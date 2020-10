Banku tapęs „PayRay“ priiminės indėlius ir plėsis į Latviją 

Renato La Fianza, „PayRay“ banko generalinis direktorius.Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Finansinių paslaugų bendrovė „PayRay“ netrukus pradės rinkti indėlius ir toliau koncentruosis į verslo įmonėms skirtus apyvartinio kapitalo finansavimo sprendimus. „PayRay“ taip pat artimiausiu metu pradės teikti faktoringo paslaugas klientams Latvijoje, pranešė bendrovė.

Bankinę veiklą pradedanti ir „fintech“ principus savo veikloje taikanti „PayRay“ Lietuvos klientų – fizinių asmenų – indėlius priiminės internetu, per „raisin.com“ platformą.

Indėliai bus priimami eurais, laikotarpiui nuo šešių mėnesių iki penkerių metų. Tam pasirinkta „raisin.com“ – pirmoji europinė indėlių platforma, vystanti partnerystę su daugiau kaip 90 bankų. Platformoje skelbiama, kad indėliams ten taikomos iki 1,4% metinės palūkanos.

„PayRay“ verslui teikia sąskaitų finansavimo (faktoringo) paslaugą ir suteikia kreditus. Paskolos taip pat teikiamos bendradarbiaujant su bendrove „Investicijų ir verslo garantijos“, o sprendimai ūkininkams – su Žemės ūkio paskolų garantiniu fondu. Be to, bankas skolina verslui per Europos investicijų fondo programą „EaSI“.

„Veiklą Lietuvoje pradėjome kaip faktoringo bendrovė ir pasiekėme išsikeltą tikslą užimti dešimtadalį alternatyvių finansuotojų rinkos. Judėdami šio tikslo link – aktyviai bendraudami su verslo klientais, nagrinėdami jų poreikius ir ieškodami geriausių būdų juos atliepti – atradome nišą naujo banko veiklai. Įgyvendinę kompanijos konversiją į banką ir pradėdami naują veiklos etapą, matome didelį potencialą tolimesniam augimui“, – pranešime cituojamas sako Renato La Fianza, „PayRay“ banko generalinis direktorius.

Pasididino įstatinį kapitalą

VŽ rašė, kad Lietuvos banko (LB) Priežiūros tarnyba šią savaitę leido plėtrą vykdančiai UAB „PayRay“ padidinti įstatinį kapitalą nuo 20 mln. iki 36,4 mln. Eur, t. y. įregistruoti su banko įstatinio kapitalo padidinimu susijusį banko įstatų pakeitimą.

Europos centrinis bankas Lietuvos banko teikimu praėjusių metų gruodį išdavė „PayRay“ licenciją, leidžiančią teikti bankininkystės paslaugas visa apimtimi.

Pasak R. La Fianzos, banku tapusi „PayRay“ sieks sukurti daugiau konkurencijos rinkoje ir taip padėti verslo įmonėms spręsti iššūkius, su kuriais jos susiduria ieškodamos apyvartinio kapitalo finansavimo sprendimų. Kompanijos sprendimas priimti indėlius taip pat prisidės prie palankesnių sąlygų verslui ieškoti veiklos finansavimo konkurencingomis sąlygomis, o privatiems asmenims leis įdarbinti sutaupytas lėšas.

„PayRay“, tuomet kaip faktoringo kompanija „Vilnius factoring company“, veiklą Lietuvoje pradėjo 2018 m. birželį. Nuo veiklos pradžios „PayRay“ finansavo sąskaitų už 165 mln. Eur. Įmonė išaugino ir faktoringo portfelį – jis siekia 28 mln. Eur. Bendrovės teikiamomis paslaugomis pasinaudojo 150 įmonių. Šiuo metu kompanijoje dirba beveik 40 darbuotojų.

„PayRay“ pernai gavo 1,86 mln. Eur pajamų. 2018 m., pirmaisiais veiklos metais, jos sudarė 0,11 mln. Eur.

Atsirado ir daugiau bankų

LB duomenimis, pastaraisiais metais ne viena finansinių paslaugų bendrovė gavo specializuoto banko licenciją. Tokios licencijos išduotos didžiausiai šalies kredito unijai „Mano unija“, įsteigusiai AB „Mano bankas“, UAB „Revolut Bank“, UAB „European Merchant Bank“ ir UAB „General Financing“ (GF bankas), AB „Fjord Bank“. Visi jie jau yra pradėję veiklą ir dabartiniu metu užima apie 0,5% bankų paslaugų rinkos.

Prašymą išduoti specializuoto banko licenciją, VŽ žiniomis, LB yra pateikusi faktoringo bendrovė – „SME Finance“.

Specializuotas bankas savo klientams gali teikti visas pagrindines paslaugas (šiuo metu priima indėlius, teikia paskolas juridiniams ir fiziniams asmenims, mokėjimo, valiutos konvertavimo ir kitas paslaugas), kaip ir bet kuris bankas, išskyrus tai, kad neturi teisės teikti investicinių paslaugų.