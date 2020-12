Lietuvos eksporto augimui koją pakišo naftos produktai

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

2020 m. sausį–spalį Lietuvos eksportas susitraukė 5,4%, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2019 m., o vien lietuviškos kilmės prekių eksporto apimtis sumažėjo 7,5%. Tai lėmė kritusi naftos produktų eksporto vertė. Tačiau atmetus mineralinius produktus lietuviškos kilmės prekių buvo eksportuota daugiau nei prieš metus.

Šį spalį, palyginti su rugsėju, Lietuvos eksportas ūgtelėjo 3,5%, o importas – 7,2%, praneša Statistikos departamentas. Iš viso per spalį prekių eksportuota už 2,74 mlrd. Eur, importuota – už 2,69 mlrd. Eur. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,66 mlrd. Eur, jų eksporto apimtis per mėnesį padidėjo 3,2%, o be mineralinių produktų – 3,9%. Statistikai nurodo, kad eksporto augimui spalį didžiausios įtakos turėjo mašinų ir mechaninių įrenginių bei jų dalių, geležies ir plieno eksportas.

[infogram id="df5fba59-724d-47df-b233-526c196987bb" prefix="sGQ" format="interactive" title="Lietuvos eksportas 2004-2020 10"]

2020 m. sausio–spalio mėn., palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, eksportas sumažėjo 5,4%, importas – 11,4%. Eksporto apimčių sumažėjimą lėmė kritę naftos produktų pardavimai užsienyje – per šį laikotarpį jų vertė sumenko 51%, o parduotų produktų kiekis tonomis sumažėjo 26,7%. Taip pat traukėsi antžeminio transporto priemonių (14,7%), plastikų ir jų gaminių (9,5%) eksportas. Importo apimčių sumažėjimui didžiausios įtakos turėjo 39,7% sumažėjęs žalios naftos importas.

Atmetus mineralinius produktus, šį sausį–spalį Lietuvos eksportas ūgtelėjo 1,2%, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 7,5%, tačiau jo apimtis skaičiuojant be mineralinių produktų fiksuojamas 2,5% augimas.

„Nestabilumas rinkose, drastiškai kintančios naftos kainos ir produktų poreikis, COVID-19 pandemija – iššūkiai, su kuriais šiais metais susiduria naftos perdirbimo pramonė visame pasaulyje“, – taip padėtį rinkose apibūdina vienintelė šalyje naftos produktų gamintoja ir eksportuotoja „Orlen Lietuva".

Eksporto taikinys – ES šalys

2020 m. sausio–spalio mėn. Lietuva daugiausia eksportavo į Rusiją (13,3%), Latviją (9,4%), Vokietiją (8,2%) ir Lenkiją (6,5%), o importavo iš Lenkijos, Vokietijos, Rusijos, Latvijos. Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Europos Sąjungos valstybes – Vokietiją (10,4%), Švediją (7%), Latviją (7%), Lenkiją (6,9%) ir Nyderlandus (6,5%).

[infogram id="ac02f3ea-8ac7-4038-ada1-079e196c7080" prefix="yip" format="interactive" title="Pagrindinės Lietuvos eksporto šalys 2020 01-10"]

2020 m. sausį–spalį Lietuva daugiausia eksportavo mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos, chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos bei paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų.

Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota įvairių pramonės dirbinių (12,8%), paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (11,6%), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (10,6%), naftos produktų (9,4%).

Per metus (2020 m. spalį, palyginti su 2019 m. spaliu) prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 7%, importas – sumažėjo 0,8%. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 1,8%, be mineralinių produktų – 12,9%.