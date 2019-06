D. Trumpas paþadëjo britams prekybos susitarimà po „Brexit“

Donaldas Trumpas, JAV prezidentas, ir Theresa May, Jungtinės Karalystės premjerė. Stefano Rosseau (AFP“ / „Scanpix“) nuotr.

Donaldas Trumpas, JAV prezidentas, antradienį lankydamasis Jungtinėje Karalystėje (JK) prižadėjo britams „fenomenalų“ prekybos susitarimą po „Brexit“. Ponas Trumpas bendros spaudos konferencijos su JK premjere metu taip pat laikėsi nuosaikios pozicijos ir dėl Kinijos bendrovės „Huawei“ keliamų nesutarimų tarp sąjungininkių.

Ponas Trumpas dar prieš vizitą laikėsi kur kas griežtesnės retorikos Theresos May, JK premjerės, atžvilgiu ir ne kartą yra kritikavęs jos strategiją, taigi buvo manoma, kad ir šįkart p. Trumpas viešai sukritikuos p. May, tačiau jis nuo neigiamų komentarų p. May atžvilgiu susilaikė ir pavadino ją „puikia profesionale“. JAV lyderis nuosaikiai pasisakė ir kur kas didesnes diskusijas tarp partnerių šiuo metu keliančios Kinijos milžinės „Huawei“ dilemos bei naujo JK premjero klausimu.

Bendros spaudos konferencijos metu p. Trumpas paminėjo Borisą Johnsoną, buvusį JK užsienio reikalų ministrą ir vieną realiausių kandidatų pakeisti p. May. Ponas Trumpas ir anksčiau yra teigiamai atsiliepęs apie p. Johnsoną. Vienas pagrindinių „Brexit“ kompanijos šalininkų p. Johnsonas laikosi nuomonės, kad JK privalo pasitraukti iš ES spalio 31 d. su susitarimu arba be jo.

„Aš pažįstu Borisą, jis man patinka jau kurį laiką. Aš manau, kad jis puikiai eitų savo pareigas“, – spaudos konferencijoje vizito JK metu nurodė p. Trumpas.

JAV lyderis taip pat išskyrė kitą kandidatą užimti JK premjero pareigas – Jeremy Huntą, dabartinį šalies užsienio reikalų ministrą.

„Pažįstu ir Jeremy. Manau, kad jis taip pat puikiai atliktų savo pareigas“, – kalbėjo p. Trumpas.

„Huawei“ dilema

VŽ jau rašė, kad dar prieš susitikimą analitikai prognozavo, kad p. May kalbantis su JAV lyderiu gali kilti sunkumų dėl JK ketinimo naudotis „Huawei“ įranga 5G ryšiui, kai JAV ragina atsisakyti bet kokio bendradarbiavimo su Kinijos technologijų milžine, nes ši neva šnipinėja Kinijos vyriausybei. Pati bendrovė tokius kaltinimus griežtai neigia.

JAV prezidento administracija net ketino spausti britus apsigalvoti dėl „Huawei“, nes kitu atveju JAV neva nebeketinanti dalintis žvalgybine informacija su britais tokiu lygiu, kokiu tai darė anksčiau. Vis dėlto spaudos konferencijos metu JAV lyderis pažymėjo, kad abi sąjungininkės sugebės įveikti nesutarimus ir tokių veiksmų imtis neketinama.

„Mes turime ypatingus santykius žvalgybinės informacijos dalimosi srityje ir mes sugebėsime įveikti bet kokius nesutarimus. Taip, mes apie tai kalbėjome, visiškai nematau jokio pagrindo apribojimams, tai tikrai yra nuostabus sąjungininkas ir partneris ir mes dėl to neturime jokių problemų“, – sakė p. Trumpas.

Ponas Trumpas taip pat pažymėjo, kad yra įsitikinęs, jog „Brexit“ vis dėlto įvyks ir britai tikrai pasitrauks iš Bendrijos.

„Turėčiau pasakyti, kad, manau, kad tai tikrai įvyks ir tikrai turėtų įvykti. Tai nuostabi nuostabi šalis ir ji turi turėti savo pačios tapatybę, savo pačios sienas ir vykdyti savo pačios politiką“ ,– pridūrė p. Trumpas.

VŽ primena, kad p. Trumpas lankosi JK birželio 3-5 dienomis. Iš pradžių p. Trumpas susitiko su JK karališkosios šeimos nariais, o antradienį skyrė politikai ir pokalbiui su JK premjere. Ponia May jau yra paskelbusi, kad šį penktadienį atsisakys Konservatorių lyderės pareigų ir laikinai vis dar eis premjerės pareigas, kol Konservatorių partijoje vyks naujojo lyderio ir būsimo britų premjero rinkimai. Kol kas didžiausią tikimybę tapti naujuoju britų premjeru turi p. Johnsonas.