tokiems poreikiams pasiimta paskola. Tarkime, vežimėlis kūdikiui, nors jų būna ir brangių, tikriausiai netaps šeimai nepakeliama finansine našta. O galutinis sprendimas priimamas, remiantis pagrindiniais kriterijais apie kliento mokumą“, – sako GENERAL FINANCING BANKO atstovas.

J. Muleika primena, kad, nepaisant patraukliai skambančių galimybių pasiskolinti patiems įvairiausiems tikslams, būtina prisiminti pagrindinę skolinimosi taisyklę – kad visų turimų finansinių įsipareigojimų mėnesio įmokų suma neviršytų 40 proc. gaunamų pajamų. Tai – aukščiausia galima riba, kurios peržengti neleis joks atsakingas skolintojas.

Taip pat svarbu pagalvoti apie paskolos laikotarpį. Paskolos didesniems gyvenimo projektams, tokiems kaip būsto atnaujinimas, gali būti ir išmokamos per ilgesnį laikotarpį. Tuo tarpu jei prekė, kurios įsigijimui imama paskola, bus naudojama vienerius metus – nebūtų prasmės skolintis dvejiems metams. GENERAL FINANCING BANKAS paskolas suteikia įvairiam – nuo 3 mėnesių iki 7 metų – laikotarpiui. Pasak J. Muleikos, šiame spektre dominuoja vidurkis – maždaug 3,5 metų laikotarpiui suteikiamos paskolos.

GENERAL FINANCING BANKO ekspertas taip pat pastebi, kad maždaug trečdalis visų banko suteikiamų paskolų būna skirtos būsto atnaujinimui ar remontui, dar trečdalis – automobilio atnaujinimui, remontui ar pirkimui, o likusią dalį sudaro įvairiais kitais tikslais skolinami pinigai.

„Būstas ir automobilis atspindi žmonių bazinius poreikius, be to, tai yra vieni didžiausių pirkinių, kuriuos retas gali įsigyti be paskolos“, – sako J. Muleika.

Beieškant alternatyvų

O kaip banko ekspertai vertina skolinimąsi iš draugų ir artimųjų, išvengiant mokesčių ir palūkanų? Pasak J. Muleikos, tai – išeitis, tačiau tikrai ne visais atvejais.

„Iš draugo ar giminaičio galbūt ir galima pasiskolinti kelis šimtus eurų iki atlyginimo, bet turbūt retas kuris draugas paskolins 7 metams būsto remontui ir dar sutiks su kas mėnesį mokamomis įmokomis. Būtina pažymėti, kad, ieškant skolinimosi alternatyvų, svarbu nepakliūti į nelegalių skolintojų, kurie skelbiasi įvairiuose forumuose, rankas. Nuo to galima apsisaugoti, informaciją apie skolintojus pasitikrinus Lietuvos banko duomenų bazėje“, – pabrėžia J. Muleika.

Lietuvos bankas nurodo, kad mūsų šalyje vartojimo paskolas gali teikti kredito įstaigos (bankai ir kredito unijos), tarpusavio skolinimo platformos ir kitos finansų įstaigos, įrašytos į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą, skelbiamą Lietuvos banko interneto svetainėje.

[infogram id="fff30060-f4f8-4305-859c-c0effaf1a15f" prefix="tm1" format="interactive" title="TR:GFB"]