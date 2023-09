Verslo adaptavimas užsienio kalba – naujos galimybės įmonėms užsienio rinkose

„Skrivanek Lietuva“ vadovė Kristina Šuškevič.

Šiuolaikinėje kalbinių paslaugų rinkoje klientų pripažinimą lemia gebėjimas pasiūlyti naujus, rinkos „pulsą“ atitinkančius sprendimus. Tuo įsitikino „Skrivanek Lietuva“, pirmieji Lietuvoje peržengę tradicinių vertimų ir kalbų mokymų paslaugų ribas bei ėmę siūlyti kompleksines verslo adaptavimo kita kalba paslaugas. Verslo adaptavimas – taip įmonė apibūdina kalbinių paslaugų, siūlomų su užsienio rinkomis dirbančioms įmonėms, visumą.

Verslo adaptavimas – kas tai?

Verslo adaptavimo kita kalba paslaugos sąvoka mažai kam girdėta, tačiau jos poreikis yra realus, ir vis daugiau įmonių jį suvokia. Statistiniais duomenimis, didesnė dalis Lietuvos verslo dirba su užsienio rinkomis, neretai – su keliomis vienu metu. Įmonės renkasi, kaip tenkinti kalbinės įvairovės poreikius: samdo užsienio kalbų (dažniausiai anglų) žinių turinčius specialistus, darbuotojus siunčia mokytis kalbų, o savo jėgomis neįveikiamas užduotis, pavyzdžiui, profesionalų tekstų vertimą, perleidžia vertimų biurams. Bet siekiant būti geriau išgirstam ir suprastam užsienio rinkoje, svarbios visokeriopus įmonių kalbinius poreikius tenkinančios paslaugos, padedančios kalbiškai pritaikyti įmonės ir jos prekės ženklo komunikacijos turinį. Tai – verslo adaptavimo kita kalba esmė.

„Skrivanek Lietuva“ vadovė Kristina Šuškevič paaiškina, kad verslo adaptavimas kita kalba apima kompleksines komunikacines paslaugas: vertimą, lokalizavimą, tekstų, socialinių tinklų, straipsnių ir SEO turinio kūrimą, terminijos valdymą, maketavimą, kalbų mokymą. Šiuolaikinis vertimas – tai ne tik įprastas vertimas, tai ir lokalizavimas (angl. localisation, t. y. turinio pritaikymas kuo siauresniam tikslinės auditorijos kalbiniam kontekstui), ir kūrybinis vertimas (angl. transcreation), ir technologijomis grindžiami sprendimai: vaizdo ir garso medžiagos šifravimas, vertimas žodžiu verslo susitikimų bei transliacijų internete metu sujungiant dalyvius iš skirtingų šalių, sinchroninio vertimo įrangos nuoma. Dabar turinio kūrimas apima daugelį paslaugų: profesionalų teksto maketavimą (DTP), svetainių lokalizavimą, WPML įskiepio, leidžiančio versti interneto svetaines, diegimą, socialinių tinklų tekstų kūrimą ir vertimą, SEO vertimą ir straipsnių rašymą. Be to, įvairinamos ir mokymo paslaugos – siūlomi tiek grupiniai, tiek individualūs verslo užsienio kalbų mokymai. „Mes nesame tik vertimų biuras – esame partneris, kuris perima visą verslo komunikacinę dalį užsienio rinkose. Mūsų paslaugos konkrečiai apibrėžtos, bet nėra standartizuotos. Kartais tenka išspręsti kiekvienam kliento padaliniui individualiai aktualius klausimus parenkant specifinį paslaugų kompleksą“, – pažymi vyresnioji projektų vadovė Ana Aleksejevienė. Šių paslaugų visuma leidžia įvykdyti 90 proc. kalbinių užduočių faktiškai bet kurioje verslo srityje dirbančiose įmonėse. Tad verslo adaptavimo paslauga padeda valdyti kone visą įmonės komunikacijos sritį.

Svarbu pažymėti, kad verslo adaptavimas kita kalba – tai ne tik komunikacinės medžiagos perteikimas kita kalba. Ši paslauga teikiama remiantis giliu užsienio kalbos ekspertiškumu, o žinias, leidžiančias įvykdyti tokias užduotis, sukaupia tik profesionalai: „Tradiciškai įmonės, samdydamos vadybininką arba klientų aptarnavimo specialistą, reikalauja užsienio kalbos, dažniausiai anglų k., mokėjimo B2 arba C1 lygiu. Šis žinių lygis leidžia sklandžiai bendrauti, bet nėra pakankamas atlikti lokalizuotą ar kūrybinį teksto vertimą. Todėl įmonės darbuotojo suformuluota žinutė užsienio kalba gali likti nesuprasta arba skirta net ne ta kalba bendraujančiam partneriui“, – pastebi „Skrivanek Lietuva“ vadovė. Verslo adaptavimas leidžia pasiekti itin aukštą verslo kalbos kultūrą, valdyti komunikaciją keliomis kalbomis vienu metu.

Ne tik lengvesnė įmonių kasdienybė, bet ir ilgalaikė nauda prekės ženklui

Akivaizdi nauda, kurią įmonėms teikia verslo adaptavimas, – tai sklandus ir greitas kasdienių užduočių sprendimas. „Įsivaizduokite, kaip atrodo skirtingoms šalims paslaugas teikiančios įmonės rinkodaros ar klientų aptarnavimo skyriaus kasdienybė – kiek pokalbių, virtualių susitikimų, dokumentų. Profesionalai padeda ne tik greičiau įveikti komunikacijos gausą (kurti turinį, jį versti raštu ir žodžiu), bet ir daro tai itin taikliai. Kur dar technologijų, kurias taiko „Skrivanek Lietuva“, privalumai: šiuolaikinės technologijos padeda vykdyti sinchroninius vertimus čia ir dabar, iškart koreguoti, pildyti interneto svetainių turinį ir kt. Greita ir efektyvi komunikacija neabejotinai stiprina įmonės konkurencinį pranašumą, didina partnerių pasitikėjimą“, – pažymi K. Šuškevič.

Dar viena vertė įmonei – verslo adaptavimo paslaugos užtikrina komunikacijos ir jos turinio nuoseklumą. Verslo adaptavimas kita kalba padeda formuoti nuoseklų prekės ženklo įvaizdį rinkoje. Pagal Jurgį ir kepurė, arba nebūtinai tai, kas tinka visiems, tinka jums. „Skrivanek Lietuva“ supranta, kaip svarbu verslo kalbą, lietuvių, anglų ar kitą, pritaikyti pagal įmonės veiklos pobūdį. Pavyzdžiui, pagal tradicinį veiklos modelį dirbančios įmonės poreikiai skiriasi nuo startuolių – net ir žodynas, verslo žargonas, minčių formulavimas lemia, kaip tikslinė auditorija suvoks įmonę, kokias savybes priskirs jos prekės ženklui. Profesionalus verslo adaptavimo paslaugų teikėjas padės identifikuoti prekės ženklo bruožus ir juos perkels į jūsų komunikacinį lauką.

Svarbu nepamiršti, kad ne visi klientai užsienio rinkose yra anglakalbiai, o Lietuvos įmonių darbuotojai dažniausiai vartoja anglų, rečiau – vokiečių, ispanų, prancūzų kalbas. Lietuvos įmonės interneto svetainę dažniausiai verčia tik į anglų kalbą. Galbūt taip jos praranda galimybę dirbti su įmonėmis Ispanijos, Japonijos ar Brazilijos rinkose? Padedant profesionalams, galima tiksliai lokalizuoti komunikaciją, pritaikyti rinkodaros turinį taip, kad jis būtų suprantamas ir emociškai artimas pasirinktai tikslinei auditorijai. Tai svarbu ir formalioje, ir neformalioje komunikacijoje, ypač – socialiniuose tinkluose.

Darbo praktikoje „Skrivanek Lietuva“ pastebi, kad verslo adaptavimas kita kalba aktualus tiek stambioms, tiek smulkioms įmonėms. Kaip teigia įmonės vadovė, mažos įmonės dažniausiai stiprina kompetenciją savo veiklos nišoje, o komunikacijos specialistams pasisamdyti neužtenka resursų. Siekdamos išlaikyti profesionalų komunikacijos įvaizdį, jos užsako pagrindines komunikacines ir rinkodaros paslaugas: turinio kūrimą, PR kampanijų vertimą, socialinės rinkodaros lokalizavimą, prekių ar paslaugų SEO vertimus, t. y. paslaugas, leidžiančias mažai komandai lanksčiai dirbti globalioje erdvėje. „Skrivanek Lietuva“ verslo adaptavimo paslaugų komanda tokioje įmonėje gali pakeisti net ir rinkodaros specialistą. Tuo tarpu, stambiems klientams būdingi didžiulio masto nenutrūkstami komunikacijos srautai, įtraukiantys daugybę asmenų, dėl to gali būti prarandamas komunikacijos nuoseklumas, vientisas stilius, operatyvumas. Šioms įmonėms svarbus komunikacijos turinio įvairiomis kalbomis suvienodinimas, multimedijos lokalizavimas, taip pat aktualios šiuolaikinėmis technologijomis pagrįstos kalbinės paslaugos ir sisteminis požiūris į kalbinius procesus. Verslo adaptavimo paslaugos padeda suvaldyti šią sistemą.

Svarbiausia – partnerio profesionalumas ir teikiamų paslaugų kompleksiškumas

Suprantama, įmonės gali stengtis savo pačios jėgomis suvaldyti komunikacinius procesus. Bet rinkos tendencijos rodo, kad užsakomosios paslaugos (ang. outsourcing) tapo norma – pradedant patalpų valymu, personalo paieška, baigiant komunikacija. „Mūsų atlikta rinkos poreikių analizė atskleidė – modernios įmonės linkusios visą dėmesį sutelkti pagrindinei verslo sričiai ir didinti joje know-how, suburti nedideles aukštos kompetencijos specialistų komandas, kurios sprendžia savo srities klausimus. Gretutiniai klausimai paliekami tų sričių specialistams, kurie gali kur kas profesionaliau, sklandžiau ir efektyviau išspręsti kylančias problemas“, – teigia K. Šuškevič. Komunikacija – viena iš sričių, kurioje profesionalių paslaugų paklausa auga: įmonių vadovai samdo gimtakalbius specialistus mokyti darbuotojus užsienio kalbų, rašyti SEO straipsnius, profesionaliai versti įmonės rinkodarinę medžiagą. Tačiau net ir tokių pavienių užsakymų valdymas kainuoja daug laiko ir pastangų. Kur kas geriau rinktis kalbinių paslaugų teikėją, kuris galėtų suteikti visas reikiamas paslaugas. „Komunikacijos sritis tik atrodo paviršutiniška – iš tiesų ji reikalauja meistrystės, atsakingumo, kruopštumo. Be to, itin reikšmingas ir konfidencialumo klausimas – savo duomenų nepatikėsi bet kam. Nepamirškime, kad komunikacijai svarbus nuoseklumas – svarbi bendravimo su tiksline rinka kultūra, įmonės vertybes atitinkantis stilius, nuoseklus prekės ženklo tonas. Tai kuria profesionalios įmonės įvaizdį, didina klientų pasitikėjimą. Šias vertes gali pasiūlyti tik partneris, kuris gerai žino įmonės poreikius ir teikia kompleksinių paslaugų, suderintų su šiais poreikiais, visumą. Be to, perduodant komunikacinę sritį vienam partneriui taupomas įmonės laikas – nebereikia ieškoti, kas suteiks vieną ar kitą paslaugą“, – pažymi „Skrivanek Lietuva“ vadovė.

„Profesionalumo siekiančioms įmonėms svarbu nepamiršti, kad kalba – tai verslo kultūra. Tad svarbu atidžiai rinktis, kas jums padeda šią kultūrą formuoti“, – papildo K. Šuškevič. Būtina atkreipti dėmesį į paslaugų teikėjo patirtį, ilgametį klientų pasitikėjimą, komandos dydį ir profesionalumą, paties paslaugų teikėjo viešosios komunikacijos stilių. Profesionalus paslaugų teikėjas ne tik atliks savo darbą, bet ir konsultuos, edukuos, patars. Įmonės susiduria su įvairiapusiais kalbiniais poreikiais, pavyzdžiui, „Skrivanek Lietuva“ dirba su daugiau kaip 100 pasaulio kalbų, tarp kurių – visų pagrindinių Lietuvos įmonių tarptautinės veiklos partnerių kalbos visame pasaulyje. Tad neįveikiamų užduočių, kurių „Skrivanek Lietuva“ negalėtų įgyvendinti, – nėra. Jau 19 metų vertimų ir kalbų mokymų srityje dirbanti „Skrivanek Lietuva“ pasiekė reikšmingų rezultatų pritaikydama savo veiklą aktualiausiems rinkos poreikiams. „Lankstus ir naujas požiūris į kalbines paslaugas verslui, jų teikimas pasitelkiant atidumą, užsidegimą pokyčiams ir kvalifikuotų, savo sritį išmanančių specialistų darbą – mūsų sėkmės garantas“, – teigia įmonės, kurios apyvarta nuo pandemijos pradžios išaugo 65 proc., vadovė.

