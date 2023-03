Lietuvių sukurta internetinė verslo registravimo sistema Belizui pelnė tarptautinį pripažinimą

WSIS apdovanojmai Ženevoje – Iš kairės į dešinę – Mindaugas Glodas, „NRD Companies“ generalinis direktorius; Ieva Žilionienė, „NRD Companies“ konsultacijų verslo vadovė; Claude B.F. Haylock, Belizo Finansinių paslaugų komisijos (FPK) direktorius; Jurij Alpuche, OBRS projekto vadovė nuo FPK; Osmond Martinez, Ekonominės plėtros ministerijos generalinis direktorius.

Mažoje centrinės Amerikos valstybėje – Belize – lietuvių sukurta ir įdiegta skaitmeninė įmonių registravimo sistema OBRS buvo įvertinta tarptautiniu lygiu. Kovo mėnesį Pasaulinio informacinės visuomenės suvažiavime (World Summit on the Information Society Forum, WSIS) Belizas už šią inovaciją pelnė čempionų titulą e-verslo kategorijoje.

WSIS apdovanojimai – tai prestižinis pripažinimas už inovatyvius projektus, prisidedančius prie informacinės visuomenės plėtros. Apdovanojimus rengia 193 pasaulio valstybes vienijanti Tarptautinė telekomunikacijos sąjunga (International Telecommunications Union, ITU), kurios nare Lietuva tapo beveik prieš 100 metų, 1923 m. liepos 1 dieną.

Internetinę verslo registravimo sistemą OBRS (Online Business Registry System) sukūrė ir įdiegė „NRD Companies“ – Lietuvoje veikianti informacinių technologijų ir konsultacijų veiklą vykdanti grupė. WSIS apdovanojimams iš viso buvo pateikti 900 projektų. Po kruopščios ekspertų grupės peržiūros 360 iš jų buvo nominuoti balsavimui internetu. 1,5 milijono balsų pritraukusiame konkurse OBRS savo kategorijoje buvo tarp įvertintų geriausiai.

„Dėl verslo registrų pertvarkos Belizas tampa patrauklesnis užsienio investuotojams ir vietos verslininkams. Tai taip pat yra pagrindas didinti užsienio investicijas, kurti naujas darbo vietas, didinti mokestines pajamas, teikti kokybiškesnes viešąsias paslaugas“, – sako Claude'as B.F.Haylockas, Belizo Finansinių paslaugų komisijos generalinis direktorius.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



„Mūsų ir Belizo vyriausybės bendro darbo įvertinimas tarptautiniu mastu yra malonus kuriamos naudos visuomenei pripažinimas. Vystydami valstybines skaitmenines sistemas visuomet džiaugiamės galėdami prisidėti prie valstybių gerovės didindami tų šalių patrauklumą verslui, konkurencingumą tarptautinėje rinkoje, viešųjų paslaugų kokybę. Smagu, kad Lietuvos talentų sukurta sistema galime dalintis visame pasaulyje“, – sako Mindaugas Glodas, „NRD Companies“ generalinis direktorius.

Milžiniškas atotrūkis

Belizas – tik viena iš daugelio valstybių, kuriose „NRD Companies“ grupės įmonė suprojektavo ir įdiegė skaitmeninę valstybinę sistemą ar suteikė su tokia sistema susijusias konsultacijas.

Įmonių grupė prisidėjo prie tokių valstybių, kaip Barbadosas, Ruanda, Mauricijus, Gajana, Uganda, Uzbekistanas, Kirgizija, Albanija, Tanzanija ir daugelio kitų skaitmeninės infrastruktūros vystymo. Pagalba teikiama įvairiausiose srityse – įmonių, gyventojų ir nekilnojamojo turto registrų projektavimo bei diegimo, pašto paslaugų skaitmeninimo ir išplėtimo, valstybinių skaitmeninių paslaugų, mokesčių sistemų projektavimo ir kitose.

Įmonės vadovo teigimu, mūsų šalyje sukurtų produktų paklausą ir ekspertinės pagalbos poreikį Azijos, Afrikos, Amerikos regionuose smarkiai didina ten esančių šalių skaitmeninis atotrūkis nuo labiausiai šiuo požiūriu išsivysčiusių pasaulio valstybių, įskaitant Lietuvą.

„Lietuvoje jau vargu ar galėtume įsivaizduoti gyvenimą be skaitmeninių paslaugų ar elektroninių valstybės sistemų. Ilgėlesnį laiką naudojami skaitmeniniai patogumai mums tapo įprasti kaip kvėpavimas. Praradome gebėjimą įvertinti, kaip atrodo gyvenimas valstybėje, kur visi biurokratiniai reikalai sprendžiami bėgimo per kabinetus maratonais su šūsnimi popierių rankoje. Mums sunku pagalvoti, kad kai kuriose valstybėse piliečiai net asmens kodo neturi, todėl sunkiai funkcionuoja ir socialinio saugumo sistemos“, – neįprastą perspektyvą atveria M. Glodas.

Estafetės perdavimas

Kita vertus, didelis technologinis atotrūkis skaitmenines sistemas „plyname lauke“ diegiančioms valstybėms suteikia ir didelį pranašumą. Jų nevaržo jau dabar naudojamų sistemų ribojimai, todėl jos gali peršokti tuos žingsnius, kuriuos turėjo įveikti valstybės, dabar esančios priešakiniame skaitmeninės pažangos fronte.

„Ruanda, kurioje taip pat įdiegėme skaitmeninę įmonių registro sistemą ir modernizavome nacionalinio banko sistemas, per pastaruosius 15 metų pasikeitė neatpažįstamai. Dešimtys šalyje įvykdytų institucinių ir teisinių reformų atvėrė šią šalį aktyviam verslo gyvenimui, bendram gyvenimo lygio augimui. Šalis „Ease of doing business“ indekse per šį laiką į viršų pašoko daugiau per šimtą vietų, o pagal valstybinių funkcijų skaitmenizavimą jau gali varžytis su pažangiausiomis pasaulio šalimis. Iš dalies dėl to dabar jos BVP augimo greitis yra labai panašus, kaip Lietuvoje“, – sako M. Glodas.

Anot jo, Belizas, kuris šiandien „Ease of doing business“ indekse yra panašioje pozicijoje, kokioje Ruanda buvo prieš 15 metų, dar tik pradeda brandinti skaitmenizavimo vaisius. Verslo registro sistemos diegimas, užbaigtas tik praėjusių metų lapkritį, yra pirma skaitmeninės valdžios sistema Belizo istorijoje.

„Prieš tris dešimtis metų vos nepriklausomybę iškovojusi Lietuva pati buvo užsienio valstybių pagalbos gavėja. Mus dažnai lankydavo užsienio šalių ekspertai, dalinęsi savo žiniomis, kaip kurti e-valdžios paslaugas. Per šį laiką puikiai supratome, kokią naudą tokios paslaugos teikia visos šalies gyventojams. Patys išmokome jas kurti ir dabar jau turime kompetencijas, kuriomis dalinamės taip, kaip kadaise kitos šalys dalinosi su mumis. Mums tai – tarsi simboliškas transformacijas kuriančios patirties estafetės perdavimas“, – sako M. Glodas.

Progresyvus Belizo vyriausybės požiūris ir kitų pasaulio šalių skaitmenizavimo patirties perėmimas neabejotinai prisidės prie sparčios šios valstybės transformacijos į šiuolaikišką, ir verslui, ir gyventojams patrauklią šalį. Juolab kad technologinių kliūčių skaitmenizuoti Belizo valstybinę infrastruktūrą nėra – tereikia užtikrinti, kad visos vėlesnės sistemos gebėtų sąveikauti su įdiegtomis anksčiau.

Apie „NRD Companies“

„NRD Companies“ yra tarptautinė informacinių technologijų ir konsultacinių įmonių grupė, kuri specializuojasi viešojo sektoriaus ir skaitmeninės infrastruktūros sprendimų vystyme. Grupė vienija kompanijas, skiriančias ypatingą dėmesį finansinių ir vyriausybinių technologijų sprendimų kūrimui bei praktika paremtomis konsultacijoms, taip siekdama padėti pasaulio šalims įgyvendinti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus. „INVL Technology“ grupei priklausanti „NRD Companies“ yra pripažinta rinkos lyderė ir veiklą plėtoja visuose penkiuose žemynuose. Grupės įmonės sėkmingai realizuoja elektroninių paslaugų teikimo ir mokesčių administravimo platformos projektus, nacionalinių paštų skaitmenizavimą bei kitus skaitmeninius sprendimus.

„NRD Companies“ grupę sudaro šios dukterinės įmonės: „ETRONIKA“, „Norway Registers Development AS“, „NRD Systems“, „NRD Rwanda“, „NRD Bangladesh“ ir „Infobank Uganda“.

Daugiau informacijos: www.nrdcompanies.com

WSIS apdovanojmai Ženevoje – Iš kairės į dešinę – Mindaugas Glodas, „NRD Companies“ generalinis direktorius; Ieva Žilionienė, „NRD Companies“ konsultacijų verslo vadovė; Claude B.F. Haylock, Belizo Finansinių paslaugų komisijos (FPK) direktorius; Jurij Alpuche, OBRS projekto vadovė nuo FPK; Osmond Martinez, Ekonominės plėtros ministerijos generalinis direktorius.