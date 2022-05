Racionalus ir efektyvus augalinių liekanų panaudojimas tvariose agrobiotechnologijose

Pasaulyje sukaupta pakankamai patirties naudojant augalines liekanas energetikoje – tai pakankamai daug sričių apimantis verslas. Galbūt šioje grandinėje labiausiai nukenčia augalinių liekanų pardavėjas, nes iš lauko iškeliauja ne tik grūdai, pvz. kartu su tona žieminių kviečių grūdų iškeliauja vidutiniškai apie 22 kg azoto (N), 8 kg fosforo (P2O5), 10 kg kalio (K2O), 2 kg magnio (MgO), 1,5 kg sieros (S).

Galvokime, kad išnešamos maisto medžiagos įskaičiuotos į grūdų kainą, bet yra tam tikra dalis augintojų, dovanojančių šiaudus, kitaip nepasakysi, nes kaina, už kurią augintojas parduoda šiaudus, daugeliu atvejų juokinga. Įvertinkime maisto medžiagas, anglį ir pamatysime, kad šiaudų vertė stulbinančiai išauga, o lauke lieka 6 – 8 t/ha šiaudų, o kai kuriais atvejais ir daugiau, padauginkime tonas iš maisto medžiagų, esančių šiauduose kiekio ir pamatysime, kad lauke iš šiaudų galima atpalaiduoti pakankamai daug maisto medžiagų, o dar prisideda ražienos ir šaknys. Dėl to mokslininkai ir žemės ūkio specialistai pastaruoju metu augalines liekanas vertina kaip labai svarbų organinių medžiagų šaltinį, saugantį funkcines dirvožemio savybes. Vienas iš svarbiausių reikalavimų sau, t.y. augintojui – grąžinti dirvožemiui maksimalų kiekį augalinių liekanų, kad būtų galima išsaugoti dirvožemio sveikatą ir kokybę. Augalinių liekanų grąžinimas dirvožemiui leidžia uždaryti maisto medžiagų apykaitos ciklą ir padidinti dirvožemio produktyvumą bei stabilumą. Šiaudų įterpimas į dirvą pristatomas kaip augalinių liekanų valdymo alternatyva, tačiau dirvoje augalinės liekanos skaidosi lėtai dėl didelio celiuliozės ir lignino bei mažo azoto kiekio, dėl to tinkamai neparuošus augalinių liekanų nuėmus derlių, gali sumažėti pasėtų augalų produktyvumas. Kol nebuvo biologinių produktų, žemdirbiai naudojo azoto trąšas, tačiau tai neracionalus sprendimas. Išaugusios trąšų kainos verčia galvoti šiuolaikiškai ir rinktis ekonomiškai efektyvesnį variantą – biologinius produktus. Eksperimentais Lietuvoje ir užsienyje nustatyta, kad inovatyvus produktas Ruinex pagreitina augalinių liekanų skaidymą ir humifikacijos procesus, augintojas laimi visapusiškai: pirma liekanos jau po 3 savaičių tampa trapios ir netrukdo sėjai, antra sumažėja augalų ligų sukėlėjų populiacija, ypač šaknų puvinių, kurie padaro daug žalos, nes praktiškai nėra chemizuoto sprendimo, trečia - padidėja augalų produktyvumas. Viską sudėjus gaunasi nemenkas ekonominis efektas – kiekvienas augintojas žinodamas derlingumą gali paskaičiuoti šiaudų vertę ir galimą efektyvų maisto medžiagų patekimą į dirvožemį.

Skeptikai sakys, kad viską galima užarti bet iš verslo pusės tai neracionalus sprendimas, nes arimas grūdų savikainoje užima ne paskutinę vietą, taip pat kartu užariame ligų sukėlėjus, kurie kantriai palaukia, grįžtančių augalų arba padeda sustiprėti kitų augalų ligų sukėlėjams. Neatmeskime, kad augalų šaknys, besiskverbdamos gilyn, sutiks dirbtinę kliūtį ir negalės prasiskverbti gilyn, sutriks vandens ir maisto medžiagų apykaita. Intensyviai dirbant žemę, sparčiai mažėja dirvožemio humusingumas, bei augalų derlingumas, o tuo pačiu ir žemės vertė. Reikia prisiminti paprastą dalyką, humusas aerobinėse sąlygose greitai mineralizuojasi, dėl to intensyviai dirbant jo atsargos sparčiai mažėja, bet augalams prieinamų mineralinių medžiagų yra daugiau, susidaro iliuzija, kad augalai po arimo atrodo geriau. Reikia rasti optimalų sprendimą, dėl to derinant supaprastintą žemės dirbimą su mikrobiologiniais produktais pasiekiami apčiuopiami rezultatai.

Nors iki derliaus nuėmimo dar liko šiek tiek laiko, tačiau atsiranda puiki proga pagalvoti apie augalinių liekanų tvarkymo strategiją su Ruinex. Mikrobiologinių produktų naudojimas – vienas iš ekonomiškai efektyvių būdų kokybiškai pagerinti procesus, vykstančius dirvožemyje, kuriuose dalyvauja mikroorganizmai. Panaudojus Ruinex efektyviau vyksta augalinių liekanų mineralizacija, kurios metu atsipalaidavusias iš augalinių liekanų maisto medžiagas, naudoja augalai. Didesnioji dalis organinių medžiagų mineralizuojamos ir atitenka augalams, o mažesnioji – po sudėtingų transformacijų, patenka į humuso sudėtį. Humuso susidarymo procesas sudėtingas, vyksta dalyvaujant heterotrofiniams mikroorganizmams, kurie skaido organines augalų liekanas ir savyje formuoja baltymus, angliavandenius, riebalus ir kitas organines medžiagas, dėl to dirvožemio humusingumo didėjimas – lėtas procesas, tačiau reikia džiaugtis mažais pasiekimais. Mikrobiologiniai produktai tuos pasiekimus daro labiau pastebimais ir fizine ir ekonomine prasme.

Žemdirbiams svarbiausia turimos žemės derlingumas, nes nuo to priklauso jos vertė, o dirvožemio derlingumas neatsiejamas nuo humusingumo. Dėl to reikia atkreipti dėmesį, kad humuso susidarymui svarbios ir kitos sąlygos – dirvožemio drėgnis, oro ir temperatūros režimas dirvožemyje, augalinių liekanų sudėtis ir mikroorganizmų aktyvumas. Šiandienos augalininkystės technologijose augintojai, siekdami greito pelno naudoja daug cheminių produktų, o chemija dažnai sunkiai suderinama su gyvąja gamta, dėl to mažėja dirvožemio mikroorganizmų aktyvumas. Bioenergy LT mokslininkai ilgai ieškojo efektyvių sprendimų, kuriais būtų galima iš esmės pagerinti ne tik dirvožemio kokybę, bet ir tuo pačiu vertę. Biologiniai produktai turi daug pranašumų, pirmiausia – saugūs aplinkai, saugi jų gamyba, didelis efektyvumas, draugiška kaina, derliaus priedas gali siekti 10 – 20 proc. Auginant dirvožemio vertę svarbiausia pasirūpinti dirvožemio mikrobiologiniu aktyvumu, nes nuo jo tiesiogiai priklauso ne tik augalų produktyvumas, bet ir maisto sauga. Ne veltui sakoma: sveikas dirvožemis – sveikas žmogus.