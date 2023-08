Nedarbo lygis per ketvirtį sumažėjo 1,8 proc. punkto

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Nedarbo lygis Lietuvoje antrąjį ketvirtį sudarė 5,9% ir, palyginti su pirmuoju ketvirčiu, sumažėjo 1,8 proc. punkto.

Palyginti tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, nedarbo lygis padidėjo 0,7 punkto, remdamasi Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenimis, penktadienį pranešė Valstybės duomenų agentūra.

Vyrų nedarbo lygis antrąjį ketvirtį buvo 6%, moterų – 5,9%. Jaunimo (15–24 metų) nedarbo lygis siekė 8,5%, per ketvirtį jis sumažėjo 7,6 punkto, per metus – 3,1 punkto.

Ilgalaikio nedarbo lygis per ketvirtį sumažėjo iki 2%, o per metus jis mažėjo 0,1 punkto.

Antrąjį ketvirtį Lietuvoje buvo 91.300 bedarbių, iš jų 15–24 metų – 7.500. Per ketvirtį bedarbių skaičius sumažėjo 25.100. Ilgalaikių bedarbių buvo 30.900, arba 33,8% visų bedarbių. Per ketvirtį jų skaičius sumažėjo 14.000, per metus – 600.

Gyventojų užimtumo lygis antrąjį ketvirtį buvo 73,8%, per ketvirtį jis padidėjo 2,3 punkto, per metus – sumažėjo 0,6 punkto. Moterų užimtumo lygis buvo 2,5 punkto žemesnis už vyrų (atitinkamai 72,6% ir 75,1%).

Jaunimo (15–24 metų) užimtumo lygis siekė 30%, per ketvirtį padidėjo 1,5 punkto, per metus – sumažėjo 0,8 punkto. 55–64 metų gyventojų užimtumo lygis per ketvirtį padidėjo 2,4 punkto ir antrąjį ketvirtį siekė 69,8%.

Darbo jėgai priskiriamų asmenų buvo 1,54 mln., dirbo ar turėjo darbą 1,4 mln. gyventojų, 909.000 buvo ekonomiškai neaktyvūs, iš jų 59,5% – senatvės pensijos gavėjai, 16,3% – besimokantis jaunimas.

