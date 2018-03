Nusprendė iš esmės keisti mokytojų atlyginimų sistemą

Švietimo ir mokslo ministerija pristatė mokytojų atlyginimų sistemos reformą, pagal kurią mokytojai, kaip ir kiti viešojo sektoriaus darbuotojai, taptų etatiniais darbuotojais. Ministerijos teigimu, tai padės pritraukti į mokyklas jaunų specialistų ir padidinti atlyginimus.

Pasiūlymas jau pristatytas Seimo Švietimo ir mokslo komitete, o naujoji sistema, jeigu bus patvirtinta parlamente, turėtų pradėti veikti jau šį rudenį.

Jurgita Petrauskienė, švietimo ir mokslo ministrė, pažymi, kad reforma visų pirma yra būtina, nes mokytojo profesijos prestižas yra labai smukęs, ir šiandien jau iškyla klausimas, kas mokys vaikus ateityje. Jaunų mokytojų dalis Lietuvoje šiuo metu jau yra mažiausias Europoje, o vyresnių nei 50-ies mokytojų dalis viršija 50%.

Nuo 2001-ųjų mokyklų skaičius šalyje sumažėjo 51%, mokinių skaičius – 46%. Nuo 2009-ųjų mokytojų iki 25-erių metų amžiaus skaičius sumenko 71%. Savo ruožtu, mokytojų, vyresnių nei 55 m., skaičius padidėjo 48%.

Be to, tyrimai parodė, kad mokytojų krūviai šiuo metu yra itin netolygūs

„Didelė dalis mokytojų nesijaučia saugiai, nes turi mažai pamokų, jų skaičius svyruoja kasmet, kartais ir semestrais. Mokytojas nežino kiek jis uždirbs, nes kiekviena pamoka daro įtaką atlyginimui“, - kalbėjo ministrė, pažyminti, kad šiandien iš esmės mokama tik už pamokas, bet visi supranta, kad ugdymas nėra vien tik 45 minučių pamokos, bet ir pasirengimas pamokoms, darbas su bendruomene, konsultavimas ir įvairūs renginiai.

Jos teigimu, po reformos už šias veiklas bus atlyginama.

Ponia Petrauskienė tvirtina, kad šiandien mokytojai yra tarsi rūšiuojami: lietuvių ar matematikos mokytojai gauna didesnius atlyginimus, nes turi daugiau pamokų, savo ruožtu dailės ar muzikos mokytojai negali to padaryti, nors jų darbas yra nemažiau svarbus.

Susidės iš trijų dalių

Pagal naująjį modelį, mokytojo etatą sudarys 36 val. per savaitę darbo krūvis (1.512 val. per metus). Iš jų pamokoms bus skiriama iki 1.008 val. per metus, pradedantiesiems mokytojams - iki 756 val. per metus.

Šalyje numatyta įsteigi 28.000 pilnų mokytojų etatų. Šiuo metu mokytojais dirba apie 35.000 žmonių, tačiau tik daugiau nei 3.000 turi daugiau nei 36 darbo valandas per savaitę. Teigiama, kad tai nereiškia mokytojų atleidimų, nes, kaip numato darbo kodeksas, etatai gali būti smulkinami mažesnėmis dalimis.

Taip pat planuojama sukurti pradedančiojo mokytojo pareigybę. Pirmus dvejus darbo metus šie mokytojai galės gauti ketvirtadaliu mažiau valandų per savaitę.

Aidas Aldakauskas, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento vadovas sako, kad 28.000 etatų skaičius buvo pasirinktas pagal matematinę logiką: šiuo metu šalyje yra 330.000 mokinių, o Europos standartą atitinkantis santykis yra vienas prie dvylikos. Tikimasi, kad po reformos 80% mokytojų turės pilną krūvį per savaitę.

Numatyta, kad mokytojo darbo laikas susidarys iš trijų dalių: pagrindinių kontaktinių valandų, taip pat pasiruošimo pamokoms bei kitų veiklų mokyklos bendruomenėse. Dėl šių mokytojo funkcijų galės spręsti mokytojų vadovai.

Ministrė pažymi, kad suskaičiuoti, kiek gerės individualių mokytojų finansinė padėtis, yra sudėtinga, tačiau iš viso iki 2020-ųjų mokytojų atlyginimams planuojama papildomai skirti 95 mln. Eur. Mokytojų atlyginimai bus skaičiuojami pagal koeficientus, kurie kol kas nėra skelbiami.

Planuojama, kad šiemet papildomai bus paskirta 17,4 mln. Eur, kitąmet – 49 mln. Eur, 2020-aisiais – dar 28,6 mln. Eur.

Šiemet vidutinis mokytojų atlyginimas „į rankas“ turėtų padidėti iki 750 Eur, kitąmet – iki 819 Eur.

Vertina skirtingai

Mokytojų profesinės sąjungos skirtingai vertina ministerijos pateiktą mokytojų atlyginimų reformą.

Audrius Jurgelevičius, Lietuvos švietimo profesinės sąjungos vadovas, teigiamai vertina siūlomus pokyčius ir sako, kad negali tęstis situacija, kai 90% mokytojų dirba nepilnu etatu.

„Pliusas, kad pagaliau bus aprašyti mokytojų darbai, taip pat už tuos darbus bus apmokėta. Minusai dabar yra tik teoriniai, jie išryškės įgyvendinimo metu, jeigu mokyklų vadovai nesugebės tinkamai įgyvendinti teisės aktų reikalavimų“, - sakė jis.

Ponas Jurgelevičius teigia, kad etatus galima skaidyti visų profesijų specialistams, todėl mokytojai neturėtų to baimintis. Be to, numatytos tam tikros priemonės, kurios neskatintų to daryti.

„Žinant situaciją mokytojų darbo rinkoje, kiek yra numatyta etatų, didelio pavojau dėl to nematome“, - kalbėjo jis.

Savo ruožtu Andrius Navickas, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas, kritikuoja siūlomą reformą, aiškindamas, kad jų tikslai pagal ją nebus įgyvendinti.

„Mokytojo profesija netaps nei patrauklesnė, nei saugesnė, nes pagal projektą jauniems mokytojams, norint dirbti mokykloje ir užsidirbti bent 600 Eur, reikės dirbti 27-28 valandas. Tokia profesija tikrai negalės tapti patraukli. Žinant, kad tai ministerija formuoja 28.000 etatų, tai mes traktuojame tai kaip jų realybės šou „išvarymas iš Lietuvos“ ir mokytojų emigraciją. Tai yra visiškai priešinga tam, ką deklaravo ši Vyriausybė“, - kalbėjo jis.

Ponas Navickas sako, kad pažadėtas finansavimo didinimas yra „kalbų lygyje“, nes dėl to iš tiesų nėra sutarta. Be to, anksčiau esą buvo žadamas kur kas reikšmingesnis finansavimo didinimas.