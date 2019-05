Th. May atnaujintas „Brexit“ planas ir vėl sutiktas kritiškai

Jungtinės Karalystės (JK) premjerė, pristačiusi savo atnaujintą „Brexit“ planą, vėl susiduria su skeptiškomis reakcijomis ir spaudimu atsistatydinti, kurį patiria ne tik iš opozicinės, bet ir iš savo pačios Konservatorių partijos.

VŽ primena, kad antradienį JK premjerė peržengė dalį savo anksčiau nusibrėžtų raudonų linijų ir paprašė dar kartą britų parlamentarus palaikyti jos atnaujintą „Brexit“ susitarimą per balsavimą, kuris bus surengtas kito mėnesio pradžioje. Ponia May taip pat teigė, kad suteiks britų parlamentarams teisę balsuoti dėl to, ar rengti antrąjį referendumą. Taip pat atnaujintame „Brexit“ pasiūlyme JK vyriausybė sutiktų išlaiktyti glaudesnius prekybos santykius su ES, britams liekant Bendrijos muitų sąjungos dalimi. Pati Theresa May, JK premjerė, antrojo referendumo idėjos nepalaiko.

Vis dėlto Keiras Starmeris, šėšėlinis „Brexit“ sekretorius, nurodė, kad p. May pasiūlymas yra „pernelyg silpnas“.

Kai kurie Torių partijos parlamentarai net išsakė mintį, kad sieks pakeisti Konservatorių partijos taisykles ir dar kartą organizuoti p. May balsavimą dėl pasitikėjimo. Vieną tokių balsavimų p. May jau yra atlaikiusi ir, remiantis dabartinėmis partijos taisyklėmis, toks pakartotinis balsavimas dėl pasitikėjimo negali būti surengtas artimiausius 12 mėnesių nuo paskutiniojo balsavimo.

Michaelas Gove‘as, JK aplinkos apsaugos sekretorius, gynė p. May „Brexit“ planą ir ragino parlamentarus „šiek tiek atsitraukti ir pagalvoti apie pasiūlymo detales“.

JK parlamentarai tris kartus atmetė susiderėtą „Brexit“ susitarimą, o bandymas surasti tarppartinį kompromisą dėl tolimesnės „Brexit“ krypties taip pat nepavyko. Antradienį p. May paprašė JK parlamentarų „paskutinį kartą“ pasistengti įgyvendinti „Brexit“ ir dar kartą priminė, kad kitu atveju rizikuojama, kad JK taip ir nepasitrauks iš ES.

JK premjerė ir trečiadienį sakė, kad „prašo kompromiso tam, kad galėtume įgyvendinti tai, ką abi partijos pasižadėjo savo manifestuose, ir atkurti pasitikėjimą politika“.

Tokios naujienos ir pasirpiešinimas abejose partijose iškart po to, kai p. May pristatė naująjį savo „Brexit“ planą, nieko gero nežada ir dėl ketvirtojo balsavimo Bendruomenių rūmuose bandant ratifikuoti „Brexit“ susitarimą. „Financial Times“ skelbia, kad JK premjerė raginama atsisakyti minties bandyti patvirtinti susitarimą dar kartą.

VŽ primena, kad šiuo metu JK pagal susitarimą iš ES turėtų pasitraukti spalio 31 d. Ketvirtadienį JK rinks savo narius į Europos Parlamentą, nepaisant to, kad prieš beveik tris metus nusprendė pasitraukti iš ES, tačiau kol kas patys niekaip nesusitaria, kaip tai turėtų atrodyti.