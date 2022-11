Sezoninis prekybos pikas: kaip apsaugoti IT sistemas nuo „lūžių“?

Net ir minutės sutrikimas, kuomet el. prekybos platformos nepasiekia klientai, gali sukelti reikšmingus finansinius bei įmonės įvaizdžio nuostolius prekybininkams. Tokių trukdžių rizika dar labiau padidėja sezoninio piko laikotarpiu, kuomet stipriai išauga IT sistemų apkrova – juodojo penktadienio, kibernetinio pirmadienio ar kalėdinių išpardavimų karštinės metu.

Kalbėdamas apie įmonių taikomas praktikas sezoninio piko metu, „Baltic Amadeus“ Debesijos paslaugų vystymo vadovas Robertas Skardžius teigia: „Kuomet pardavimų srautas didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje auga nuosekliai, nesunku planuoti reikiamus IT įrangos poreikius. Tačiau iššūkių atsiranda tada, kai vartotojų kiekiai labai reikšmingai pakinta trumpam laikotarpiui. Išlaikyti galingą IT įrangą tam, kad ji sugebėtų atlaikyti piko krūvius, o kitu metu liktų nenaudojama yra ekonomiškai neefektyvu. Tokiose situacijose geriausiai gelbsti viešosios debesijos paslaugos, leidžiančios automatiškai užsakyti daugiau resursų prekybos piko metu ir jų atsisakyti, kuomet apkrova pasiekia normos lygį. Naudojant debesijos paslaugas galima užtikrinti, kad e. prekybos platforma veiks stabiliai visą sezoninį piko laikotarpį, o išlaidos IT įrangai siesis su prekybos rezultatais.“

Apie tai, kaip viešosios debesijos sprendimai padeda užtikrinti stabilų prekybos sistemų veiklą ir optimizuoja investicijas IT įrangai, skaitykite šiame straipsnyje.