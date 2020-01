VMI paaiškina, kaip apmokestinamos pajamos 2020 m.

Lietuvoje didėja pajamų mokesčio progresyvumas – šiemet pajamos, priklausomai nuo jų dydžio, apmokestinamos 20% arba 32% pajamų mokesčio tarifu, o neapmokestinamųjų pajamų dydis auga. Kitais metais šis progresyvumas turėtų dar labiau padidėti.

Gyventojo pajamos iš darbo santykių, tantjemos bei atlygis už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete, iš darbdavio pagal autorines sutartis gautos pajamos, mažųjų bendrijų (MB) vadovų (ne MB narių) pagal civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavimo MB veiklą gautos pajamos apmokestinamos taip:

1) metinė pajamų dalis, neviršijanti 84 vidutinių šalies darbo užmokesčių (VDU) dydžio sumos, taikomos apdraustųjų asmenų 2020 metų valstybinio socialinio draudimo įmokų (VSD įmokos) bazei skaičiuoti, apmokestinama taikant 20% pajamų mokesčio tarifą;

2) metinė pajamų dalis, viršijanti 84 VDU dydžio sumą, taikomą apdraustųjų asmenų 2020 m. VSD įmokų bazei skaičiuoti, apmokestinama taikant 32% pajamų mokesčio tarifą.

Taigi tokių pajamų daliai, viršijančiai 84 VDU sumą, keičiamas 2020 m. taikytinas pajamų mokesčio tarifas: 2019 m. buvęs 27% mokesčio tarifas pakeičiamas į 32%. Riba, kurią viršijus, taikomas 32% pajamų mokesčio tarifas, yra 84 VDU.

Kitaip tariant, gyventojai, uždirbę daugiau kaip 84 VDU (104.277,6 Eur per metus/vidutiniškai 8.689,8 Eur per mėnesį prieš mokesčius), nuo šią sumą viršijančios sumos mokės 32% pajamų mokestį. 2021 m. ši riba skaičiuojant nuo 2020 m. VDU leidžiasi iki 6.205 Eur prieš mokesčius per mėnesį.

Maksimalus mėnesio NPD 2020 m. – 350 Eur, numatytas gyventojams, kurių pajamos iš darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių neviršys 2020 m. sausio 1 d. galiojančios minimalios algos dydžio (MMA).

2020 m. sausio 1 d. įsigalioja Vyriausybės 2019 m. liepos 3 d. nutarimas Nr. 669 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“, kuriuo patvirtintas MMA dydis – 607 Eur (2019 m. buvo 555 Eur).

Taigi 350 Eur mėnesio NPD 2020 m. bus taikomas gyventojams, kurių mėnesio pajamos iš darbo santykių neviršys 607 Eur. Kitiems gyventojams taikytinas mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal formulę:

Mėnesio NPD = 350 Eur – 0,17 x (gyventojo mėnesio pajamos iš darbo santykių – 607 Eur).

Mėnesio pajamoms iš darbo santykių pasiekus 2.666 Eur (neatėmus mokesčių) ribą, mėnesio NPD netaikomas (2019 m. nebetaikomas, pasiekus 2.555 Eur ribą).

Maksimalus metinis NPD 2020 m. – 4.200 Eur yra nustatytas gyventojams, kurių pajamos iš darbo santykių neviršys 2020 m. sausio 1 d. galiojančios 12 MMA dydžių sumos (7.284 Eur).

Kitiems gyventojams taikytinas metinis NPD apskaičiuojamas pagal formulę:

Metinis NPD = 4.200 Eur – 0,17 x (gyventojo metinės pajamos – 7.284 Eur).

Metinėms apmokestinamosioms gyventojo pajamoms pasiekus 31.990 Eur ribą, metinis NPD netaikomas (apskaičiuotas pagal formulę, yra lygus 0).

Mokesčiai nuo 2021 m.

2021 m. gyventojo pajamos iš darbo santykių, tantjemos bei atlygis už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete, iš darbdavio pagal autorines sutartis gautos pajamos, MB vadovų (ne MB narių) pagal civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavimo MB veiklą gautos pajamos apmokestinamos taip:

1) metinė pajamų dalis, neviršijanti 60 VDU dydžio sumos, taikomos apdraustųjų asmenų 2021 metų VSD įmokų bazei skaičiuoti, apmokestinama taikant 20% pajamų mokesčio tarifą;

2) metinė pajamų dalis, viršijanti 60 VDU dydžio sumą, taikomą apdraustųjų asmenų 2021 m. VSD įmokų bazei skaičiuoti, apmokestinama taikant 32% pajamų mokesčio tarifą.

Maksimalus mėnesio NPD 2021 m. ir vėlesniais metais – 400 Eur, numatytas gyventojams, kurių pajamos iš darbo santykių neviršys einamųjų kalendorinių metų sausio 1 d. galiosiančios MMA. Kitiems gyventojams taikytinas mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal formulę:

Mėnesio NPD = 400 Eur – 0,18 x (gyventojo mėnesio pajamos iš darbo santykių – einamųjų kalendorinių metų sausio 1 d. galiosiančios MMA 1 dydis).