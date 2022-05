ES rusiškos naftos atsisakys per 6 mėn., išimtis – dviem šalims

Ursula von der Leyen, Europos Komisijos (EK) pirmininkė, trečiadienį oficialiai pranešė siūlanti šeštąjį sankcijų paketą Rusijai. Žaliavinės rusiškos naftos bus siekiama atsisakyti per šešis mėnesius, o naftos produktų – iki metų pabaigos. Tiesa, Vengrijai ir Slovakijai, kurios yra beveik visiškai priklausomos nuo rusiškos naftos, bus suteikta išimtis. Be to, didžiausią Rusijos banką „Sberbank“ ketinama atjungti nuo SWIFT.