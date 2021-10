Kur Lietuvos vadovas gali užmegzti gyvenimą, karjerą ir verslą keičiančias partnerystes?

Verslininkas Dainius Puodžiūnas.

Kas nutinka, kuomet už visą organizaciją atsakingas aukščiausiojo lygio vadovas netikėtai iš lyderio tampa pagalbininku, iš sprendimo priėmėjo – konsultantu, iš vedlio – klausytoju? Kokių netikėtų partnerysčių gali gimti drauge dirbant dviem dešimtims stipriausių Lietuvos lyderių? Į tokią padėtį save pastatęs, iš komforto zonos išėjęs ir į ISM Executive MBA įstojęs verslininkas Dainius Puodžiūnas sako, kad tokios sąlygos tapo jo karjeros, gyvenimo ir požiūrio akceleratoriumi.

Studijos, keičiančios gyvenimą

Šiandien D. Puodžiūnas atvirai dalijasi savo patirtimi ir drąsiai sako, kad studijos ISM Executive MBA buvo laikas, apvertęs jo gyvenimą aukštyn kojomis. Metų trukmės lyderystės kelionė ISM universitete pakeitė jį, kaip žmogų, lyderį, suteikė drąsos atsisakyti stabilumo – mesti turimą puikų darbą, palikti vadovo pareigas ir prisiimti riziką kuriant visiškai naują paslaugą Lietuvos rinkoje, internetinę kliniką „Dimedic“. Rasti naują nišą verslui jam padėjo unikali studijų struktūra, kuomet vadovai dirba grupėse, vienas kitą kvestionuoja, dalijasi idėjomis ir patirtimi. Būtent darbo grupėje metu gimusios įžvalgos tapo D. Puodžiūno atspirties tašku keisti savo gyvenimą – jis patikėjo savo idėja ir atrado drąsos ją įgyvendinti.

„Praėjus vos mėnesiui po studijų pradžios tarpusavyje dalijomės, kad studijos jau atsipirko. Drąsiai sakau, kad ISM Executive MBA yra visa ko akceleratorius. Čia ateinantis vadovas gauna visas reikalingas žinias, įgūdžius, susipažįsta su naujausiais metodais, gauna vertingų pažinčių, o teorija iš karto įtvirtinama ruošiant didelius ir sudėtingus projektus organizacijoms. Šios studijos mane įkvėpė dideliems darbams – čia gavau drąsos keisti saugų gyvenimą. Be viso to, išplėčiau pažinčių ratą, sutikau žmones, kuriems visada galiu paskambinti, pasitarti ar vystyti bendras idėjas. Būtent šie žmonės ir jų įžvalgos, atradimai tapo pagrindu startuolio įkūrimui. Darbo grupėse metu sukūrėme idėją, po studijų ėmiau ją plėtoti, o šiandien ji jau įgyvendinta“, – sako D. Puodžiūnas.

ISM Executive MBA studijų metu aukščiausiojo lygmens vadovai dirba net keturiose skirtingose vadovų komandose. Veikdami drauge jie turi įveikti ne vieną iššūkį, surasti geriausią darbo dinamiką, stipriausias vienas kito puses ir jas pasitelkti ruošiant keturis darbus realioms organizacijoms – vadovai studijų metu turi pristatyti skaitmenizacijos, lyderystės pokyčio, strateginį ir organizacijos pokyčio planą (pastarasis atliekamas išvažiuojamojo vizito į Pietų Afriką metu). D. Puodžiūno pokyčius gyvenime lėmę įvykiai prasidėjo ruošiant skaitmenizacijos planą komandos narės Rūtos Bagdonavičienės įmonei „Gintarinė vaistinė“.

„Studijų metu su Rūta drauge dirbome dviejose komandose. Mes vienas kitą puikiai jautėme ir supratome, tad nesistebėjome, jog drauge pavyko pasiekti puikių rezultatų. Skaitmeninės transformacijos dalyko metu nagrinėjome Rūtos įmonę – jai turėjome paruošti skaitmenizacijos planą, tad mūsų žvilgsnis nukrypo į telemediciną. Įgyvendinę ir apsigynę šį projektą su Rūta ėmėme svarstyti, kad gimusi idėja turi ateitį. Rūta padėjo paruošti idėjos pristatymą , kartu ieškojome investuotojų, kurie į mūsų idėją reagavo itin teigiamai. Atlikome nemažai pakeitimų, tačiau studijų metu gimusi idėja šiandien jau Lietuvos rinkoje. Tad ISM Executive MBA man padėjo ne tik pakeisti gyvenimą, tačiau ir surasti puikių žmonių, vertingų pažinčių ir išmintingų, pagelbėti pasirengusių kolegų“, – sako D. Puodžiūnas.

Studijų metu gimusi idėja šiandien jau pasiekiama Lietuvos gyventojams. D. Puodžiūnas savo startuoliu „Dimedic“ sprendžia ilgų eilių poliklinikose problemą, kuomet gyventojui reikia tiesiog recepto išrašymo ar pratęsimo. Be viso to, neretai žmonės vengia eiti pas gydytoją dėl nepatogių problemų ir drovumo jomis dalintis. Pasinaudoję internetinės klinikos „Dimedic“ paslaugomis gyventojai, užuot laukę kelias savaites pas gydytoją, receptą gali gauti vos per vieną valandą.

Vadovai vieni iš kitų mokosi

D. Puodžiūno sprendimą imtis naujų iššūkių studijų metu ir po jų itin palaikė bei prie startuolio sėkmės prisidėjo drauge projektus vykdžiusi kolegė Rūta Bagdonavičienė, „Gintarinės vaistinės“ generalinė direktorė. ISM Executive MBA programoje užmezgami ryšiai, kontaktai, draugystės, neretai tampa naujų partnerysčių ar bendrų darbų pradžia. Į studijų programą dėl žinių atėję vadovai dažnai supranta radę vietą, kurioje ne tik stiprinamos jų įvairiapusės kompetencijos, tačiau užmezgami ryšiai su tokiomis pačiomis problemomis gyvenančiais bendraminčiais, vienodo lygio klausimus ir temas nagrinėjančiais vadovais. Būtent studijų metu sukurti D. Puodžiūno ir R. Bagdonavičienės ryšiai pavirto ne tik į draugystę, tačiau į sėkmingą partnerystę, kuri prisideda prie sveikatos sektoriaus tobulinimo.

nuotrauka::1 right

„Gintarinės vaistinės“ vadovė sako, kad be užmegztų naujų pažinčių, gautų žinių, kurios buvo itin greitai įtvirtintos praktikoje, studijos jai suteikė galimybę mokytis ne tik iš dėstytojų, tačiau ir iš pačių studentų.

„Vadovas organizacijoje jaučiasi patogiai dėl aiškios struktūros – visiems žinoma, kas priima sprendimus, kas juos įgyvendina, kas sprendžia problemas. Tačiau ISM Executive MBA studijose lyderis patiria sukrėtimą – nusimetame vadovų roles, tampame lygiaverčiais komandos nariais. Tai metas, kuomet ieškome būdo, kaip dirbti drauge su kitais vadovais, kaip pasiekti iškeltus tikslus, atsiranda būtinybė mokytis klausytis, gebėti derintis prie kitų, per trumpą laiką suprasti komandos narių stiprybes ir silpnybes. Šiame vadovui neįprastame vaidmenyje gimsta naujas požiūris ir nauji įgūdžiai“, – sako R. Bagdonavičienė.

Ji prideda, kad bendras darbas su kitais vadovais – tai unikali galimybė dalintis žiniomis, patirtimi, keistis sėkmę atnešusiais metodais ir sprendimais.

„Kuomet reikia dirbti su lyderiais iš kitų sektorių, automatiškai tenka susidurti su kitokiu požiūriu ir kitokiais veikimo principais. Tokie dalykai priverčia kvestionuoti tiesas, kuriomis pats vadovaujiesi, išeiti iš komforto zonos ir praplėsti savo akiratį. Tokie dalykai – labai sveika. Visi studijų metu atlikti bandymai, atradimai, darbai, pažintys – visa tai palieka įspaudą kiekvieno vadovo viduje ir darbe“, – sako R. Bagdonavičienė.

Priėmimas į ISM Executive MBA studijas vyksta iki spalio 22 d. Daugiau apie studijas ČIA.

Rūta Bagdonavičienė, „Gintarinės vaistinės“ generalinė direktorė.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose Tema „Vadyba“