Per parą Lietuvoje koronavirusas nustatytas 42 žmonėms

Mobilus koronaviruso patikros punktas Vilniuje, Savanorių pr. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Ketvirtadienio rytą Lietuvoje yra patvirtinti 955 užsikrėtimo koronavirusine infekcija (COVID-19) atvejai.

Papildyta D. Razmuvienės informacija apie izoliuotus asmenis ir sergančius medikus

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (NVSPL) duomenimis, trečiadienį patvirtinti 42 nauji atvejai, ištirti 2.699 ėminiai.

Mobiliuose punktuose per parą paimti 891 ėminys, iš jų 23 buvo teigiami.

Iš viso Lietuvoje ištirti 32.809 ėminiai.

Iki šiol Lietuvoje pranešta apie 15 mirčių nuo koronaviruso, 8 žmonės pasveiko.

Izoliacijoje – 10.000 gyventojų

Dėl koronaviruso izoliacijoje šiuo metu yra apie 10.000 gyventojų, daugiau nei dešimtdalį sudaro medikai.

„Izoliacijoje esančių asmenų, kurie yra grįžę iš kitų šalių ar Lietuvoje turėjo kontaktą, kadangi virusas plinta, dabar yra beveik 10.000“, — LRT radijui ketvirtadienį sakė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro epidemiologė Daiva Razmuvienė.

Anot jos, yra apie 150 susirgusių medikų, o kontaktavusių su sirgusiais – 1.200.

Šie skaičiai, pasak D. Razmuvienės rodo, nustatytų koronaviruso atvejų toliau gali daugėti.

„Kitos šalys didėjimą stebi per ilgesnį laikotarpį – per 12-15 dienų padvigubėja sergančiųjų skaičius, Lietuvoje tą padvigubėjimą stebime tarp 9-10 dienų. Todėl nusiraminti ir nesilaikyti rekomenduojamų karantino numatytų priemonių būtų per anksti“, – sakė D. Razmuvienė.