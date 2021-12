Kokie teisiniai padariniai kyla kreditoriui, nusprendusiam nedalyvauti bankrutuojanèios ámonës kreditoriø susirinkime?

Posakis „tyla – gera byla“ pravartus daugelyje gyvenimiškų situacijų, tačiau juo tikrai ne visuomet reikėtų vadovautis teisiniuose santykiuose. Teisėje tylėjimas ir reikiamų veiksmų neatlikimas laiku gali lemti net tam tikros teisės praradimą. Puikus to pavyzdys – nesikreipimas į teismą per įstatyme nustatytus ieškinio senaties terminus. Įmonių bankroto procesas yra kita sritis, kurioje ypač svarbu „netylėti“ ir per nustatytus terminus atlikti tam tikrus veiksmus, siekiant išvengti nelauktų pasekmių. Apie balsavimą bankrutuojančių įmonių kreditorių susirinkimuose vienoje iš neseniai išnagrinėtų bylų priminė Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT).[1]