Iš skolininko atlyginimo bus galima išieškoti mažesnę dalį

Seimas šeštadienį priėmė Civilinio proceso kodekso pataisas, pagal kurias reikšmingai sumažinta iš skolininkų leidžiama išieškoti atlyginimo dalis.

Toks sprendimas priimtas Teisingumo ministerijos iniciatyva.

„Priverstinių skolų turinčiam žmogui privalu palikti galimybę gyventi oriai, palaipsniui mažinant įsiskolinimą, o ne atvirkščiai – klampinti į dar didesnes, ilgainiui beviltiškomis tampančias skolas“, – pranešime spaudai cituojamas teisingumo viceministras Eugenijus Šuliokas.

Pagal pataisas, skolininkui, turinčiam kelias skolas, iš mėnesinės algos antstoliai galės išskaityti 30%. Iki šiol buvo galima išskaityti 50% atlyginimo. Teisingumo miniterijos teigimu, asmensys, uždirbantys minimalią ar vidutinė algą tokiu atveju negalėdavo patenkinti savo būtinųjų poreikių ir dar labiau klimdavo į skolas.

Šios skolininko turtinę padėtį gerinančios įstatymo nuostatos negalios išieškant išlaikymą vaikui, taip pat ir kitais atvejais, kai konkrečios išieškotinos sumos bus nustatytos teismo sprendime ar vykdomajame rašte. Be to, projektą svarstant Seimo komitetuose buvo nuspręsta, kad išlaikymo išieškojimui turi būti skiriamas ypatingas dėmesys ir projektas buvo papildytas numatant galimybę išlaikymą išieškoti iš išeitinių išmokų.

Be to, pasiūlyta peržiūrėti tvarką, kai skola išieškoma iš paskutinio būsto. Dabar galiojantys įstatymai leidžia išieškoti skolą iš paskutinio būsto, jeigu skola didesnė nei 2.030 Eur. Siūloma šią sumą didinti iki 4.000 Eur. Numatyta ir apsauga, kad iš tokio būsto neišieškoma, jei skolininkas pateikia antstoliui įrodymus, kad skolą galima išieškoti per 18 mėnesių darant nustatyto dydžio išskaitas iš darbo užmokesčio ir išieškojimas šiuo būdu yra realiai vykdomas.