A. Armonaitė sako turinti paramos verslui planą, Prezidentūra piktinasi, jog Vyriausybė vėluoja jį pristatyti

Aušrinė Armonaitė, ekonomikos ir inovacijų ministrė. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Aušrinė Armonaitė, ekonomikos ir inovacijų ministrė, teigia šalies prezidentui penktadienį pristačiusi paramos verslui planą, tačiau jo kol kas nepakomentuoja nei ji, nei Prezidentūros atstovas. Vaidas Augustinavičius, be to, sako, kad Vyriausybė vėluoja paviešinti ir įgyvendinti verslo gelbėjimo planą, kuriam turėtų pakakti apie 1 mlrd. Eur.

„Planą prezidentui aš pristačiau (...), tačiau šiandien nenorėčiau jo detalizuoti, nes jis yra dar vertinamas Vyriausybėje. Daugiausia šiame plane bus kalbama apie elektros kainų stabilizavimą verslui“, – po susitikimo su Gitanu Nausėda žurnalistams sakė A. Armonaitė.

V. Augustinavičius, prezidento patarėjas, teigė, jog Vyriausybė vėluoja su verslo gelbėjimo paketu, nes tokius planus turi ir jau juos įgyvendina daugiau nei pusė – 15 iš 27 Europos Sąjungos valstybių.

„Dar daugiau – Vyriausybės pasirinktas kelias pririšti visą paramos gyventojams ir verslui paketą prie biudžeto ir nieko iki tol neinformuoti yra prastas kelias“, – pridūrė V. Augustinavičius.

Anot jo, Prezidentūra tikisi, kad atskiras tik verslui skirtas pagalbos planas bus pristatytas kitą savaitę, anksčiau nei bus paskelbtas 2023 metų biudžeto projektas.

„Aptarta, kad galbūt apie 1 mlrd. Eur kainų amortizavimo verslui paketas būtų kažkas pakankamo, kas padėtų verslui išlikti konkurencingu“, – sakė V. Augustinavičius

A. Armonaitė, teigė, jog be šio, daugiausia elektros kainų stabilizavimui skirto plano verslui, bent jau nereikėtų bloginti dabartinių sąlygų.

Ministrės teigimu, verslui dėl itin išaugusių energetikos išteklių kainų reikia daugiau lengvatinių paskolų ir jų garantijų, atidėti mokesčius, taip pat labiau didinti neapmokestinamąjį pajamų dydį (NPD), o ne minimalią mėnesio algą (MMA).

„Verslui ir didžiajai daliai gyventojų būtų naudingiau, jei kitais metais jų pajamos būtų didinamos, reikšmingiau keliant NPD, o ne MMA“, – pranešime teigė ministrė, penktadienį susitikusi su prezidentu Gitanu Nausėda.

Laisvės partijos deleguota Vyriausybės narė taip pat pakartojo, kad Seimas turėtų pratęsti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą viešbučiams ir maitinimo įstaigoms.

Pasak A. Armonaitės, spalio pradžioje planuojama paskelbti kvietimą 50 mln. Eur pagalbai nuo karo Ukrainoje pasekmių nukentėjusiam verslui.

„Tiesioginės „Invegos“ paskolos apyvartinėms lėšoms ir investicijoms finansuoti bus teikiamos smulkiojo ir vidutinio verslo bei didelėms įmonėms. Tam numatyta skirti 50 mln. Eur. Ši pagalbos priemonė aktuali ir įmonėms, kurių išlaidos energetikai viršija 8% sąnaudų“, – teigė ministrė.

„Šita suma yra tik pradžia. Jeigu bus poreikis, nebus problemų šitą sumą padidinti“, – spaudos konferencijoje sakė A. Armonaitė.

A. Armonaitė yra išsakiusi pasiūlymą automatiškai atidėti mokesčius įmonėms, jei jų sąnaudos energetikai viršija 10%. Dėl šio pasiūlymo laukiama Finansų ministerijos vertinimo ir sprendimo.

VŽ primena, kad „Invega“ ir „Citadele“ bankas pasirašė pirmąją sutartį dėl skatinamosios finansinės priemonės „Portfelinės garantijos 3“.

G. Nausėda yra sakęs, kad siekiant amortizuoti išaugusias energijos kainas verslui pagalba galėtų būti teikiama per lengvatines paskolas, mokesčių atidėjimą bei įvairias subsidijas smulkiajam verslui – jos galėtų būti skiriamos ir atsižvelgiant į energetikos išteklių sunaudojimą. Be to, anot jo, reikėtų įvertinti ir elektros kainos subsidijas verslui.

G. Nausėdos teigimu, bendra parama gyventojams ir verslui galėtų siekti 4,5% bendrojo vidaus produkto (BVP) – po maždaug 2,3%. BNS skaičiavimais ir remiantis Finansų ministerijos kitų metų BVP augimo prognoze (to meto kainomis), ši suma galėtų siekti beveik 3,2 mlrd. Eur.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija anksčiau rugsėjį skelbė, kad iki 2023 metų pabaigos planuojama per įvairias priemones šalies verslui ir viešajam sektoriui skirti beveik 1 mlrd. Eur. Iki šių metų pabaigos tikimasi paskelbti kvietimų apie 400 mln. Eur paramai.

